Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας: Χειροβομβίδα έξω από καφετέρια στην Αχαρνών

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Δευτέρας, 5 Οκτωβρίου 2026, στο κέντρο της Αθήνας, έπειτα από ένα σοβαρό περιστατικό. Άγνωστοι φέρονται να πέταξαν χειροβομβίδα έξω από καφετέρια που βρίσκεται στην οδό Αχαρνών, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Αστυνομικές δυνάμεις, πυροσβεστικές ομάδες και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) έσπευσαν στο σημείο, ενώ έχουν εφαρμοστεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Κινητοποίηση αρχών μετά το περιστατικό

Η κλήση στις αρχές έγινε τα ξημερώματα της Δευτέρας, ενημερώνοντας για την ρίψη χειροβομβίδας έξω από καφετέρια στην Αχαρνών. Άμεσα, αστυνομικές δυνάμεις και πυροσβεστικές ομάδες έφτασαν στο σημείο, ενώ κλήθηκε και ειδικό κλιμάκιο του ΤΕΕΜ. Το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών βρίσκεται εκεί για να πραγματοποιήσει έλεγχο του αντικειμένου και να διασφαλίσει την περιοχή.

Οι δυνάμεις της Αστυνομίας παραμένουν στο σημείο, με την επιχείρηση να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Η παρουσία των αρχών είναι διαρκής, καθώς διεξάγονται οι απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση της κατάστασης και την ασφάλεια των πολιτών.

Το χρονικό της επίθεσης

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, το περιστατικό έλαβε χώρα όταν δύο αναβάτες μηχανής προσέγγισαν την καφετέρια. Οι άγνωστοι πέταξαν τη χειροβομβίδα έξω από την επιχείρηση, η οποία βρίσκεται επί της οδού Αχαρνών, στο κέντρο της Αθήνας. Αμέσως μετά την ενέργειά τους, οι δράστες τράπηκαν σε φυγή, απομακρυνόμενοι από το σημείο.

Η ενέργεια αυτή προκάλεσε συναγερμό και οδήγησε στην άμεση επέμβαση των αρχών, οι οποίες έλαβαν όλα τα απαραίτητα μέτρα. Το ύποπτο αντικείμενο, που εντοπίστηκε μετά την κλήση, εξετάζεται πλέον από τους ειδικούς του ΤΕΕΜ.

Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Λόγω του περιστατικού και της συνεχιζόμενης επιχείρησης, η Αστυνομία προχώρησε σε εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων επί της οδού Αχαρνών, σε ένα σημαντικό τμήμα της. Συγκεκριμένα, η διακοπή ισχύει από το ύψος της οδού Ιουλιανού έως το ύψος της οδού Χέυδεν, καθώς και από την οδό Φερών έως τη Φυλής.

Επιπλέον, κλειστές για την κυκλοφορία των οχημάτων είναι και οι οδοί Αχαρνών και Φερών. Οι κυκλοφοριακές αυτές ρυθμίσεις θα παραμείνουν σε ισχύ για όσο διάστημα χρειαστεί, μέχρι να ολοκληρωθεί πλήρως ο έλεγχος του αντικειμένου από το κλιμάκιο του ΤΕΕΜ και να διασφαλιστεί η περιοχή.

Έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει εντατικές έρευνες με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Στο πλαίσιο αυτό, αστυνομικοί λαμβάνουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και άτομα που ενδεχομένως να έχουν πληροφορίες για το συμβάν. Παράλληλα, εξετάζονται εξονυχιστικά βίντεο από κάμερες ασφαλείας που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή.

Η συλλογή και ανάλυση του οπτικοακουστικού υλικού θεωρείται κρίσιμη για να εξακριβωθεί η ταυτότητα των δύο αναβατών της μηχανής που ενεπλάκησαν στο περιστατικό. Η επιχείρηση των αρχών παραμένει σε εξέλιξη, με τις αστυνομικές δυνάμεις να συνεχίζουν το έργο τους στο σημείο.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis