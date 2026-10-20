Ο ΟΗΕ για τα ναυάγια σε Σάμο και Λέσβο: «Πεθαίνουν αναζητώντας απλώς μια ευκαιρία για μια καλύτερη ζωή»

Τουλάχιστον δώδεκα άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα βρέφος, έχασαν τη ζωή τους σε δύο ναυάγια που σημειώθηκαν ανοικτά της Λέσβου και της Σάμου. Τα τραγικά αυτά περιστατικά ανακοινώθηκαν επίσημα από τον εκπρόσωπο του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ, κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων στη Νέα Υόρκη. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή της Σάμου, ενώ οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβησαν τα ναυάγια διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Οι δηλώσεις του εκπροσώπου του ΟΗΕ

Ο Στεφάν Ντουζαρίκ, εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αναφέρθηκε εκτενώς στα δύο ναυάγια που έλαβαν χώρα ανοικτά των ελληνικών νησιών. Κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων στην έδρα του Οργανισμού στη Νέα Υόρκη, ο κ. Ντουζαρίκ επικαλέστηκε συγκεκριμένες πληροφορίες που προέρχονται από την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από την Ύπατη Αρμοστεία, τουλάχιστον δώδεκα άτομα, μεταξύ των οποίων και ένα βρέφος, αναφέρθηκε ότι έχασαν τη ζωή τους στα δύο αυτά τραγικά περιστατικά. Τα ναυάγια σημειώθηκαν σήμερα, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ, υπογραμμίζοντας την οδυνηρή διάσταση των γεγονότων που εκτυλίχθηκαν.

Συνεχίζονται οι έρευνες και οι διασώσεις

Μετά τα ναυάγια, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται εντατικά, ειδικά στην θαλάσσια περιοχή ανοικτά της Σάμου. Οι αρμόδιες αρχές καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων και την παροχή άμεσης βοήθειας σε όσους βρίσκονται σε κίνδυνο, σε μια προσπάθεια να σωθούν ανθρώπινες ζωές.

Παράλληλα, οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στα δύο αυτά τραγικά περιστατικά παραμένουν υπό διερεύνηση. Οι αρχές εργάζονται για να διαλευκάνουν πλήρως τα γεγονότα και να κατανοήσουν τι ακριβώς συνέβη, προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τις αιτίες της τραγωδίας.

Οδυνηρή υπενθύμιση των κινδύνων

Ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ χαρακτήρισε τα ναυάγια ως μία ακόμη οδυνηρή υπενθύμιση των σοβαρών και αναπόφευκτων κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες. Όπως τόνισε ο κ. Ντουζαρίκ, αυτοί οι άνθρωποι συνεχίζουν να θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους, καθώς και τη ζωή των παιδιών τους, πραγματοποιώντας επικίνδυνα θαλάσσια ταξίδια.

Τα ταξίδια αυτά γίνονται από άτομα που αναζητούν απεγνωσμένα ασφάλεια, προστασία και, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ, «απλώς μια ευκαιρία για μια καλύτερη ζωή». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει το βαθύ κίνητρο και την ανάγκη πίσω από τις επικίνδυνες διαδρομές που επιλέγουν χιλιάδες άνθρωποι στην προσπάθειά τους να φτάσουν σε έναν ασφαλή προορισμό.

Στοιχεία για τους αγνοούμενους και νεκρούς στη Μεσόγειο

Ο Στεφάν Ντουζαρίκ παρέθεσε επίσης συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με τις απώλειες ανθρώπινων ζωών στις θαλάσσιες διαδρομές της Μεσογείου και του Ατλαντικού. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που παρουσιάστηκαν, έως το τέλος Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, ένας σημαντικός αριθμός ανθρώπων έχει αναφερθεί ως νεκρός ή αγνοούμενος σε αυτές τις επικίνδυνες διαδρομές.

Συγκεκριμένα, 2.444 άνθρωποι εκτιμάται ότι έχουν χάσει τη ζωή τους ή αγνοούνται από την αρχή του έτους. Οι απώλειες αυτές αφορούν τις τρεις θαλάσσιες διαδρομές της Μεσογείου, καθώς και τη θαλάσσια διαδρομή του Ατλαντικού, ανοικτά της Δυτικής Αφρικής, αναδεικνύοντας το τεράστιο μέγεθος της ανθρωπιστικής κρίσης που εξελίσσεται στις θαλάσσιες οδούς μετανάστευσης.

Με πληροφορίες από: Enikos