Φωτιά σε σπίτι στην Αρτέμιδα: Κατέρρευσε η σοφίτα, νεότερα για τους ενοίκους

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική λίγο πριν από τις 20:00 το βράδυ της Τρίτης (13/10), έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε κατοικία στην Αρτέμιδα. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε σπίτι επί της οδού Χατζοπούλου, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικά οχήματα, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα σοβαρή, με εκρήξεις και κατάρρευση τμήματος του κτιρίου.

Έκτακτη κινητοποίηση στην Αρτέμιδα

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώθηκε περίπου στις 20:00 το βράδυ της Τρίτης (13/10) για την πυρκαγιά στην Αρτέμιδα. Άμεσα, σήμανε συναγερμός και στο σημείο της οδού Χατζοπούλου κατευθύνθηκαν πυροσβεστικά οχήματα. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής προέρχονταν από το Μαρκόπουλο και την Αρτέμιδα, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση της κατάστασης.

Οι πυροσβέστες ξεκίνησαν τις προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς, η οποία είχε εκδηλωθεί σε κατοικία. Η κινητοποίηση ήταν μεγάλη, καθώς η αρχική εικόνα από το σημείο έδειχνε πως η κατάσταση ήταν κρίσιμη και απαιτούσε άμεση παρέμβαση.

Εκρήξεις και κατάρρευση σοφίτας

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το σημείο της πυρκαγιάς, η κατάσταση φέρεται να ήταν ιδιαίτερα σοβαρή. Αναφέρεται ότι ακούγονταν εκρήξεις είτε από το εσωτερικό της κατοικίας είτε από τον περιβάλλοντα χώρο της. Αυτό το στοιχείο προσέθετε στην επικινδυνότητα της επιχείρησης κατάσβεσης.

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι η σοφίτα του σπιτιού είχε ήδη καταρρεύσει. Η κατάρρευση αυτή αποτελούσε ένα επιπλέον στοιχείο που υπογράμμιζε την έκταση της ζημιάς και την ένταση της πυρκαγιάς, καθιστώντας το έργο των πυροσβεστών πιο δύσκολο και επικίνδυνο.

Αρχικές πληροφορίες για εγκλωβισμένο άτομο

Κατά την εκδήλωση της φωτιάς, υπήρχαν αρχικές πληροφορίες που έκαναν λόγο για την πιθανή παρουσία ενός ατόμου εντός της οικίας. Αυτό το άτομο φέρεται να βρισκόταν μέσα στο σπίτι όταν ξέσπασε η πυρκαγιά, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία στις αρχές.

Οι πυροσβέστες, εκτός από την κατάσβεση της φωτιάς, επικεντρώθηκαν και στην αναζήτηση του φερόμενου εγκλωβισμένου ατόμου. Παρέμενε άγνωστο εάν το άτομο είχε καταφέρει να απομακρυνθεί με ασφάλεια από την φλεγόμενη κατοικία, εντείνοντας την αγωνία για την τύχη του.

Νεότερα στοιχεία για τους ενοίκους

Ενώ οι προσπάθειες των πυροσβεστών συνεχίζονταν και η αγωνία για το άτομο που φερόταν να ήταν εγκλωβισμένο παρέμενε, προέκυψαν νεότερα στοιχεία. Οι πληροφορίες αυτές αναφέρουν ότι, τελικά, δεν βρισκόταν κανείς μέσα στην κατοικία κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς.

Αυτή η εξέλιξη έδωσε μια διαφορετική διάσταση στην επιχείρηση, καθώς η Πυροσβεστική μπορούσε πλέον να επικεντρωθεί αποκλειστικά στην κατάσβεση της φωτιάς και στην αποτροπή της επέκτασής της, χωρίς την άμεση απειλή για ανθρώπινη ζωή εντός του κτιρίου.

Οι προσπάθειες της Πυροσβεστικής συνεχίζονται

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας συνεχίζουν τις επίπονες προσπάθειές τους για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς στην οδό Χατζοπούλου. Η σοβαρότητα της κατάστασης, με τις εκρήξεις και την κατάρρευση της σοφίτας, απαιτεί συνεχή και προσεκτική δράση από τους πυροσβέστες.

Παρά τα νεότερα στοιχεία για την απουσία ατόμων από την κατοικία, το έργο της Πυροσβεστικής παραμένει απαιτητικό, καθώς πρέπει να διασφαλιστεί η πλήρης κατάσβεση και η αποφυγή τυχόν αναζωπυρώσεων, καθώς και η ασφάλεια των ίδιων των πυροσβεστών που επιχειρούν στο σημείο.

Με πληροφορίες από: Reader, Ieidiseis