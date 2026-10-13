Αττική: Χειροπέδες σε δύο άτομα, μέλη συμμορίας που διακινούσε ναρκωτικά

Σε συντονισμένη επιχείρηση των αρχών, εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, οδηγώντας στη σύλληψη δύο ανδρών που φέρονται ως μέλη της συμμορίας.

Οι συλλήψεις έλαβαν χώρα το πρωί της 9ης Οκτωβρίου, στην περιοχή του Νέου Κόσμου. Πρόκειται για έναν 45χρονο και έναν 27χρονο, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες που αφορούν τη σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα, παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και όπλων, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η επιχείρηση της ΕΛΑΣ και οι συλλήψεις

Η συντονισμένη δράση της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής οδήγησε στην εξάρθρωση της εγκληματικής ομάδας, η οποία είχε αναπτύξει δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών σε διάφορα σημεία της Αττικής. Οι αρχές προχώρησαν στις συλλήψεις των δύο ανδρών, ηλικίας 45 και 27 ετών, κατά τη διάρκεια επιχείρησης που διεξήχθη στον Νέο Κόσμο.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία περιλαμβάνει κατηγορίες για τη συμμετοχή τους σε εγκληματική ομάδα, καθώς και για παραβάσεις που σχετίζονται με τη νομοθεσία περί ναρκωτικών ουσιών και όπλων. Επιπλέον, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για νομιμοποίηση εσόδων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες, υπογραμμίζοντας την έκταση των παράνομων ενεργειών της ομάδας.

Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από την αστυνομία, η εγκληματική ομάδα φέρεται να δρούσε συστηματικά τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2025. Επικεφαλής της συμμορίας ήταν ο 45χρονος συλληφθείς, ο οποίος, σύμφωνα με τις αρχές, ασκούσε πλήρη έλεγχο σε όλες τις δραστηριότητες της οργάνωσης.

Ο 27χρονος, από την πλευρά του, συμμετείχε ενεργά στη διανομή των ναρκωτικών ουσιών, αποτελώντας βασικό μέλος του δικτύου διακίνησης. Η δράση της ομάδας εκτεινόταν σε διάφορες περιοχές της Αττικής, υποδηλώνοντας ένα ευρύ πεδίο επιχειρησιακής δραστηριότητας στην παράνομη αγορά των ναρκωτικών.

Η έρευνα και το ένταλμα σύλληψης για τον αρχηγό

Η έρευνα των αρχών για τη δράση του 45χρονου αρχηγού της συμμορίας είχε ξεκινήσει από τον περασμένο Απρίλιο. Οι αστυνομικές αρχές είχαν ήδη σχηματίσει δικογραφία σε προγενέστερο χρόνο, η οποία οδήγησε στην έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του.

Ο 45χρονος φέρεται να μην διέθετε σταθερή κατοικία, γεγονός που δυσχέραινε τον εντοπισμό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, διέμενε σε σπίτια άλλων προσώπων, καθώς και σε ξενοδοχεία ή καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, προσπαθώντας να αποκρύψει τα ίχνη του από τις διωκτικές αρχές.

Τα κατασχεθέντα ευρήματα

Κατά τη διάρκεια των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στην κατοχή των συλληφθέντων και στις οικίες τους, κατασχέθηκε πλήθος ευρημάτων που σχετίζονται με την εγκληματική τους δράση. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται 67 γραμμάρια της ουσίας GHB, 55 ναρκωτικά δισκία και 20 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης. Επίσης, βρέθηκαν 15 κάψουλες και άλλες ουσίες άγνωστης σύστασης, οι οποίες αναμένεται να εξεταστούν περαιτέρω.

Εκτός από τις ναρκωτικές ουσίες, κατασχέθηκαν τέσσερις ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, οι οποίες χρησιμοποιούνταν για την ακριβή μέτρηση των ποσοτήτων των ναρκωτικών, καθώς και ένας μπαλτάς. Οι αρχές βρήκαν επίσης 583 ευρώ σε μετρητά, πλήθος νάιλον συσκευασιών για τη διανομή των ουσιών, ένα δίκυκλο όχημα και έξι κινητά τηλέφωνα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν δύο τετράδια με χειρόγραφες σημειώσεις του 45χρονου, τα οποία επίσης κατασχέθηκαν. Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, στα τετράδια αυτά καταγράφονταν αναλυτικά οι πελάτες της συμμορίας, οι διακινούμενες ουσίες, τα έσοδα που προέκυπταν από τις παράνομες δραστηριότητες, οι οφειλές των αγοραστών, καθώς και οικονομικοί απολογισμοί ανά έτος, παρέχοντας σημαντικά στοιχεία για την οργάνωση και τη λειτουργία της εγκληματικής ομάδας.

Με πληροφορίες από: Topontiki