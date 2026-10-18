«Καμπανάκι» Διακάκη για υψηλό πλημμυρικό κίνδυνο στην Αττική

Ο επίκουρος καθηγητής Γεωλογίας του ΕΚΠΑ, Μιχάλης Διακάκης, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου σχετικά με την αντιπλημμυρική θωράκιση του λεκανοπεδίου Αττικής. Όπως αναφέρει, η Αττική αντιμετωπίζει ιδιαίτερα υψηλή επικινδυνότητα και τρωτότητα απέναντι στα πλημμυρικά φαινόμενα, παρά τις σημαντικές προσπάθειες και τις παρεμβάσεις που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Ο κ. Διακάκης τονίζει την ανάγκη για ενίσχυση των προσπαθειών με νέα έργα, καθώς και για συντήρηση και αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών.

Η υψηλή τρωτότητα της Αττικής

Ο Μιχάλης Διακάκης, επίκουρος καθηγητής Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, αναφέρθηκε στη συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ στην ιδιαίτερα υψηλή επικινδυνότητα που παρουσιάζει το Λεκανοπέδιο της Αττικής. Αυτό οφείλεται στη συγκέντρωση μεγάλου αριθμού υποδομών, περιουσιών και κοινωνικοοικονομικών δραστηριοτήτων, καθιστώντας την περιοχή ιδιαίτερα τρωτή απέναντι στα πλημμυρικά φαινόμενα.

Σύμφωνα με τον καθηγητή, το μεγάλο ποσοστό κάλυψης του φυσικού εδάφους από αδιαπέρατες επιφάνειες, σε συνδυασμό με τον εξαιρετικά πυκνό δομημένο ιστό, περιορίζει σημαντικά την απορρόφηση των υδάτων. Παράλληλα, δυσχεραίνει την ασφαλή απορροή τους, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο περιβάλλον σε περίπτωση έντονης βροχόπτωσης. Παρότι έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες τα τελευταία έτη και έχουν υλοποιηθεί αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις, η Αττική εξακολουθεί να αντιμετωπίζει υψηλό πλημμυρικό κίνδυνο.

Επάρκεια των υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων

Αναφορικά με την επάρκεια των υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων, ο κ. Διακάκης επισημαίνει ότι, αν και πολυάριθμα, αποτελούν ένα σύνολο παλαιότερων και νεότερων παρεμβάσεων. Αυτές οι παρεμβάσεις διαθέτουν διαφορετικές προδιαγραφές και δυνατότητες, γεγονός που επηρεάζει την αποτελεσματικότητά τους.

Ορισμένα από αυτά τα έργα μπορούν να λειτουργούν αποτελεσματικά σε φαινόμενα χαμηλότερης έντασης. Ωστόσο, ο επίκουρος καθηγητής τονίζει ότι δεν επαρκούν όταν οι βροχοπτώσεις και οι παροχές υπερβαίνουν τα όρια σχεδιασμού τους, δηλαδή όταν η περιοχή εισέρχεται στη σφαίρα των ακραίων φαινομένων. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, «η ένταση και η επαναλαμβανόμενη εκδήλωση ακραίων φαινομένων μπορούν να υπερβούν τις δυνατότητες των υποδομών και των μηχανισμών αντιμετώπισης».

Ανάγκη για νέα έργα και αναβάθμιση

Ο Μιχάλης Διακάκης υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη να ενισχυθούν οι προσπάθειες για την υλοποίηση νέων αντιπλημμυρικών έργων. Παράλληλα, κρίνεται απαραίτητη η συστηματική συντήρηση και αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις και στις προκλήσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Τα πρόσφατα γεγονότα που έλαβαν χώρα σε περιοχές όπως η Κρήτη, η Ρόδος και η Εύβοια, λειτουργούν ως υπενθύμιση της συνεχιζόμενης ευαλωτότητας της χώρας απέναντι σε τέτοιου είδους καταστροφές. Για αυτόν τον λόγο, ο καθηγητής τονίζει την ανάγκη για σταθερή και συστηματική συνέχεια στις παρεμβάσεις μείωσης του κινδύνου.

Έμφαση στην πρόληψη και την ετοιμότητα

Στο πλαίσιο των προτεινόμενων παρεμβάσεων, ο κ. Διακάκης δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη, στην ετοιμότητα και στην προστασία των περισσότερο εκτεθειμένων περιοχών του λεκανοπεδίου. Η συστηματική προσέγγιση σε αυτούς τους τομείς θεωρείται κρίσιμη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση μελλοντικών πλημμυρικών φαινομένων.

Η συνολική προσέγγιση περιλαμβάνει όχι μόνο την κατασκευή νέων έργων, αλλά και την ενίσχυση των μηχανισμών που διασφαλίζουν την ασφάλεια των πολιτών και των υποδομών, ειδικά σε περιπτώσεις που οι βροχοπτώσεις και οι παροχές υπερβαίνουν τα όρια σχεδιασμού των υφιστάμενων συστημάτων.

Με πληροφορίες από: Topontiki