Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αναφέρθηκε σήμερα το πρωί στη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) σχετικά με το μηχάνημα βιοσυντονισμού που εντοπίστηκε στο ιατρείο της Μαρίας Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση, ο όρος «κβαντική ιατρική» δεν υφίσταται και θεωρείται «τσαρλατανισμός». Επιπλέον, όλα τα μηχανήματα βιοσυντονισμού δεν έχουν διαπιστωμένη θεραπευτική δράση και αντιβαίνουν τον κώδικα δεοντολογίας.

Οι δηλώσεις του υπουργού Υγείας

Ο κ. Γεωργιάδης, μιλώντας σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Σήμερα» του ΑΝΤ1, απάντησε στον ισχυρισμό της κ. Καρυστιανού ότι «το μηχάνημα βιοανάδρασης είναι νόμιμο και ο έλεγχος έχει ολοκληρωθεί».

Εξήγησε ότι είχε λάβει ένα έγγραφο από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, το οποίο ρωτούσε το ΚΕΣΥ, που υπάγεται στον ίδιο, εάν τα μηχανήματα της κ. Καρυστιανού επιτρέπονται και αν παραβιάζουν τον κώδικα δεοντολογίας. Αυτό το ερώτημα τέθηκε προκειμένου ο Σύλλογος να αποφασίσει αν χρειάζεται να προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες.

Το πόρισμα του ΚΕΣΥ για τον βιοσυντονισμό

Το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας απεφάνθη ότι ο όρος «κβαντική ιατρική» δεν υφίσταται και τον χαρακτήρισε «τσαρλατανισμό». Στη γνωμοδότησή του, το ΚΕΣΥ τόνισε ότι όλα τα μηχανήματα βιοσυντονισμού δεν διαθέτουν διαπιστωμένη θεραπευτική δράση.

Ως εκ τούτου, η λειτουργία και η διαφήμιση τέτοιων μηχανημάτων, όπως αυτά που εντοπίστηκαν στο ιατρείο της Μαρίας Καρυστιανού, αντιβαίνουν τον κώδικα δεοντολογίας, καθώς δεν υπάρχει επιστημονική απόδειξη για την αποτελεσματικότητά τους.

Οι επόμενες κινήσεις και η θέση του υπουργού

Ο υπουργός Υγείας δήλωσε ότι δεν γνωρίζει ποια απόφαση θα λάβει ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης μετά τη γνωμοδότηση του ΚΕΣΥ. Η απόφαση του ΚΕΣΥ είναι σαφής ως προς την παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας.

Ο κ. Γεωργιάδης κατέληξε διευκρινίζοντας ότι δεν στοχοποιεί την κ. Καρυστιανού, αλλά πρόκειται για μια τυπική δραστηριότητα που ασκείται από τις αρμόδιες αρχές.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr