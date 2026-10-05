Ελλάδα και Γαλλία ενισχύουν τη συνεργασία στα πανεπιστήμια για έρευνα και μεταπτυχιακά

Μια σημαντική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, όπου εκπρόσωποι από 16 ελληνικά και 40 γαλλικά δημόσια πανεπιστήμια συναντήθηκαν με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας τους στην ανώτατη εκπαίδευση και την έρευνα. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης συμμαχίας μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, με επίκεντρο την ακαδημαϊκή και επιστημονική συνεργασία.

Η συνάντηση αυτή έρχεται σε εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης που έχει συμφωνηθεί μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας. Το σχέδιο αυτό αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανώτατης εκπαίδευσης και της επιστημονικής έρευνας για την περίοδο 2026-2030, θέτοντας τις βάσεις για μια στενότερη και πιο αποτελεσματική συνεργασία.

Το πλαίσιο της ακαδημαϊκής συνεργασίας

Η συμμαχία Ελλάδας και Γαλλίας στον τομέα των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΑΕΙ) επιδιώκει να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες και να ενισχύσει τις υφιστάμενες σχέσεις. Η συνάντηση στο Παρίσι ήταν ένα κομβικό σημείο για την προώθηση αυτού του στόχου, φέρνοντας κοντά τους ακαδημαϊκούς παράγοντες των δύο χωρών.

Το Σχέδιο Δράσης, το οποίο καλύπτει την πενταετία 2026-2030, αποτελεί το επίσημο πλαίσιο εντός του οποίου θα αναπτυχθούν οι πρωτοβουλίες. Η εφαρμογή του αναμένεται να οδηγήσει σε απτά αποτελέσματα, ενισχύοντας την ακαδημαϊκή κοινότητα και στις δύο χώρες.

Οι βασικοί άξονες των συζητήσεων

Στο επίκεντρο των συζητήσεων που διεξήχθησαν στο Παρίσι βρέθηκαν διάφοροι τομείς συνεργασίας. Ένας από τους κύριους άξονες ήταν η ενίσχυση της κινητικότητας τόσο των φοιτητών όσο και του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού μεταξύ των πανεπιστημίων των δύο χωρών. Αυτό περιλαμβάνει ανταλλαγές και προγράμματα που θα επιτρέπουν την αλληλεπίδραση και την απόκτηση εμπειριών.

Παράλληλα, εξετάστηκε η ανάπτυξη περισσότερων κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, καθώς και η δημιουργία προγραμμάτων συνεπίβλεψης διδακτορικών διατριβών. Οι πρωτοβουλίες αυτές στοχεύουν στην εμβάθυνση της συνεργασίας σε επίπεδο σπουδών και έρευνας, προσφέροντας νέες επιλογές στους φοιτητές.

Επιπλέον, διερευνήθηκαν οι δυνατότητες για νέες ερευνητικές συνεργασίες, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και τους πόρους των πανεπιστημίων Ελλάδας και Γαλλίας. Οι συμμετέχοντες συζήτησαν επίσης την περαιτέρω αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημιακών Συμμαχιών, με στόχο την ακόμα στενότερη διασύνδεση των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.

Η ελληνική αποστολή και ο ρόλος του υφυπουργού

Την ελληνική αποστολή στην κομβική αυτή συνάντηση στο Παρίσι ηγήθηκε ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Νίκος Παπαϊωάννου. Η παρουσία του υπογράμμισε τη σημασία που αποδίδει η ελληνική πλευρά στην ενίσχυση των ακαδημαϊκών δεσμών με τη Γαλλία.

Στη συνάντηση συμμετείχαν πρυτάνεις και αντιπρυτάνεις από τα 16 ελληνικά και τα 40 γαλλικά δημόσια πανεπιστήμια. Ο κοινός τους στόχος ήταν η διεύρυνση των συνεργασιών μεταξύ των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων των δύο χωρών, καθώς και η δημιουργία νέων ευκαιριών για τους φοιτητές, τους ακαδημαϊκούς και τους ερευνητές.

Δηλώσεις του υφυπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου προέβη σε δηλώσεις σχετικά με την αξία της διεθνούς παρουσίας των ελληνικών πανεπιστημίων. «Η διεθνής παρουσία των ελληνικών πανεπιστημίων αποκτά αξία όταν φτάνει μέχρι τον ίδιο τον φοιτητή», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Παπαϊωάννου τόνισε πως αυτή η παρουσία δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να παρακολουθήσουν μέρος των σπουδών τους στο εξωτερικό, να συμμετάσχουν σε ένα κοινό πρόγραμμα ή να ενταχθούν σε ένα διεθνές ερευνητικό δίκτυο, υπογραμμίζοντας τα οφέλη της διεθνοποίησης των σπουδών.

Οι δυνατότητες των ελληνικών πανεπιστημίων

Ο υφυπουργός Παιδείας αναφέρθηκε επίσης στις δυνατότητες των ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων. «Τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια διαθέτουν ανθρώπους, γνώση και ερευνητικό έργο που μπορούν να σταθούν ισότιμα διεθνώς», υπογράμμισε ο κ. Παπαϊωάννου.

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο κ. Παπαϊωάννου προσέθεσε: «Δική μας δουλειά είναι να ανοίγουμε περισσότερες πόρτες για τα πανεπιστήμιά μας και περισσότερες ευκαιρίες για τους φοιτητές και τους νέους ερευνητές μας». Αυτή η δήλωση αναδεικνύει τη δέσμευση για την περαιτέρω ενίσχυση της ακαδημαϊκής εξωστρέφειας και την παροχή νέων προοπτικών στην ελληνική εκπαίδευση.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis