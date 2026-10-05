Κυκλοφοριακό χάος στην Αθήνα: Στο «κόκκινο» Κηφισός και κεντρικές λεωφόροι

Ιδιαίτερα συμφορημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της πρωτεύουσας σήμερα, 5 Οκτωβρίου. Η λεωφόρος Κηφισού αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, ενώ πολλές κεντρικές οδικές αρτηρίες έχουν «φράξει» από την αυξημένη κίνηση οχημάτων. Οι οδηγοί καλούνται να οπλιστούν με υπομονή, καθώς οι καθυστερήσεις είναι σημαντικές σε πολλά σημεία του δικτύου.

Η κατάσταση στον Κηφισό

Η λεωφόρος Κηφισού αποτελεί ένα από τα πλέον προβληματικά σημεία του οδικού δικτύου της Αθήνας σήμερα. Η κίνηση στον Κηφισό παρουσιάζει αναστολή, με τα οχήματα να κινούνται με ιδιαίτερα αργούς ρυθμούς. Η συμφόρηση αυτή εκτείνεται από το σημείο της συμβολής με τη λεωφόρο Αθηνών.

Αυτή η κατάσταση παρατηρείται και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις στους οδηγούς που προσπαθούν να διασχίσουν την περιοχή. Η εικόνα της αναστολής συνεχίζεται σε όλο το μήκος της λεωφόρου, φτάνοντας έως και την περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας, επιβαρύνοντας σημαντικά τις μετακινήσεις.

Δυσκολίες στην Κηφισίας και τη Βασιλίσσης Σοφίας

Πέρα από τον Κηφισό, και άλλες κεντρικές λεωφόροι της Αθήνας βρίσκονται στο «κόκκινο» λόγω της αυξημένης κίνησης. Στη λεωφόρο Κηφισίας, τα οχήματα κινούνται «σημειωτόν» για αρκετά μεγάλο διάστημα. Το πρόβλημα εντοπίζεται και ξεκινά από το ύψος του νοσοκομείου «Ερρίκος Ντυνάν».

Η συμφόρηση στην Κηφισίας συνεχίζεται και επεκτείνεται μέχρι το Νέο Ψυχικό, δημιουργώντας σημαντικές δυσκολίες στην μετακίνηση των οχημάτων. Παρόμοια εικόνα παρουσιάζει και η κάθοδος της Βασιλίσσης Σοφίας, καθώς η κίνηση προς το Σύνταγμα είναι ιδιαίτερα αυξημένη και αργή. Οι οδηγοί που κατευθύνονται προς το κέντρο της πόλης συναντούν σημαντικές καθυστερήσεις.

«Κόκκινο» το ανοδικό ρεύμα της Συγγρού

Επίσης, το ανοδικό ρεύμα της λεωφόρου Συγγρού προς το κέντρο της Αθήνας χαρακτηρίζεται ως «κόκκινο» λόγω της πυκνής κυκλοφορίας. Η συμφόρηση σε αυτή την αρτηρία ξεκινά από το ύψος της οδού Εφέσου.

Η αυξημένη κίνηση στο ανοδικό ρεύμα της Συγγρού φτάνει μέχρι την οδό Αμαλίας, δημιουργώντας εκτεταμένα προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων. Η κατάσταση αυτή επηρεάζει σημαντικά τις μετακινήσεις στην ευρύτερη περιοχή, απαιτώντας υπομονή από τους οδηγούς.

Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό, επιβαρύνοντας περαιτέρω το οδικό δίκτυο της πρωτεύουσας. Συγκεκριμένα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Αεροδρόμιο, οι καθυστερήσεις υπερβαίνουν τα 45 λεπτά. Το πρόβλημα εντοπίζεται στο τμήμα από τη Φυλής έως την Κηφισίας, όπου η κίνηση είναι ιδιαίτερα αργή και πυκνή.

Αντίστοιχα, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν επίσης σημαντικές καθυστερήσεις. Συγκεκριμένα, καταγράφονται καθυστερήσεις από 15 έως 20 λεπτά στο τμήμα από την Πλακεντίας έως την Κηφισίας. Επιπλέον, παρόμοιες καθυστερήσεις, δηλαδή 15 έως 20 λεπτά, παρατηρούνται και στο τμήμα από την Αγία Παρασκευή έως την Κηφισίας, προσθέτοντας στην επιβάρυνση του δικτύου.

Με πληροφορίες από: Reader