Η ομάδα του Boyan Slat ανακαλύπτει από ανθρώπινα λείψανα έως πλαστικά δεκαετιών στους ωκεανούς

Η οργάνωση The Ocean Cleanup, υπό την καθοδήγηση του Ολλανδού εφευρέτη Boyan Slat, έχει αναλάβει ένα τιτάνιο έργο, απομακρύνοντας 65 εκατομμύρια κιλά απορριμμάτων από θάλασσες και ποτάμια σε όλο τον κόσμο. Στην προσπάθειά της να περιορίσει την πλαστική ρύπανση, η ομάδα έχει συναντήσει απρόσμενα ευρήματα, όπως καναπέδες, κούκλες βιτρίνας, ακόμη και ανθρώπινα λείψανα. Για να συνεχίσει το σημαντικό της έργο και να επεκτείνει τις δράσεις της σε εκατοντάδες ποτάμια, η οργάνωση χρειάζεται επιπλέον 40 εκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Απρόσμενα ευρήματα και η αντοχή των απορριμμάτων

Οι εργαζόμενοι της The Ocean Cleanup, κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων καθαρισμού στις θάλασσες, εντοπίζουν συχνά αντικείμενα όπως μπάλες του γκολφ και κούκλες βιτρίνας. Ωστόσο, οι ανακαλύψεις στα ποτάμια μπορεί να είναι πολύ πιο σκοτεινές και απρόβλεπτες, καθώς κατά καιρούς έχουν εντοπιστεί ακόμη και σοροί ανθρώπων. Αυτά τα ευρήματα αναδεικνύουν την πολυπλοκότητα και τις απρόβλεπτες πτυχές του έργου καθαρισμού των υδάτων.

Ένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικό εύρημα της ομάδας ήταν ένα παγούρι του αμερικανικού στρατού που χρονολογείται από την εποχή του πολέμου του Βιετνάμ, το οποίο βρέθηκε ακόμη άθικτο. Ο Boyan Slat τόνισε ότι το συγκεκριμένο αντικείμενο αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πόσο καιρό μπορούν να παραμένουν τα απορρίμματα στο περιβάλλον, εάν δεν απομακρύνονται, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για συνεχή δράση.

Η πορεία του Boyan Slat και η διεθνής αναγνώριση

Ο 32χρονος Ολλανδός εφευρέτης, Boyan Slat, τιμήθηκε πρόσφατα στη Ντόχα του Κατάρ με το βραβείο International Young Energy Leader Award. Η διάκριση αυτή του απονεμήθηκε στο πλαίσιο των διεθνών βραβείων ενέργειας και βιωσιμότητας Abdullah bin Hamad Al-Attiyah International Energy Awards. Είναι αξιοσημείωτο ότι η βράβευση πραγματοποιήθηκε σε μια χώρα που συγκαταλέγεται στους σημαντικούς εξαγωγείς ορυκτών καυσίμων, τα οποία αποτελούν παράλληλα βασικές πρώτες ύλες για την παραγωγή πλαστικού.

Ο Slat αναφέρθηκε στα πρώτα βήματα του φιλόδοξου εγχειρήματός του, όταν, σε ηλικία μόλις 16 ετών, παρουσίασε την ιδέα του για τον καθαρισμό των ωκεανών. Εκείνη την εποχή, πολλοί θεωρούσαν ότι το σχέδιό του δεν μπορούσε να υλοποιηθεί. Σήμερα, όμως, η The Ocean Cleanup έχει την έδρα της στο Ρότερνταμ, δραστηριοποιείται επιτυχώς σε 12 χώρες και απασχολεί έναν μεγάλο αριθμό, περίπου 350 εργαζομένων, αποδεικνύοντας την υλοποίηση του οράματός του.

Στροφή στρατηγικής: Εστίαση στην πηγή της ρύπανσης

Αν και η The Ocean Cleanup έγινε ευρέως γνωστή για τα αρχικά της σχέδια να καθαρίσει τη μεγάλη συγκέντρωση πλαστικών απορριμμάτων στον Ειρηνικό Ωκεανό, η στρατηγική της έχει πλέον επικεντρωθεί περισσότερο στα ποτάμια. Μια εκτεταμένη έρευνα της οργάνωσης έχει υποδείξει ότι μόλις το 1% των ποταμών ευθύνεται για περίπου το 80% του πλαστικού που τελικά καταλήγει στη θάλασσα.

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, η ομάδα έχει αναπτύξει ειδικές εγκαταστάσεις, γνωστές ως interceptors, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να συλλέγουν τα απορρίμματα πριν αυτά φτάσουν στον ωκεανό. Η βασική λογική πίσω από αυτή την προσέγγιση είναι απλή και πρακτική: η παρεμπόδιση του πλαστικού στην πηγή του μπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο οικονομική και αποδοτική από την προσπάθεια απομάκρυνσής του αφού έχει ήδη διασκορπιστεί στη θάλασσα.

Σημαντική συμβολή και μελλοντικά σχέδια

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Boyan Slat, η οργάνωση αναχαιτίζει σήμερα σχεδόν ένα κιλό απορριμμάτων ανά δευτερόλεπτο, επιδεικνύοντας την εντατική και συνεχή προσπάθειά της. Αυτό το επίτευγμα συμβάλλει, όπως υποστηρίζει ο ίδιος, στην αποτροπή έως και του 5% της παγκόσμιας εισροής πλαστικού στους ωκεανούς, καθιστώντας την The Ocean Cleanup έναν σημαντικό παράγοντα στην παγκόσμια μάχη κατά της πλαστικής ρύπανσης.

Το φιλόδοξο σχέδιο της οργάνωσης για τα επόμενα τρία χρόνια προβλέπει παρεμβάσεις σε εκατοντάδες ποτάμια παγκοσμίως. Αυτή η επέκταση των δράσεων αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την προσπάθεια για τη μείωση της πλαστικής ρύπανσης, αντιμετωπίζοντάς την στις πηγές της, πριν αυτή καταλήξει στις θάλασσες και τους ωκεανούς, προστατεύοντας έτσι το θαλάσσιο περιβάλλον.

Με πληροφορίες από: Gazzetta