Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονου από την Καλλιθέα

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές από το βράδυ του Σαββάτου για την εξαφάνιση του Roman Shinwar, ενός 13χρονου παιδιού, αφγανικής καταγωγής, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στην περιοχή της Καλλιθέας. Η υπόθεση έχει προκαλέσει άμεση κινητοποίηση, καθώς η απουσία του ανήλικου δημιουργεί ανησυχία για την ασφάλειά του. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση την Κυριακή και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του, ζητώντας τη συνδρομή των πολιτών.

Η εξαφάνιση του Roman Shinwar

Ο Roman Shinwar, ένα 13χρονο αγόρι, αγνοείται από το βράδυ του Σαββάτου, οπότε και χάθηκαν τα ίχνη του στην Καλλιθέα. Η εξαφάνιση του ανήλικου έχει θέσει σε συναγερμό τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του. Η αγωνία για την τύχη του 13χρονου είναι έντονη, δεδομένου ότι η παρατεταμένη απουσία του από το σπίτι του ή το περιβάλλον του εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την κατάσταση της υγείας και της ασφάλειάς του.

Η υπόθεση της εξαφάνισης του Roman Shinwar αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη σοβαρότητα. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σχετικά με την εξαφάνιση την Κυριακή, αμέσως μετά την αρχική κινητοποίηση. Ο οργανισμός, αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα της κατάστασης, προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου. Η ενέργεια αυτή κρίθηκε απαραίτητη, καθώς εκτιμάται ότι ενδεχομένως συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του 13χρονου σε κίνδυνο, καθιστώντας τον άμεσο εντοπισμό του πρωταρχικής σημασίας.

Φυσικά χαρακτηριστικά και καταγωγή

Ο Roman Shinwar είναι αφγανικής καταγωγής, ένα στοιχείο που έχει δοθεί στη δημοσιότητα για την πληρέστερη περιγραφή του. Τα φυσικά του χαρακτηριστικά, όπως αυτά περιγράφονται στην ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού», είναι συγκεκριμένα για να διευκολύνουν την αναγνώρισή του από όποιον τον συναντήσει. Ο 13χρονος έχει ύψος 1.65 μέτρα και είναι αδύνατος. Αυτά τα στοιχεία μπορούν να αποτελέσουν σημαντικά βοηθήματα για την αναγνώριση του προσώπου του σε περίπτωση που κάποιος τον δει.

Επιπλέον, τα μαλλιά του Roman Shinwar περιγράφονται ως καστανά, ενώ και τα μάτια του είναι καστανά. Η ακριβής αυτή περιγραφή των χαρακτηριστικών του προσώπου και του σωματότυπου του αγνοούμενου παιδιού είναι καθοριστικής σημασίας. Οι αρχές και ο οργανισμός βασίζονται στην προσοχή των πολιτών, ώστε να αναγνωρίσουν τον Roman Shinwar με βάση αυτά τα στοιχεία και να παράσχουν οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να συμβάλει στον εντοπισμό του.

Η έκκληση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» έχει απευθύνει θερμή έκκληση προς το κοινό για την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας σχετικά με την εξαφάνιση του Roman Shinwar. Η συμβολή των πολιτών θεωρείται καθοριστική για την επιτυχή έκβαση των ερευνών και τον ασφαλή εντοπισμό του 13χρονου αγοριού. Ο οργανισμός τονίζει τη σημασία της άμεσης επικοινωνίας σε περίπτωση που κάποιος έχει δει τον Roman ή γνωρίζει οτιδήποτε σχετικό με την εξαφάνισή του.

Για την παροχή πληροφοριών, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με το «Χαμόγελο του Παιδιού» καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου. Η «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» είναι διαθέσιμη για αυτόν τον σκοπό. Παράλληλα, οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να δοθεί και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας. Μια επιπλέον σύγχρονη μέθοδος επικοινωνίας είναι μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, η οποία παρέχει «ζωντανή» ενημέρωση για την εξαφάνιση και διευκολύνει την παροχή στοιχείων από τους χρήστες.

Με πληροφορίες από: Topontiki