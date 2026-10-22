Σύλληψη 47χρονου για ενδοοικογενειακό επεισόδιο στην ανατολική Θεσσαλονίκη

Στη σύλληψη ενός 47χρονου άνδρα στην ανατολική Θεσσαλονίκη οδήγησε η καταγγελία της 31χρονης πρώην συντρόφου του για ενδοοικογενειακό επεισόδιο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν από την Αστυνομία, η γυναίκα κατήγγειλε ότι ο πρώην σύντροφός της άσκησε σωματική βία σε βάρος της. Το περιστατικό φέρεται να συνέβη το βράδυ της περασμένης Τρίτης, ενώ η καταγγελία περιλαμβάνει και απόπειρα γενετήσιων πράξεων χωρίς τη θέλησή της.

Η καταγγελία της 31χρονης

Η καταγγελία της 31χρονης γυναίκας αφορούσε ένα σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο που φέρεται να έλαβε χώρα το βράδυ της περασμένης Τρίτης. Η γυναίκα, η οποία είναι η πρώην σύντροφος του 47χρονου, προσέφυγε στις αρχές για να αναφέρει τα όσα βίωσε. Οι λεπτομέρειες της καταγγελίας της οδήγησαν άμεσα στην κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων στην περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε η 31χρονη, ο 47χρονος πρώην σύντροφός της άσκησε σωματική βία εναντίον της. Η καταγγελία της δεν περιορίστηκε μόνο στη σωματική επίθεση, αλλά επεκτάθηκε και σε απόπειρα γενετήσιων πράξεων. Η γυναίκα τόνισε ότι αυτές οι πράξεις επιχειρήθηκαν χωρίς την παραμικρή συγκατάθεσή της, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στο περιστατικό.

Το σημείο και ο χρόνος του περιστατικού

Το φερόμενο ενδοοικογενειακό επεισόδιο, όπως περιγράφεται στην καταγγελία, εκτυλίχθηκε εντός του διαμερίσματος του 47χρονου άνδρα. Το ακριβές σημείο του συμβάντος βρίσκεται στην περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης, όπου και διαμένει ο φερόμενος δράστης. Η τοποθεσία αυτή έγινε το επίκεντρο των ερευνών των αρχών μετά την υποβολή της καταγγελίας.

Η χρονική στιγμή κατά την οποία φέρεται να συνέβη το περιστατικό προσδιορίζεται το βράδυ της περασμένης Τρίτης. Αυτή η αναφορά στο χρόνο είναι σημαντική για την εξέλιξη της υπόθεσης και τη συλλογή τυχόν στοιχείων. Η άμεση αντίδραση της 31χρονης μετά το συμβάν οδήγησε στην καταγγελία και την επακόλουθη σύλληψη του 47χρονου.

Η αστυνομική επιχείρηση και η σύλληψη

Μετά την υποβολή της καταγγελίας από την 31χρονη γυναίκα, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν άμεσα στην αναζήτηση και σύλληψη του 47χρονου άνδρα. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου - Αναλήψεως. Η συγκεκριμένη υπηρεσία ανέλαβε τη διερεύνηση της υπόθεσης και την εκτέλεση της σύλληψης.

Ο 47χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη βάσει των στοιχείων που παρασχέθηκαν από την πρώην σύντροφό του και τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν. Η σύλληψη αποτελεί το πρώτο βήμα στη διαδικασία διερεύνησης του ενδοοικογενειακού επεισοδίου. Οι αρχές συνεχίζουν να χειρίζονται την υπόθεση σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, μετά την ολοκλήρωση της σύλληψης του φερόμενου δράστη.

Ενημέρωση από την αστυνομία

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με το περιστατικό και τη σύλληψη του 47χρονου έγιναν γνωστές από την Αστυνομία. Οι αρχές προχώρησαν στην επίσημη ενημέρωση για τα γεγονότα, επιβεβαιώνοντας την καταγγελία και την επακόλουθη σύλληψη. Η διαφάνεια στην ενημέρωση από την Αστυνομία είναι καθοριστική για την ακριβή παρουσίαση των δεδομένων της υπόθεσης.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας περιέγραφε τα βασικά στοιχεία της καταγγελίας, συμπεριλαμβανομένης της ηλικίας των εμπλεκομένων και της φύσης των πράξεων που καταγγέλθηκαν. Αυτή η ενημέρωση επιτρέπει την πλήρη κατανόηση των γεγονότων, όπως αυτά έχουν καταγραφεί από τις αρμόδιες αρχές, χωρίς να εισάγονται επιπλέον στοιχεία ή εικασίες.

Με πληροφορίες από: News.gr