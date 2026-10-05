Λάρισα: Αιματηρό επεισόδιο σε μπαρ, 21χρονος μαχαίρωσε τον 39χρονο υπεύθυνο

Ένα σοβαρό αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην πόλη της Λάρισας, προκαλώντας τον τραυματισμό ενός 39χρονου άνδρα. Το περιστατικό έλαβε χώρα σε μπαρ της περιοχής του Φρουρίου, όταν ένας 21χρονος φέρεται να επιτέθηκε στον 39χρονο με μαχαίρι, λίγη ώρα αφότου ο τελευταίος τον είχε απομακρύνει από το κατάστημα. Ο δράστης συνελήφθη από τις αρχές, ενώ ο τραυματίας νοσηλεύεται.

Το αιματηρό περιστατικό και ο τραυματισμός

Το σοβαρό αυτό περιστατικό, που οδήγησε στον τραυματισμό του 39χρονου, εκτυλίχθηκε λίγο πριν από τις 5 το πρωί της Κυριακής. Η επίθεση σημειώθηκε εντός του μπαρ, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή του Φρουρίου της Λάρισας, και είχε ως αποτέλεσμα ο 39χρονος να δεχθεί χτύπημα από μαχαίρι.

Η άμεση κινητοποίηση των παρευρισκομένων και των αρχών ήταν καθοριστική, καθώς ο τραυματίας χρειάστηκε άμεση ιατρική φροντίδα. Το γεγονός προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή, με την αστυνομία να σπεύδει στον τόπο του συμβάντος για τη διερεύνηση των συνθηκών.

Η παρέμβαση του υπευθύνου του μπαρ

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας 21χρονος άνδρας, με τη συμπεριφορά του, προκάλεσε τη δυσφορία αρκετών θαμώνων του μπαρ. Η παρουσία του και οι ενέργειές του δημιούργησαν ένα κλίμα έντασης εντός του καταστήματος, γεγονός που δεν πέρασε απαρατήρητο.

Σε αυτό το σημείο, ο 39χρονος άνδρας, ο οποίος είχε την ευθύνη του συγκεκριμένου μπαρ, αποφάσισε να παρέμβει στην κατάσταση. Ο σκοπός της παρέμβασής του ήταν να αντιμετωπίσει την ενοχλητική συμπεριφορά του νεαρού. Στη συνέχεια, ο 39χρονος οδήγησε τον 21χρονο εκτός των ορίων του καταστήματος, προκειμένου να αποκατασταθεί η ηρεμία.

Η επιστροφή του δράστη και η επίθεση με μαχαίρι

Ωστόσο, η κατάσταση δεν εκτονώθηκε με την απομάκρυνση του 21χρονου. Ο νεαρός επέστρεψε στο μπαρ λίγη ώρα αργότερα, επιδεικνύοντας εκ νέου προκλητική συμπεριφορά. Του ζητήθηκε εκ νέου να αποχωρήσει από τον χώρο του καταστήματος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 21χρονος φέρεται να επιτέθηκε στον 39χρονο υπεύθυνο του μπαρ. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ο νεαρός τραυμάτισε τον 39χρονο στην περιοχή του στήθους χρησιμοποιώντας ένα μαχαίρι, προκαλώντας του σοβαρό τραύμα.

Η άμεση κινητοποίηση των αρχών και η σύλληψη

Αμέσως μετά την επίθεση και τον τραυματισμό του 39χρονου, ο 21χρονος δράστης τράπηκε σε φυγή από τον τόπο του συμβάντος. Η άμεση φυγή του κινητοποίησε τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες ξεκίνησαν εκτεταμένες αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης της Λάρισας κινητοποιήθηκαν άμεσα, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα για το αιματηρό επεισόδιο. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, οι αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν τον 21χρονο και να τον συλλάβουν, οδηγώντας τον στο αστυνομικό τμήμα για τις περαιτέρω ενέργειες.

Η κατάσταση της υγείας του τραυματία και οι κατηγορίες

Ο 39χρονος τραυματίας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου και εισήχθη για να του παρασχεθούν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες. Οι γιατροί προέβησαν σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες για την αντιμετώπιση του τραύματος που έφερε στην περιοχή του στήθους.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το νοσοκομείο, ο 39χρονος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, χωρίς η ζωή του να διατρέχει πλέον κίνδυνο. Εν τω μεταξύ, σε βάρος του 21χρονου που συνελήφθη, σχηματίστηκε δικογραφία για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, με τις διαδικασίες να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από: Topontiki