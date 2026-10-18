Κυψέλη: Άνοιξε ο δρόμος για επισκευές σε 20 κτίρια λόγω Μετρό

Ο δρόμος για την έναρξη των επισκευών σε διαμερίσματα της Κυψέλης, τα οποία επλήγησαν από την πορεία του μετροπόντικα, ανοίγει, σύμφωνα με πρόσφατες ανακοινώσεις. Ένας ικανός αριθμός συνεργείων βρίσκεται σε αναμονή για να ξεκινήσει τις απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης. Η κατασκευάστρια κοινοπραξία έχει διαβεβαιώσει ότι θα καλύψει το κόστος των επισκευών, όπως προβλέπεται από τις συμβατικές της υποχρεώσεις.

Είκοσι κτίρια χρήζουν άμεσων επισκευών

Συνολικά είκοσι κτίρια, τα οποία βρίσκονται εντός της ζώνης επιρροής του μετροπόντικα, έχουν κριθεί ότι χρήζουν επισκευών. Οι ενδιάμεσες εκθέσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου υποδεικνύουν με σαφήνεια ποια από αυτά τα κτίρια χρειάζονται άμεσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των φθορών.

Οι επισκευές αυτές μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα, καθώς έχει εξασφαλιστεί ο απαιτούμενος αριθμός συνεργείων. Η ταχύτητα στην έναρξη των εργασιών αποτελεί προτεραιότητα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν προκύψει στις κατοικίες της περιοχής.

Η δέσμευση της κατασκευάστριας κοινοπραξίας

Η κοινοπραξία AVAX-GHELLA-ALSTOM, η οποία είναι υπεύθυνη για την κατασκευή, έχει διαβεβαιώσει ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την έναρξη των εργασιών. Έχει εξασφαλίσει ικανό αριθμό συνεργείων, τα οποία βρίσκονται σε ετοιμότητα για να ξεκινήσουν τις επισκευές των ζημιών χωρίς καθυστέρηση.

Η κοινοπραξία αναλαμβάνει πλήρως το κόστος της αποκατάστασης, τηρώντας τις συμβατικές της υποχρεώσεις. Αυτή η δέσμευση στοχεύει στην άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί στα πληγέντα διαμερίσματα και κτίρια της Κυψέλης.

Προηγούμενες παρεμβάσεις και έκταση ζημιών

Από τον Μάιο μέχρι σήμερα, η κατασκευάστρια κοινοπραξία έχει ήδη επισκευάσει δεκαοκτώ διαμερίσματα. Οι παρεμβάσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν σε τρεις πολυκατοικίες, οι οποίες είχαν υποστεί ρηγματώσεις στην τοιχοποιία και άλλες φθορές, όπως αρμογές εξοπλισμού.

Οι ζημιές εντοπίζονται στον άξονα που εκτείνεται από την πλατεία Κυψέλης, συνεχίζει στην οδό Σπετσών και φτάνει μέχρι τη συμβολή της με την οδό Ζακύνθου. Η εμπειρία από αυτές τις προηγούμενες επισκευές αναμένεται να συμβάλει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των νέων περιπτώσεων.

Ενημέρωση κατοίκων και κλειστά διαμερίσματα

Μηχανικοί από την Ελληνικό Μετρό και την ανάδοχο κοινοπραξία εντείνουν τις προσπάθειές τους για την ενημέρωση των κατοίκων. Στόχος είναι να πληροφορηθούν οι ιδιοκτήτες και οι ένοικοι για τη δυνατότητα άμεσων παρεμβάσεων στις πολυκατοικίες που έχουν υποστεί φθορές.

Παρά τις προσπάθειες ενημέρωσης, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ένα μεγάλο ποσοστό διαμερισμάτων στην περιοχή παραμένει κλειστό. Αυτό ενδεχομένως να καθυστερεί την πλήρη εικόνα των ζημιών και την έναρξη των εργασιών σε όλες τις πληγείσες ιδιοκτησίες.

Προσδοκίες για ασφαλέστερες κατασκευές

Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων που προβλέπονται στις ενδιάμεσες εκθέσεις, εκτιμάται ότι οι επισκευές θα οδηγήσουν σε ασφαλέστερες κατασκευές. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομένης της παλαιότητας πολλών κτιρίων στην περιοχή της Κυψέλης.

Οι εργασίες αποκατάστασης αναμένεται να ενισχύσουν τη στατικότητα και την αντοχή των κτιρίων, προσφέροντας μεγαλύτερη ασφάλεια στους κατοίκους. Η διαδικασία αυτή αποτελεί ένα βήμα προς την πλήρη ομαλοποίηση της κατάστασης στην περιοχή.

Με πληροφορίες από: Topontiki