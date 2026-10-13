Το geely monjaro em-i στην ευρωπαϊκή του πρεμιέρα στο σαλόνι αυτοκινήτου του Παρισιού 2026

Η Geely πραγματοποίησε την ευρωπαϊκή πρεμιέρα του νέου της μοντέλου, του Geely Monjaro EM-i, στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού 2026. Το συγκεκριμένο όχημα αναδεικνύεται ως η νέα ναυαρχίδα της μάρκας στην κατηγορία των plug-in υβριδικών SUV. Σχεδιάστηκε για να προσφέρει έναν συνδυασμό επιδόσεων, αποδοτικότητας, οδικής συμπεριφοράς, ασφάλειας και προηγμένης άνεσης.

Επιδόσεις και τεχνολογία em-i super hybrid

Στην καρδιά του Geely Monjaro EM-i βρίσκεται το προηγμένο σύστημα EM-i Super Hybrid της Geely. Αυτό το σύστημα ενσωματώνει έναν κινητήρα 1.5T υψηλής απόδοσης, ο οποίος έχει σχεδιαστεί ειδικά για plug-in υβριδικές εφαρμογές, σε συνδυασμό με έξυπνη διαχείριση ενέργειας.

Ο στόχος για τον οδηγό είναι η εξασφάλιση σταθερά υψηλών επιδόσεων όποτε αυτές απαιτούνται, παράλληλα με την αποδοτική αξιοποίηση τόσο του καυσίμου όσο και της ηλεκτρικής ενέργειας. Στην έκδοση Ultra AWD, το σύστημα είναι ικανό να αποδώσει έως και 334 ίππους συνδυαστικής ισχύος και μέγιστη ροπή 667 Nm, επιτρέποντας στο Geely Monjaro EM-i να επιταχύνει από 0 στα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 5,8 δευτερόλεπτα. Η τελική ταχύτητα για την έκδοση AWD φτάνει τα 190 χλμ./ώρα.

Για την προσθιοκίνητη έκδοση (FWD), η επιτάχυνση από 0 στα 100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 7,7 δευτερόλεπτα. Η τελική ταχύτητα αυτής της έκδοσης ανέρχεται στα 200 χλμ./ώρα.

Επιλογές μπαταρίας και αυτονομία

Το Geely Monjaro EM-i plug-in hybrid διατίθεται με δύο διαφορετικές επιλογές μπαταρίας, οι οποίες βασίζονται στην τεχνολογία LFP. Η μικρότερη μπαταρία έχει χωρητικότητα 18,4 kWh και είναι διαθέσιμη στις εκδόσεις Pro και Max του μοντέλου. Η μεγαλύτερη επιλογή μπαταρίας προσφέρει χωρητικότητα 29,8 kWh και εξοπλίζει τις εκδόσεις Pro+ και Ultra.

Όσον αφορά την αυτονομία, η αμιγώς ηλεκτρική κίνηση του οχήματος μπορεί να φτάσει έως και τα 116 χλμ., σύμφωνα με τον κύκλο δοκιμών WLTP. Η συνδυαστική αυτονομία, χρησιμοποιώντας τόσο τον ηλεκτρικό κινητήρα όσο και τον κινητήρα εσωτερικής καύσης, μπορεί να φτάσει έως τα 922 χλμ. Η έκδοση Ultra προσφέρει επίσης τη δυνατότητα ταχείας φόρτισης με ισχύ έως 78 kW, επιτρέποντας τη φόρτιση της μπαταρίας από 30% έως 80% σε περίπου 15 λεπτά, γεγονός που περιορίζει σημαντικά τον χρόνο στάσης κατά τη διάρκεια μεγαλύτερων ταξιδιών.

Έξυπνο σύστημα ηλεκτρικής τετρακίνησης e-awd

Το Geely Monjaro EM-i ενσωματώνει ένα έξυπνο σύστημα ηλεκτρικής τετρακίνησης, το e-AWD. Αυτό το σύστημα έχει σχεδιαστεί για να κατανέμει δυναμικά την ισχύ στους τροχούς ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες οδήγησης, με απόκριση που μετράται σε χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Κατά τη διάρκεια της επιτάχυνσης, των προσπεράσεων στον αυτοκινητόδρομο και των παρατεταμένων ανηφορικών διαδρομών, το σύστημα e-AWD λειτουργεί με σκοπό να παρέχει σταθερή ισχύ. Παράλληλα, διαχειρίζεται έξυπνα τη διατήρηση της φόρτισης της μπαταρίας, τη θερμική λειτουργία του συστήματος και την ανάκτηση ενέργειας κατά την πέδηση. Το αποτέλεσμα αυτής της ολοκληρωμένης διαχείρισης είναι ένα υβριδικό σύστημα που έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει υψηλές επιδόσεις με διάρκεια, καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής.

Στόχος και φιλοσοφία της geely

Με το Geely Monjaro EM-i, η κινεζική εταιρεία επιδιώκει να προσφέρει στους οδηγούς σιγουριά και αυτοπεποίθηση σε ένα ευρύ φάσμα συνθηκών οδήγησης. Αυτό περιλαμβάνει την επιτάχυνση, την οδήγηση στον αυτοκινητόδρομο, τις απαιτητικές διαδρομές, τα μεγάλα ταξίδια, καθώς και την καθημερινή οικογενειακή χρήση του οχήματος.

Το μοντέλο απευθύνεται σε έναν σύγχρονο και απαιτητικό αγοραστή, ο οποίος αναζητά το επόμενο βήμα στην αυτοκίνηση, πέρα από τις καθιερωμένες επιλογές που προσφέρει η αγορά. Η Geely στοχεύει να προσφέρει μια ολοκληρωμένη και προσιτή πρόταση, συνδυάζοντας προηγμένη τεχνολογία και πρακτικότητα.

Με πληροφορίες από: Topontiki