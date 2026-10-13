Η κλήρωση Τζόκερ 3131 της Τρίτης 13 Οκτωβρίου: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Το βράδυ της Τρίτης 13 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η κλήρωση με αριθμό 3131 του Τζόκερ, η οποία μοίραζε ένα μεγάλο ποσό στους νικητές της πρώτης κατηγορίας. Οι αριθμοί που αναδείχθηκαν ως τυχεροί ήταν οι 1, 16, 21, 28, 34, ενώ ο αριθμός Τζόκερ ήταν το 2. Η κλήρωση αυτή αποτελεί μέρος των τακτικών κληρώσεων που διεξάγει η εταιρεία Allwyn.

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης 3131

Στην κλήρωση Τζόκερ Allwyn, που έλαβε χώρα την Τρίτη 13 Οκτωβρίου και είχε τον αριθμό 3131, οι τυχεροί αριθμοί που κληρώθηκαν ήταν οι εξής: 1, 16, 21, 28, 34. Ως αριθμός Τζόκερ αναδείχθηκε ο αριθμός 2. Αυτοί οι αριθμοί καθορίζουν τους νικητές που θα μοιραστούν τα διαθέσιμα έπαθλα.

Η κλήρωση αυτή προσέφερε στους νικητές της πρώτης κατηγορίας (5+1 σωστές προβλέψεις) το ποσό των 2.000.000 ευρώ. Το ενδιαφέρον των παικτών ήταν ιδιαίτερα αυξημένο, καθώς τα χρήματα που διατέθηκαν ήταν πολλά, όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε.

Το μεγάλο ποσό και οι αλλαγές στα έπαθλα

Η κλήρωση της Τρίτης 13 Οκτωβρίου μοίρασε 2.000.000 ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας. Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς, το ελάχιστο ποσό τζακ ποτ για την πρώτη κατηγορία (5+1 σωστές προβλέψεις) ξεκινά πλέον από το 1 εκατομμύριο ευρώ (μικτά), σε αντίθεση με τα 600.000 ευρώ που ίσχυαν παλαιότερα.

Επιπλέον, στη δεύτερη κατηγορία (5 σωστές προβλέψεις), το έπαθλο έχει γίνει σταθερό και ανέρχεται σε 100.000 ευρώ (μικτά) ανά νικητή σε κάθε κλήρωση. Υπάρχει, ωστόσο, ένα ανώτατο όριο καταβολής για το έπαθλο της δεύτερης κατηγορίας, το οποίο ορίζεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ (μικτά) συνολικά για όλους τους νικητές της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Πώς κατανέμονται τα κέρδη στη δεύτερη κατηγορία

Στην πρώτη κατηγορία, το ποσό του τζακ ποτ μοιράζεται ισόποσα μεταξύ των νικητών, όπως ακριβώς συνέβη και στην πρόσφατη κλήρωση. Όσον αφορά τη δεύτερη κατηγορία, αν προκύψουν μέχρι 20 νικητές, τότε ο κάθε ένας από αυτούς θα λάβει ως έπαθλο το ποσό των 100.000 ευρώ.

Στην περίπτωση που προκύψουν περισσότεροι από 20 νικητές στη δεύτερη κατηγορία, το συνολικό έπαθλο των 2 εκατομμυρίων ευρώ θα μοιραστεί ισόποσα μεταξύ τους. Για παράδειγμα, αν υπάρξουν 25 νικητές, ο καθένας θα λάβει 80.000 ευρώ (μικτά) αντί για το σταθερό ποσό των 100.000 ευρώ.

Τρόποι συμμετοχής και προθεσμίες

Οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις κληρώσεις με δύο βασικούς τρόπους. Ο πρώτος είναι η συμπλήρωση και κατάθεση του δελτίου τους σε ένα από τα πλησιέστερα καταστήματα της Allwyn. Ο δεύτερος τρόπος είναι η διαδικτυακή συμμετοχή, μέσω της ιστοσελίδας allwyn.gr, όπου μπορούν να καταθέσουν το δελτίο τους από οποιοδήποτε σημείο κι αν βρίσκονται, χρησιμοποιώντας υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο ή tablet.

Επιπλέον, οι παίκτες έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν και σε ομαδικά δελτία, τόσο στα φυσικά καταστήματα της Allwyn σε όλη τη χώρα, όσο και μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας. Οι κληρώσεις του ΤΖΟΚΕΡ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00, ενώ η κατάθεση των δελτίων ολοκληρώνεται στις 21:30 της ημέρας της κλήρωσης.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos, Ieidiseis