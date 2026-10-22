Βελτιωμένη παρουσιάζεται η κατάσταση της υγείας της 21χρονης κοπέλας, η οποία είχε μεταφερθεί από την Πάρο στο Τζάνειο Νοσοκομείο σε κωματώδη κατάσταση. Οι γιατροί κατάφεραν να την αποσωληνώσουν, ωστόσο παραμένουν επιφυλακτικοί για την πορεία της υγείας της νεαρής.

Η κατάσταση της υγείας της

Οι γιατροί στο Τζάνειο έδωσαν μάχη για να επαναφέρουν την 21χρονη, κάτι που κατάφεραν, με αποτέλεσμα να αποσωληνωθεί. Παρόλα αυτά, οι επόμενες 24 ώρες θεωρούνται κρίσιμες, καθώς πρέπει να διαπιστωθεί αν έχει υποστεί βλάβη ο εγκέφαλος ή κάποιο άλλο ζωτικό της όργανο.

Οι συνθήκες της κατάρρευσης στην Πάρο

Η νεαρή κοπέλα βρισκόταν στο σπίτι που νοίκιαζαν στην Πάρο μαζί με τον σύντροφό της και ένα φιλικό ζευγάρι, όταν ξαφνικά έχασε τις αισθήσεις της. Ο σύντροφός της φέρεται να έχει παραδεχτεί στις Αρχές ότι έκαναν χρήση ναρκωτικών ουσιών, λίγο πριν η 21χρονη καταρρεύσει.

Η θέση της μητέρας της 21χρονης

Η μητέρα της κοπέλας, μιλώντας στο Mega, διέψευσε τις φήμες περί συστηματικής χρήσης ουσιών από την κόρη της. Τόνισε ότι η 21χρονη είναι αθλήτρια, δεν πίνει, δεν καπνίζει και ζούσε μια ήρεμη ζωή στο νησί με τον σύντροφό της.

«Υπάρχει μια πολύ τεράστια παραπληροφόρηση, εδώ δεν έχουν βγει οι τοξικολογικές για ουσίες και λοιπά και κάθονται και λένε ιστορίες για αγρίους», ανέφερε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε επίσης ότι ο σύντροφος της κόρης της είναι ένα πολύ σοβαρό παιδί από καλή οικογένεια, που ούτε καπνίζει ούτε πίνει.

Η μητέρα δήλωσε πως «θα βγουν οι τοξικολογικές, θα “μιλήσουν” οι εξετάσεις από μόνες τους, η αστυνομία θα πράξει τα δέοντα». Επίσης, ανέφερε ότι ο σύντροφος της κόρης της την ενημέρωσε το πρωί, έκλαιγε και ήταν πολύ στενοχωρημένος, λέγοντάς της «συγγνώμη, δεν ήθελα να γίνει κάτι τέτοιο, έγινε ένα λάθος. Ότι έχασε λίγο τον έλεγχο».

Η μαρτυρία του συντρόφου

Ο σύντροφος της 21χρονης περιέγραψε το περιστατικό ως «ένα ατυχές συμβάν». Δήλωσε ότι «ήταν ένα βράδυ που περνούσαμε πάρα πολύ καλά και συνέβη κάτι αναπάντεχο για το οποίο δεν φταίει κανένας».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «δεν έχει πάρει κανείς χάπι. Δεν πήρε κανένα χάπι βιασμού. Η σύντροφός μου έκανε έναν πολύ κακό συνδυασμό. Δεν ήπιε καθόλου αλκοόλ, όμως πήρε μία λάθος απόφαση».

Η έρευνα της αστυνομίας

Ενώ οι γιατροί συνεχίζουν τις προσπάθειες για να σώσουν τη νεαρή κοπέλα, η Αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα. Οι Αρχές αναζητούν τις ουσίες που μπορεί να έλαβε η 21χρονη, είτε ακούσια είτε εκούσια, προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες της κατάρρευσής της.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr