Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό τροχονόμου στα Σπάτα

Ένα τροχαίο ατύχμα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, 4 Οκτωβρίου, στην περιοχή των Σπάτων, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός τροχονόμου. Το περιστατικό έλαβε χώρα στην οδό Αγίου Δημητρίου, συγκεκριμένα στην έξοδο που οδηγεί προς την Αττική Οδό. Ο τροχονόμος παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο, ενώ βρισκόταν σε υπηρεσία για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας. Ο οδηγός του οχήματος παρέμεινε στο σημείο του συμβάντος μετά την παράσυρση.

Το τροχαίο ατύχημα στα Σπάτα

Το συμβάν εκτυλίχθηκε το βράδυ της Κυριακής, 4 Οκτωβρίου, σε ένα κεντρικό σημείο της περιοχής των Σπάτων. Η οδός Αγίου Δημητρίου, που αποτελεί σημαντικό άξονα κυκλοφορίας, ήταν το σημείο όπου συνέβη το ατύχημα. Πρόκειται για την έξοδο που οδηγεί απευθείας προς την Αττική Οδό, μία διαδρομή με αυξημένη κίνηση οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις βραδινές ώρες.

Ο τροχονόμος, ο οποίος εκτελούσε τα καθήκοντά του, βρέθηκε στην πορεία ενός αυτοκινήτου που τον παρέσυρε. Αυτή η παράσυρση είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του στελέχους της τροχαίας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών για την αντιμετώπιση του περιστατικού και την παροχή πρώτων βοηθειών στον τραυματία.

Η στιγμή της παράσυρσης και ο ρόλος του τροχονόμου

Ο τραυματισμένος τροχονόμος ανήκει στην ομάδα ΚΟΜΒΟΣ, μια ειδική μονάδα της τροχαίας που είναι επιφορτισμένη με τη ρύθμιση της κυκλοφορίας σε κομβικά και συχνά επιβαρυμένα σημεία του οδικού δικτύου. Κατά τη διάρκεια του ατυχήματος, ο τροχονόμος βρισκόταν στο συγκεκριμένο σημείο της οδού Αγίου Δημητρίου, εκτελώντας ακριβώς αυτό το καθήκον: τη διαχείριση και την ομαλή ροή των οχημάτων, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα στην κυκλοφορία.

Η παράσυρση από το αυτοκίνητο συνέβη ενώ ο τροχονόμος βρισκόταν στη θέση του, επιβλέποντας την κίνηση των οχημάτων και προσπαθώντας να διασφαλίσει την ασφάλεια. Ο οδηγός του οχήματος παρέσυρε τον τροχονόμο, ο οποίος βρισκόταν εκεί για να εξασφαλίσει την τάξη στην κυκλοφοριακή ροή, ειδικά σε ένα σημείο εξόδου προς έναν τόσο σημαντικό αυτοκινητόδρομο όπως η Αττική Οδός.

Ο τραυματισμός και η μεταφορά στο νοσοκομείο

Από την παράσυρση, ο τροχονόμος υπέστη ελαφρά τραύματα. Συγκεκριμένα, ο τραυματισμός εντοπίστηκε στο πόδι του, χωρίς να αναφέρονται περαιτέρω σοβαρά προβλήματα στην υγεία του. Παρά την ελαφρότητα του τραύματος, κρίθηκε απαραίτητη η άμεση μεταφορά του σε νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις και ιατρική παρακολούθηση, σύμφωνα με τα καθιερωμένα πρωτόκολλα.

Ο τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο 401, ένα από τα στρατιωτικά νοσοκομεία της Αθήνας. Εκεί, υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του τραυματισμού και να του παρασχεθεί η ενδεδειγμένη φροντίδα από το ιατρικό προσωπικό. Η άμεση αυτή ενέργεια διασφαλίζει την πλήρη αποκατάσταση της υγείας του προσωπικού που βρίσκεται σε υπηρεσία και αντιμετωπίζει κινδύνους.

Η στάση του οδηγού μετά το συμβάν

Μετά το τροχαίο ατύχημα, ο οδηγός του αυτοκινήτου που ενεπλάκη στην παράσυρση του τροχονόμου δεν εγκατέλειψε το σημείο του συμβάντος. Αντιθέτως, παρέμεινε στον τόπο του ατυχήματος, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία σε αυτές τις περιπτώσεις. Η παραμονή του οδηγού είναι μια κρίσιμη ενέργεια για τη διερεύνηση των συνθηκών του ατυχήματος από τις αρμόδιες αρχές.

Η παρουσία του οδηγού στο σημείο διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία καταγραφής του περιστατικού και τη συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων από την τροχαία. Οι αρχές θα προχωρήσουν στις προβλεπόμενες ενέργειες για να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η παράσυρση του τροχονόμου στην οδό Αγίου Δημητρίου στα Σπάτα, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα.

Με πληροφορίες από: News.gr