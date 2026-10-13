Τροχαίο στο Ωραιόκαστρο: Ζευγάρι και το 9 μηνών βρέφος τους στο νοσοκομείο μετά από σύγκρουση

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, 13 Οκτωβρίου 2026, στην περιοχή του Ωραιόκαστρου Θεσσαλονίκης. Από τη σύγκρουση δύο αυτοκινήτων τραυματίστηκαν ένα ζευγάρι και το 9 μηνών βρέφος τους, τα οποία επέβαιναν στο ένα από τα εμπλεκόμενα οχήματα. Η οικογένεια διακομίστηκε σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η κατάσταση της μητέρας κρίνεται σοβαρότερη.

Οι συνθήκες του ατυχήματος στο Ωραιόκαστρο

Το ατύχημα έλαβε χώρα το απόγευμα της Τρίτης, 13 Οκτωβρίου 2026. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Newsit, η σύγκρουση σημειώθηκε περίπου στις 18:00. Άλλες πληροφορίες, όπως αυτές που αναφέρει το Topontiki, τοποθετούν το περιστατικό γύρω στις 19:40.

Η σφοδρή σύγκρουση των δύο οχημάτων συνέβη στον δρόμο που συνδέει τη Νέα Μαγνησία με τη Νεοχωρούδα, στην περιοχή Αμμότοπος. Πρόκειται για αγροτική οδό, όπου τα δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο παραμένουν άγνωστες και δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Οι τραυματίες και η κατάσταση της υγείας τους

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν σοβαρά τα τρία μέλη της οικογένειας που επέβαιναν στο ένα από τα οχήματα. Πρόκειται για ένα ζευγάρι και το 9 μηνών βρέφος τους. Στο δεύτερο όχημα επέβαινε ένας άνδρας, για τον οποίο δεν αναφέρονται λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του στις διαθέσιμες πηγές.

Μετά το ατύχημα, η οικογένεια μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Οι πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές μέχρι στιγμής αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας της μητέρας κρίνεται ως η σοβαρότερη μεταξύ των τραυματιών.

Επέμβαση Πυροσβεστικής για απεγκλωβισμό

Λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης, χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό του πατέρα από το όχημα. Στο σημείο του τροχαίου έσπευσαν άμεσα έξι πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν με δύο οχήματα για να απελευθερώσουν τον άνδρα.

Παράλληλα με την Πυροσβεστική, κινητοποιήθηκαν και διασώστες του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες επί τόπου και στη συνέχεια προχώρησαν στην άμεση μεταφορά τους στα νοσοκομεία της πόλης, προκειμένου να λάβουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Διακομιδή στα νοσοκομεία «Παπανικολάου» και «Ιπποκράτειο»

Πιο συγκεκριμένα, το ζευγάρι, δηλαδή ο πατέρας και η μητέρα, διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης. Εκεί υποβάλλονται στις απαραίτητες εξετάσεις και λαμβάνουν θεραπεία για τους τραυματισμούς τους.

Το 9 μηνών βρέφος της οικογένειας μεταφέρθηκε σε διαφορετικό νοσοκομείο, στο «Ιπποκράτειο». Η διακομιδή του βρέφους έγινε επίσης με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, εξασφαλίζοντας την άμεση ιατρική περίθαλψη.

Διερεύνηση των αιτιών από την Τροχαία

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πλαγιομετωπική σύγκρουση των δύο οχημάτων παραμένουν υπό διερεύνηση. Οι αρχές δεν έχουν ακόμη διευκρινίσει πλήρως τα αίτια που οδήγησαν στο σοβαρό αυτό ατύχημα.

Το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας έχει αναλάβει την έρευνα για τη διαλεύκανση όλων των παραμέτρων του τροχαίου. Στόχος είναι να προσδιοριστούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες που επικρατούσαν στην αγροτική οδό κατά τη στιγμή της σύγκρουσης.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki