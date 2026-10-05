Η Κίνα παράγει καύσιμο για πλοία από άνεμο και βιομάζα: Αναχώρησε η πρώτη παρτίδα

Η Κίνα προχωρά ένα ακόμη βήμα στην παραγωγή καυσίμων χαμηλών εκπομπών, ειδικά για τον τομέα της ναυτιλίας. Στις 10 Σεπτεμβρίου 2026, αναχώρησε η πρώτη παρτίδα πράσινης μεθανόλης από το μεγάλο έργο της Goldwind, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Hinggan League, στην Εσωτερική Μογγολία. Η αποστολή αυτή σηματοδοτεί την έναρξη της εμπορικής διάθεσης του προϊόντος και έχει ως προορισμό τη Νότια Κορέα.

Το φιλόδοξο έργο της Goldwind

Το έργο της Goldwind αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την Κίνα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των βιώσιμων καυσίμων. Συνδυάζει την αιολική ενέργεια, την παραγωγή πράσινου υδρογόνου και τη βιομάζα, με στόχο την παραγωγή μεθανόλης.

Η συνολική παραγωγική δυναμικότητα του συγκροτήματος αναμένεται να φτάσει τα 1,45 εκατομμύρια τόνους τον χρόνο έως το τέλος του 2027. Το εργοστάσιο θα αναπτυχθεί σε τρεις φάσεις, με την πρώτη αποστολή να αποτελεί την αρχή της εμπορικής του λειτουργίας.

Πώς παράγεται η πράσινη μεθανόλη

Η διαδικασία παραγωγής της πράσινης μεθανόλης ξεκινά με την αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας. Οι ανεμογεννήτριες της περιοχής παράγουν ηλεκτρική ενέργεια, η οποία χρησιμοποιείται για την ηλεκτρόλυση του νερού. Μέσω αυτής της διαδικασίας, παράγεται υδρογόνο.

Το υδρογόνο αυτό χαρακτηρίζεται «πράσινο», καθώς η ηλεκτρική ενέργεια που απαιτείται για την παραγωγή του προέρχεται αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές. Παράλληλα, στο ίδιο βιομηχανικό σύμπλεγμα, χρησιμοποιείται βιομάζα, συμπεριλαμβανομένων γεωργικών υπολειμμάτων, η οποία υποβάλλεται σε αεριοποίηση. Αυτή η διαδικασία μετατρέπει τη βιομάζα σε αέριο σύνθεσης, το οποίο είναι απαραίτητο για την παραγωγή μεθανόλης. Στο τελικό στάδιο, το πράσινο υδρογόνο και τα αέρια από τη βιομάζα οδηγούνται στη διαδικασία σύνθεσης, από την οποία προκύπτει η πράσινη μεθανόλη.

Η κεντρική μονάδα παραγωγής υδρογόνου

Ένα κεντρικό τμήμα του έργου είναι η μονάδα παραγωγής πράσινου υδρογόνου. Η πρώτη εγκατάσταση διαθέτει ένα σύστημα ηλεκτρόλυσης συνολικής ισχύος 160 MW, το οποίο έχει προμηθεύσει η εταιρεία HydoTech. Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι η ισχύς των 160 MW αφορά τη δυναμικότητα του εξοπλισμού παραγωγής υδρογόνου και όχι την ήδη παραγόμενη ποσότητα πράσινης μεθανόλης.

Πρόκειται για το μέγεθος του ηλεκτρολυτικού συστήματος που χρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία. Το έργο συνδέει έτσι διαφορετικά στάδια σε μία ενιαία αλυσίδα παραγωγής: από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον άνεμο και την ηλεκτρόλυση νερού, μέχρι την παραγωγή υδρογόνου, την αεριοποίηση βιομάζας και, τελικά, τη σύνθεση μεθανόλης.

Η πρώτη αποστολή και ο προορισμός της

Η πρώτη παρτίδα πράσινης μεθανόλης αναχώρησε από το έργο στις 10 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με κινεζικές πηγές, το φορτίο μεταφέρεται αρχικά οδικώς προς το λιμάνι Γινγκκόου, το οποίο βρίσκεται στην επαρχία Λιαονίνγκ. Από εκεί, θα συνεχίσει το ταξίδι του με πλοίο, με τελικό προορισμό το Μπουσάν της Νότιας Κορέας.

Η συγκεκριμένη μεταφορά έχει ιδιαίτερη σημασία για το έργο, καθώς η πράσινη μεθανόλη προορίζεται, μεταξύ άλλων, για χρήση ως καύσιμο στον τομέα της ναυτιλίας. Η επιλογή της Νότιας Κορέας ως πρώτου προορισμού υπογραμμίζει τη διεθνή διάσταση της πρωτοβουλίας.

Η μεθανόλη ως ναυτιλιακό καύσιμο

Η μεθανόλη αποτελεί ένα υγρό καύσιμο που μπορεί να αποθηκευτεί και να μεταφερθεί με τις κατάλληλες υποδομές. Για τη χρήση της σε πλοία, ωστόσο, απαιτούνται ειδικοί κινητήρες και συστήματα καυσίμου, τα οποία πρέπει να είναι σχεδιασμένα ή προσαρμοσμένα για την καύση μεθανόλης.

Η πρώτη παρτίδα που αναχώρησε δεν αντιπροσωπεύει την τελική παραγωγική δυναμικότητα του έργου της Goldwind. Το συγκρότημα βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης και η παραγωγή αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, φτάνοντας τους στόχους που έχουν τεθεί για το τέλος του 2027.

Με πληροφορίες από: Gazzetta