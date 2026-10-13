Νέα δεδομένα αναδύονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς στα ευρήματα που είχαν εντοπιστεί αρχικά στον οργανισμό του προστίθεται και μια τέταρτη ουσία, το Xanax. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί νέα ερωτήματα, ενώ οι ιατροδικαστικές αρχές αναμένουν τα πλήρη αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Αυτά τα αποτελέσματα εκτιμάται ότι θα συμβάλουν καθοριστικά στη διαλεύκανση των συνθηκών υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του ο τραγουδιστής.

Νέα στοιχεία στην έρευνα

Η διερεύνηση της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη λαμβάνει νέα τροπή με την ανίχνευση του Xanax. Η συγκεκριμένη ουσία προστίθεται στις τρεις που βρίσκονταν ήδη στο επίκεντρο της έρευνας των αρχών.

Μέχρι πρότινος, οι ουσίες που είχαν εντοπιστεί και εξετάζονταν ήταν η προποφόλη, η μιδαζολάμη και η φλουμαζενίλη. Η φλουμαζενίλη είναι γνωστή και με την εμπορική ονομασία Anexate. Η προσθήκη του Xanax στα ευρήματα αναμένεται να δώσει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα στους ειδικούς.

Η σημασία των εντοπισθέντων ουσιών

Ειδικός, μιλώντας για την υπόθεση, επισήμανε ότι η παρουσία των συγκεκριμένων ουσιών έχει ιδιαίτερη σημασία για τη διερεύνηση, εφόσον τα ευρήματα επιβεβαιωθούν πλήρως από τις τοξικολογικές εξετάσεις. Τόνισε πως τα στοιχεία αυτά ενδέχεται να ενισχύσουν τον κακουργηματικό χαρακτήρα της πράξης.

Επιπλέον, ο ειδικός υπογράμμισε ότι οι εν λόγω ουσίες δεν διατίθενται στο ευρύ κοινό. Αυτό το γεγονός προσδίδει ένα επιπλέον επίπεδο πολυπλοκότητας στην υπόθεση, καθώς οι αρχές καλούνται να εξετάσουν πώς βρέθηκαν στον οργανισμό του θανόντος.

Ιατροδικαστική ανάλυση και διαφορές φαρμάκων

Ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλαντέρης παρείχε διευκρινίσεις σχετικά με τις διαφορές μεταξύ της μιδαζολάμης και της αλπραζολάμης, η οποία αποτελεί τη δραστική ουσία του Xanax. Η ανάλυσή του φωτίζει τις διαφορετικές χρήσεις και τρόπους χορήγησης αυτών των ουσιών.

Συγκεκριμένα, η μιδαζολάμη χορηγείται κυρίως με ένεση και συνδέεται άμεσα με την καταστολή. Αντίθετα, η αλπραζολάμη, δηλαδή το Xanax, λαμβάνεται σε μορφή δισκίου και χρησιμοποιείται κυρίως για την αντιμετώπιση του άγχους και των συναφών διαταραχών που μπορεί να προκύψουν.

Το Xanax και οι θεραπευτικές του χρήσεις

Το Xanax είναι ένα ευρέως γνωστό συνταγογραφούμενο φάρμακο, το οποίο χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση διαφόρων καταστάσεων που σχετίζονται με το άγχος. Οι ενδείξεις του περιλαμβάνουν την αντιμετώπιση του παθολογικού άγχους, των κρίσεων πανικού, καθώς και άλλων ψυχοσωματικών εκδηλώσεων που συνδέονται με το άγχος.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το Xanax μπορεί να χορηγηθεί και βραχυπρόθεσμα, λειτουργώντας συμπληρωματικά κατά την έναρξη αντικαταθλιπτικής αγωγής. Σε αυτές τις περιπτώσεις, χορηγείται σε συνδυασμό με ένα αντικαταθλιπτικό φάρμακο, ενισχύοντας τη θεραπευτική προσέγγιση.

Αναμονή για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης

Η παρουσία του Xanax στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη προσθέτει νέα ερωτήματα στην ήδη περίπλοκη υπόθεση του θανάτου του. Οι ιατροδικαστικές αρχές και η Δικαιοσύνη καλούνται να αξιολογήσουν προσεκτικά το σύνολο των ευρημάτων που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής.

Η πλήρης διαλεύκανση των συνθηκών που οδήγησαν στον θάνατο του τραγουδιστή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Αυτά τα αποτελέσματα αναμένονται τις επόμενες ημέρες και θα είναι καθοριστικά για να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη τις κρίσιμες ώρες πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Με πληροφορίες από: Topontiki