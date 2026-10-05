Η δίκη για τα Τέμπη συνεχίζεται με καταθέσεις συγγενών και νέες δικαστικές αποφάσεις

Η δίκη για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών συνεχίζεται για πέμπτη εβδομάδα στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας. Αυτή την περίοδο, στο βήμα του δικαστηρίου προσέρχονται συγγενείς των θυμάτων, ενώ συνολικά αναμένεται να καταθέσουν 26 μάρτυρες. Την προηγούμενη εβδομάδα, το δικαστήριο αποφάνθηκε για μια σειρά αιτημάτων που υποβλήθηκαν από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας, ενώ παράλληλα υποβλήθηκαν και νέα.

Καταθέσεις συγγενών και μαρτύρων

Η διαδικασία στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, όπου εκδικάζεται η υπόθεση του δυστυχήματος των Τεμπών, βρίσκεται στην πέμπτη εβδομάδα των συνεδριάσεων. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το βάρος πέφτει στις καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων, οι οποίοι προσέρχονται στο δικαστήριο για να περιγράψουν τις δικές τους εμπειρίες και τις συνέπειες του τραγικού γεγονότος.

Συνολικά, έχουν προγραμματιστεί να καταθέσουν 26 μάρτυρες. Μεταξύ των καταθέσεων που ξεχώρισαν ήταν αυτή μιας επιβάτιδας στις αρχές Σεπτεμβρίου, καθώς και η συγκλονιστική μαρτυρία του Διονύση Γεωργιάδη. Ο κ. Γεωργιάδης, πατέρας του πολυτραυματία Γεράσιμου-Ιάσωνα Γεωργιάδη, κατέθεσε την προηγούμενη εβδομάδα, περιγράφοντας τον πολυετή αγώνα του γιου του. Ο Γεράσιμος-Ιάσωνας παραμένει σε κώμα από το βράδυ της σύγκρουσης, δίνοντας μάχη για τη ζωή του επί 3,5 χρόνια, με συνεχή νοσηλεία σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας.

Αποφάσεις του δικαστηρίου για αιτήματα άρσης απορρήτου

Την προηγούμενη εβδομάδα, το δικαστήριο εξέτασε και αποφάνθηκε επί σημαντικών αιτημάτων που είχαν υποβληθεί από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας. Ένα από τα αιτήματα που έγιναν δεκτά αφορούσε την άρση του απορρήτου και τη διενέργεια εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης στο κινητό τηλέφωνο του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας.

Η πραγματογνωμοσύνη αυτή θα διενεργηθεί από το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας. Στόχος είναι η εξέταση των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων, των SMS και MMS, καθώς και των εφαρμογών δεδομένων, όπως το Viber. Επιπλέον, σε περίπτωση που διαπιστωθούν διαγραμμένα αρχεία, θα γίνει προσπάθεια ανάκτησής τους, προκειμένου να φωτιστούν πτυχές της υπόθεσης.

Το κινητό του βοηθού μηχανοδηγού και η απόρριψη κλήσης βουλευτών

Σχετικά με το αίτημα για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης στο υπηρεσιακό κινητό τηλέφωνο του βοηθού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας, Νικόλαου Ναλμπάντη, το δικαστήριο επιφυλάχθηκε. Ωστόσο, διέταξε την κατάσχεση της συσκευής και τη σύνταξη έκθεσης κατάσχεσης από το αρμόδιο αστυνομικό όργανο, το οποίο θα υποβάλει τη σχετική έκθεση στο δικαστήριο για περαιτέρω ενέργειες.

Παράλληλα, το δικαστήριο απέρριψε αιτήματα που είχαν υποβληθεί για την κλήση και εξέταση ως μαρτύρων των βουλευτών Άδωνι Γεωργιάδη και Δημήτρη Μαρκόπουλου. Η απόφαση αυτή καθορίζει το πλαίσιο των μαρτύρων που θα κληθούν να καταθέσουν στην παρούσα φάση της δίκης.

Νέα αιτήματα από τους συγγενείς των θυμάτων

Εκτός από τις αποφάσεις για τα ήδη υπάρχοντα αιτήματα, υποβλήθηκαν από συγγενείς των θυμάτων τρία νέα αιτήματα προς το δικαστήριο. Το πρώτο αφορά την ταυτοποίηση και την εξέταση οσταρίων που περισυλλέχθηκαν από τους χώρους όπου μεταφέρθηκαν τα συντρίμμια των αμαξοστοιχιών, καθώς και από τα χώματα που απομακρύνθηκαν από το πεδίο της σύγκρουσης.

Το δεύτερο αίτημα ζητά την κλήση ως μαρτύρων εφτά πρώην Γενικών Γραμματέων του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, οι οποίοι υπηρέτησαν κατά την περίοδο 2016-2023. Τέλος, το τρίτο αίτημα αφορά την προσκόμιση όλων των εγγράφων που αντάλλαξε η ελληνική κυβέρνηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, ζητώντας διαφάνεια και πλήρη ενημέρωση για τις ενέργειες που έγιναν σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση

Υπενθυμίζεται ότι για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, έχουν απαγγελθεί κατηγορίες σε συνολικά 36 πρώην και νυν στελέχη διαφόρων οργανισμών του ελληνικού σιδηροδρόμου. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται στελέχη από τον ΟΣΕ, την ΕΡΓΟΣΕ, την Hellenic Train, τη ΡΑΣ και το υπουργείο Μεταφορών.

Ειδικότερα, οι 33 από τους 36 κατηγορούμενους αντιμετωπίζουν την κατηγορία της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο. Οι πράξεις αυτές θεωρούνται επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας, από τις οποίες μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για ανθρώπους, και είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων.

Με πληροφορίες από: News.gr, Enikos