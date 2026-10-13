Η Σπόρτινγκ νίκησε στη Γαλλία, ιστορική επικράτηση για τη Σαμπάχ

Η Σπόρτινγκ πέρασε νικηφόρα από τη Γαλλία, επικρατώντας της Λανς με 2-0, και βρέθηκε στην κορυφή της League Phase του Champions League μετά από δύο αγωνιστικές. Την ίδια στιγμή, η Σαμπάχ πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στην ιστορία της διοργάνωσης, λυγίζοντας τη Σλάβια Πράγας εντός έδρας με σκορ 2-0.

Η Σπόρτινγκ στην κορυφή μετά τη νίκη επί της Λανς

Μετά την τριάρα της πρεμιέρας στην Γαλατά, η Σπόρτινγκ συνέχισε την επιτυχημένη πορεία της, περνώντας από τη Γαλλία με νίκη 2-0 επί της Λανς. Έτσι, τα «Λιοντάρια» βρέθηκαν στην κορυφή της League Phase έπειτα από δύο στροφές. Στον αγώνα αυτό, ο Ιωαννίδης πέρασε ως αλλαγή στο 85ο λεπτό, ενώ ο Βαγιαννίδης δεν αγωνίστηκε.

Η Λανς ξεκίνησε δυνατά την αναμέτρηση, ασκώντας πίεση και δημιουργώντας προβλήματα στους Πορτογάλους μέσω των Καντιλέ και Τοβέν. Μάλιστα, στο 10ο λεπτό, οι γηπεδούχοι πλησίασαν στο γκολ, αλλά ο Ιβάνοβιτς δεν κατάφερε να σκοράρει.

Τα γκολ και οι ευκαιρίες στη Γαλλία

Η Σπόρτινγκ ανέβασε την απόδοσή της μετά το 20ό λεπτό και στην πρώτη ουσιαστικά επίθεσή της βρήκε δίχτυα. Συγκεκριμένα, στο 22ο λεπτό, ο Ιρανκούντα μοίρασε ιδανικά την μπάλα και ο Σουάρες πέτυχε το 1-0. Η Λανς προσπάθησε να απαντήσει, αλλά δεν μπορούσε να βρει τον τρόπο.

Στο 32ο λεπτό, η Σπόρτινγκ είχε ακόμα μία ευκαιρία, αλλά ο Σουάρες νικήθηκε από τον τερματοφύλακα Ρισέ. Ένα λεπτό αργότερα, η Λανς πλησίασε ξανά στο γκολ, με την προσπάθεια του Ιβάνοβιτς να σταματάει στο δοκάρι. Στο 36ο λεπτό, ο Καϊκέ πραγματοποίησε μια μεγάλη επέμβαση στην προσπάθεια του Καϊνταρά.

Η Λανς πίεσε και στο δεύτερο ημίχρονο, ωστόσο την ουσία την είχε η Σπόρτινγκ, η οποία στο 74ο λεπτό με τον Ντουμπιά πέτυχε το δεύτερο γκολ, διαμορφώνοντας το τελικό 2-0.

Η ιστορική επικράτηση της Σαμπάχ

Ιστορία έγραψε η Σαμπάχ του Βάλντας Νταμπράουσκας, η οποία λύγισε με 2-0 τη Σλάβια Πράγας εντός έδρας. Με αυτή τη νίκη, η ομάδα πανηγύρισε την πρώτη νίκη της ιστορίας της στη διοργάνωση του Champions League.

Το πρώτο μέρος του αγώνα ήταν ισορροπημένο, με τις δύο ομάδες να είναι απειλητικές. Οι γηπεδούχοι μάλιστα είχαν ένα ακυρωθέν γκολ στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Οι Τσέχοι, από την πλευρά τους, κέρδισαν μέτρα όσο περνούσε η ώρα, εντούτοις δεν κατάφεραν να φτάσουν σε κάποιο τέρμα, με το 0-0 να μείνει μέχρι την ανάπαυλα.

Τα καθοριστικά τέρματα για τους Αζέρους

Εντέλει, οι Αζέροι κατάφεραν να φτάσουν στο ιστορικό, πρώτο τους γκολ στον θεσμό στο 49ο λεπτό. Ο Πάρις έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με ένα εξαιρετικό σουτ από το ύψος της περιοχής, μετά από μπαλιά του Λεπίνιτσα.

Η Σλάβια είχε χρόνο για να αντιδράσει, αλλά δεν κατάφερε να βρει την ισοφάριση. Αντιθέτως, οι Αζέροι έφτασαν και σε δεύτερο τέρμα στο 88ο λεπτό, όταν ο Μίκελς σκόραρε με μακρινό σουτ, χάρη σε μία σειρά κωμικών λαθών της αντίπαλης άμυνας, διαμορφώνοντας το τελικό 2-0.

Με πληροφορίες από: Gazzetta