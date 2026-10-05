Συναγερμός στην Αχαρνών: Διακοπή κυκλοφορίας για ύποπτο αντικείμενο

Σε διακοπή της κυκλοφορίας σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας προχώρησε η Αστυνομία, έπειτα από τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου. Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Αχαρνών, όπου και έχει κινητοποιηθεί το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) για τον έλεγχο και την εξουδετέρωση του αντικειμένου.

Έρευνες στην οδό Αχαρνών

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, το ύποπτο αντικείμενο εντοπίστηκε μέσα σε καφετέρια που βρίσκεται επί της οδού Αχαρνών, στον αριθμό 70. Η περιοχή έχει αποκλειστεί από τις αρχές, με την κυκλοφορία να έχει διακοπεί προληπτικά, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών και να διευκολυνθεί το έργο των ειδικών.

Οι έρευνες του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών βρίσκονται σε εξέλιξη, με τους πυροτεχνουργούς να εξετάζουν προσεκτικά το εύρημα.

Πρώτες πληροφορίες για χειροβομβίδα

Οι πρώτες πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές αναφέρουν ότι το ύποπτο αντικείμενο, το οποίο προκάλεσε τον συναγερμό, είναι πιθανότατα χειροβομβίδα. Η επιβεβαίωση της φύσης του αντικειμένου αναμένεται από την ολοκλήρωση του ελέγχου από τους ειδικούς του ΤΕΕΜ.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr