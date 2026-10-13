Η Τζούλι Γουόκερ έχτισε σπίτι από ανακυκλωμένα υλικά στο Κάνσας για να μειώσει τα έξοδα σύνταξης

Μετά από 46 χρόνια αφοσίωσης στον χώρο του θεάτρου, η Τζούλι Γουόκερ αποφάσισε να επενδύσει τις οικονομίες της σε ένα πρωτοποριακό εγχείρημα στο Κάνσας των ΗΠΑ. Η ίδια κατασκεύασε μια κατοικία που βασίζεται σε ανακυκλωμένα υλικά, ηλιακή ενέργεια και ένα σύστημα συλλογής νερού. Ο κύριος στόχος της είναι η σημαντική μείωση των εξόδων διαβίωσης κατά την περίοδο της σύνταξής της, εξασφαλίζοντας έναν βιώσιμο και οικονομικό χώρο για τα επόμενα χρόνια.

Η ιδέα πίσω από την κατασκευή

Η Τζούλι Γουόκερ, έπειτα από 46 χρόνια εργασίας στον χώρο του θεάτρου, επέλεξε να επενδύσει τις οικονομίες της στην κατασκευή μιας κατοικίας που θα αξιοποιεί φυσικούς πόρους και ανακυκλωμένα υλικά. Το σπίτι της στο Κάνσας των ΗΠΑ ξεχωρίζει για τον ιδιαίτερο τρόπο κατασκευής του και την προσήλωσή της στην αειφορία.

Ο βασικός της στόχος είναι να περιορίσει τα έξοδα για ηλεκτρικό ρεύμα, νερό και κλιματισμό, δημιουργώντας παράλληλα έναν χώρο όπου θα μπορεί να ζει για πολλά χρόνια. Η ίδια δήλωσε χαρακτηριστικά πως «Έχω κάθε πρόθεση να ζήσω σε αυτό το κτίριο μέχρι τα 110 μου χρόνια».

Η ιδέα για την κατασκευή γεννήθηκε από το ενδιαφέρον της Γουόκερ για τα λεγόμενα Earthships, έναν τύπο αρχιτεκτονικής που συνδυάζει ανακυκλωμένα υλικά με λύσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας και νερού. Για να υλοποιήσει το σχέδιό της, επικοινώνησε απευθείας με την ομάδα της Earthship Biotecture και συμμετείχε προσωπικά στις εργασίες μαζί με το συνεργείο.

Τα ανακυκλωμένα υλικά και η χρήση τους

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία της κατοικίας είναι τα 20.000 κουτάκια αλουμινίου που συγκεντρώθηκαν από το Arrowhead Stadium, το γήπεδο των Kansas City Chiefs, της ομάδας αμερικανικού ποδοσφαίρου. Αυτά τα κουτάκια, αντί να καταλήξουν στα απορρίμματα, αξιοποιούνται σε διάφορα σημεία του σπιτιού.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα κουτάκια αλουμινίου δεν αντικαθιστούν τα βασικά δομικά στοιχεία που σηκώνουν τα φορτία της κατασκευής. Παράλληλα, σημαντικό ρόλο στην κατασκευή έχουν και τα χρησιμοποιημένα ελαστικά. Αυτά γεμίζονται και συμπιέζονται με διάφορα υλικά, σχηματίζοντας τοίχους με μεγάλη θερμική μάζα.

Με αυτόν τον τρόπο, οι τοίχοι από ελαστικά μπορούν να αποθηκεύουν θερμότητα και να συμβάλλουν στη σταθεροποίηση της εσωτερικής θερμοκρασίας του σπιτιού, προσφέροντας φυσική μόνωση και εξοικονόμηση ενέργειας.

Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και η αντοχή

Η κατοικία θα διαθέτει τέσσερις θόλους από οπλισμένο σκυρόδεμα, οι οποίοι θα είναι εν μέρει ενσωματωμένοι στο έδαφος. Στο εσωτερικό αυτών των θόλων θα βρίσκονται οι βασικοί χώροι του σπιτιού, προσφέροντας μια μοναδική αισθητική και λειτουργικότητα.

Η συγκεκριμένη κατασκευαστική επιλογή αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση της προστασίας απέναντι στους ισχυρούς ανέμους, οι οποίοι αποτελούν σημαντικό κίνδυνο στην περιοχή του Κάνσας. Ο σχεδιασμός αυτός στοχεύει στην παροχή μεγαλύτερης ασφάλειας στους κατοίκους.

Ωστόσο, ο σχεδιασμός δεν εγγυάται ότι το σπίτι θα αντέξει οποιονδήποτε ανεμοστρόβιλο. Η αντοχή του εξαρτάται από παράγοντες όπως η ένταση του φαινομένου, η θεμελίωση της κατασκευής και η προστασία που παρέχουν οι πόρτες και τα παράθυρα.

Αυτονομία σε ενέργεια και νερό

Η προσπάθεια της Τζούλι Γουόκερ να περιορίσει την εξάρτησή της από τις συμβατικές παροχές ενέργειας και νερού βασίζεται σε μια σειρά από συστήματα που αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους. Η κατοικία θα διαθέτει ηλιακά πάνελ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, εξασφαλίζοντας αυτονομία.

Επιπλέον, έχει προβλεφθεί ένα σύστημα συλλογής βρόχινου νερού και νερού από το λιώσιμο του χιονιού. Το συλλεγόμενο νερό θα αποθηκεύεται σε δεξαμενές συνολικής χωρητικότητας περίπου 18.900 λίτρων, καλύπτοντας τις ανάγκες του σπιτιού και μειώνοντας την εξάρτηση από το δίκτυο ύδρευσης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta