Ομόφωνη αθώωση για τον πατέρα Αντώνιο και δύο συγκατηγορουμένους του στην υπόθεση της «Κιβωτού του Κόσμου» στα Ιωάννινα

Αθώος για το σύνολο των κατηγοριών που αντιμετώπιζε στη συγκεκριμένη υπόθεση κρίθηκε ο ιδρυτής της «Κιβωτού του Κόσμου», πατέρας Αντώνιος Παπανικολάου, από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ιωαννίνων. Το δικαστήριο αθώωσε επίσης την πρώην διευθύντρια της δομής στα Ιωάννινα, Ανδριανή Θεοδωρακοπούλου, και τον παιδαγωγό Πασχάλη Σκορδά. Η απόφαση εκδόθηκε έπειτα από πολύμηνη ακροαματική διαδικασία και ήταν σύμφωνη με την εισαγγελική πρόταση, καθώς, σύμφωνα με τους συνηγόρους υπεράσπισης, οι αποδιδόμενες πράξεις δεν αποδείχθηκαν. Η υπόθεση αφορούσε καταγγελίες για τη μεταχείριση ανηλίκων που φιλοξενούνταν σε δομή της οργάνωσης.

Οι κατηγορίες που εξετάστηκαν

Στο πλαίσιο της δίκης, η πρώην διευθύντρια της δομής στα Ιωάννινα, Ανδριανή Θεοδωρακοπούλου, αντιμετώπιζε κατηγορίες για σωματική βλάβη ανηλίκων, παράνομη κατακράτηση και παράνομη βία. Ο παιδαγωγός Πασχάλης Σκορδάς κατηγορούνταν για σωματική βλάβη ανηλίκων. Στον ιδρυτή της «Κιβωτού του Κόσμου», πατέρα Αντώνιο, αποδιδόταν ηθική αυτουργία στις συγκεκριμένες πράξεις, δηλαδή στη σωματική βλάβη ανηλίκων, την παράνομη κατακράτηση και την παράνομη βία.

Οι καταγγελίες που οδήγησαν στη δικαστική διαδικασία αφορούσαν τη μεταχείριση ανηλίκων που φιλοξενούνταν σε δομή της οργάνωσης «Κιβωτός του Κόσμου» στην πόλη των Ιωαννίνων. Η πολύμηνη ακροαματική διαδικασία επικεντρώθηκε στην εξέταση των αποδεικτικών στοιχείων που σχετίζονταν με αυτές τις κατηγορίες.

Η ομόφωνη απόφαση του δικαστηρίου

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ιωαννίνων, μετά την ολοκλήρωση της πολύμηνης ακροαματικής διαδικασίας, εξέδωσε ομόφωνη απόφαση, κρίνοντας αθώους και τους τρεις κατηγορουμένους. Η απόφαση αυτή ήταν σύμφωνη με την εισαγγελική πρόταση, η οποία είχε προηγηθεί και είχε ζητήσει την αθώωση των εμπλεκομένων.

Όπως υποστήριξαν οι συνήγοροι υπεράσπισης, η αθώωση επήλθε διότι οι αποδιδόμενες πράξεις δεν αποδείχθηκαν κατά τη διάρκεια της δίκης. Ο δικηγόρος Δημήτρης Δήμος υπογράμμισε πως η πολύμηνη εξέταση της υπόθεσης δεν οδήγησε στην απόδειξη των κατηγοριών. Τόνισε δε ότι το πιο σημαντικό είναι πως η αθώωση δεν ήταν αποτέλεσμα αμφιβολιών, αλλά βασίστηκε στο γεγονός ότι δεν απεδείχθη καμία κατηγορία εναντίον των εντολέων του.

Οι δηλώσεις των συνηγόρων υπεράσπισης

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, οι δικηγόροι Δημήτριος Δήμος, Χριστίνα Μάστορα και Γεώργιος Γεωργίου, οι οποίοι εκπροσώπησαν τους κατηγορουμένους, υποστήριξαν ότι η απόφαση του δικαστηρίου βασίστηκε στην αξιολόγηση όλων των αποδεικτικών στοιχείων που παρουσιάστηκαν. Παράλληλα, άσκησαν κριτική στη δημόσια αντιμετώπιση των εντολέων τους, εκφράζοντας την άποψη ότι το τεκμήριο αθωότητας δεν έγινε σεβαστό τα προηγούμενα χρόνια, από την έναρξη της ποινικής δίωξης το 2022.

Οι συνήγοροι ζήτησαν από τα μέσα ενημέρωσης να καλύψουν την αθωωτική απόφαση με ανάλογη έκταση με εκείνη που είχε λάβει η αρχική ποινική δίωξη. Αναφέρθηκαν επίσης στη δράση της «Κιβωτού του Κόσμου» από το 1998, επισημαίνοντας ότι η οργάνωση παρείχε στέγη, φροντίδα και εκπαίδευση σε χιλιάδες παιδιά. Διευκρίνισαν ότι η απόφαση αφορά αποκλειστικά τις κατηγορίες που εξετάστηκαν στη δίκη των Ιωαννίνων και δεν ταυτίζεται με άλλες δικαστικές διαδικασίες που σχετίζονται με την οργάνωση.

Η δικηγόρος Χριστίνα Μάστορα έκανε λόγο για ουσιαστική δικαίωση των κατηγορουμένων, τονίζοντας τη σημασία της απόφασης για την αποκατάσταση της τιμής και της υπόληψής τους.

Η αντίδραση του πατέρα Αντωνίου μετά την αθώωση

Ο πατέρας Αντώνιος εμφανίστηκε εμφανώς συγκινημένος μετά την ανακοίνωση της απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ιωαννίνων. Ευχαρίστησε τη Δικαιοσύνη για την κρίση της, καθώς και όλους όσοι τον στήριξαν καθ' όλη τη διάρκεια των τελευταίων ετών.

«Η Δικαιοσύνη με έκρινε αθώο», δήλωσε ο πατέρας Αντώνιος, προσθέτοντας ότι η μεγαλύτερη ικανοποίησή του αφορά τη δικαίωση του έργου της οργάνωσης και των ανθρώπων που συνέβαλαν σε αυτό. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συμπαράσταση που, όπως είπε, έλαβε από πολίτες παρά την αρνητική δημοσιότητα γύρω από την υπόθεση. «Με αγκάλιαζαν, μου έδιναν κουράγιο», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς τον Θεό και τους ανθρώπους της Δικαιοσύνης.

Η σημασία της απόφασης για την εικόνα των κατηγορουμένων

Ο δικηγόρος Δημήτρης Δήμος χαρακτήρισε την απόφαση σημαντική για την αποκατάσταση της εικόνας του πατέρα Αντωνίου. Επανέλαβε ότι η αθώωση δεν προήλθε από αμφιβολίες, αλλά από την πλήρη έλλειψη αποδείξεων για τις κατηγορίες που του αποδίδονταν.

Η απόφαση του δικαστηρίου στα Ιωάννινα, η οποία αφορά αποκλειστικά τις συγκεκριμένες κατηγορίες και τη δομή της οργάνωσης στην πόλη, σηματοδοτεί την ολοκλήρωση ενός κύκλου δικαστικών διαδικασιών για τους τρεις κατηγορουμένους σε αυτή την υπόθεση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta