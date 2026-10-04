Μίνι σύνοδος κορυφής στην Αίγυπτο: Έκκληση για ειρηνικές λύσεις από τους περιφερειακούς αντιπάλους της Αιθιοπίας

Η Αίγυπτος, η Ερυθραία, η Σομαλία και το Σουδάν, οι οποίες θεωρούνται περιφερειακοί αντίπαλοι της Αιθιοπίας, απηύθυναν σήμερα έκκληση για την ειρηνική επίλυση των διαφορών. Η έκκληση αυτή έγινε κατά τη διάρκεια μίας μίνι συνόδου κορυφής που πραγματοποιήθηκε στο Ελ Αλαμέιν, στη βόρεια Αίγυπτο. Οι ηγέτες των τεσσάρων χωρών υπογράμμισαν τη σημασία της επίλυσης των διαφορών με ειρηνικά μέσα, όπως ανακοινώθηκε από την αιγυπτιακή προεδρία.

Η μίνι σύνοδος κορυφής και οι συμμετέχοντες

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Ελ Αλαμέιν, στο περιθώριο συνόδου της Αφρικανικής Ένωσης, συμμετείχαν ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, ο πρόεδρος της Ερυθραίας, Ισαΐας Αφεγουέρκι, και ο πρόεδρος της Σομαλίας, Χασάν Σεΐχ Μοχάμουντ. Παρόντας ήταν επίσης ο ηγέτης των Σουδανικών Ένοπλων Δυνάμεων (SAF), Αμπντέλ Φάταχ αλ Μπουρχάν.

Οι τέσσερις ηγέτες συζήτησαν τις πρόσφατες εξελίξεις στο Κέρας της Αφρικής και στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας. Επανέλαβαν τη δέσμευσή τους για την επίλυση των διαφορών με ειρηνικά μέσα και υπογράμμισαν την ανάγκη για σεβασμό του διεθνούς δικαίου, των αρχών της καλής γειτονίας και της μη ανάμιξης στις εσωτερικές υποθέσεις των κρατών.

Εξελίξεις στην Αιθιοπία και φόβοι επέκτασης της σύγκρουσης

Οι μάχες στη βόρεια Αιθιοπία άρχισαν ξανά στα τέλη Σεπτεμβρίου, μετά από μήνες εντάσεων. Η σύγκρουση διεξάγεται μεταξύ του ομοσπονδιακού στρατού της Αιθιοπίας από τη μία πλευρά και του Μετώπου για την Απελευθέρωση του Λαού του Τιγκράι (TPLF) και των παραστρατιωτικών Fano της γειτονικής επαρχίας Αμχάρα από την άλλη. Το TPLF κυβερνά ντε φάκτο την ομώνυμη περιφέρεια από τον Απρίλιο.

Σήμερα, ο ομοσπονδιακός στρατός της Αιθιοπίας και μία συμμαχική πολιτοφυλακή από την περιοχή Τιγκράι ελέγχουν τη Μεκέλε, την πρωτεύουσα της περιφέρειας Τιγκράι. Αυτή η εξέλιξη προκαλεί φόβους για τυχόν επέκταση της σύγκρουσης πέρα από τα σύνορα της Αιθιοπίας, κάτι που απασχολεί ιδιαίτερα τους περιφερειακούς αντιπάλους που συνεδρίασαν στο Ελ Αλαμέιν.

Περιφερειακές αντιπαλότητες και αλληλοκατηγορίες

Οι σχέσεις μεταξύ των χωρών της περιοχής χαρακτηρίζονται από έντονες αντιπαλότητες. Η Αιθιοπία κατηγορεί την Ερυθραία, την Αίγυπτο και τις Σουδανικές Ένοπλες Δυνάμεις (SAF) ότι στηρίζουν το TPLF. Αυτές οι κατηγορίες εντάσσονται στο πλαίσιο ευρύτερων αντιπαλοτήτων στο Κέρας της Αφρικής, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ερυθρά Θάλασσα, η οποία αποτελεί στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Από την άλλη πλευρά, η Αιθιοπία κατηγορείται ότι λειτουργεί ως βάση υποστήριξης για τις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF). Οι RSF συγκρούονται με τις SAF στο Σουδάν από το 2023, προσθέτοντας ένα ακόμη επίπεδο στην περιφερειακή αστάθεια. Οι αλληλοκατηγορίες αυτές αναδεικνύουν το περίπλοκο πλέγμα των σχέσεων στην περιοχή.

Κρίσιμα ζητήματα: Νείλος, Σομαλιλάνδη και Ερυθρά Θάλασσα

Πέρα από τις στρατιωτικές συγκρούσεις, υπάρχουν και άλλα ζητήματα που προκαλούν εντάσεις μεταξύ των χωρών. Η Αίγυπτος θεωρεί το μεγάλο φράγμα της Αιθιοπίας στον Νείλο (GERD) ως «υπαρξιακή απειλή» για την υδατική της ασφάλεια. Το θέμα του φράγματος αποτελεί μία διαχρονική πηγή τριβής μεταξύ των δύο χωρών.

Επιπλέον, η κυβέρνηση της Σομαλίας βλέπει με κακό μάτι την προσέγγιση της Αιθιοπίας με τη Σομαλιλάνδη, μία περιοχή της Σομαλίας που αυτοανακηρύχθηκε ανεξάρτητη το 1991. Αυτή η προσέγγιση θεωρείται από τη Σομαλία ως παρέμβαση στην εδαφική της ακεραιότητα. Όλα αυτά τα ζητήματα συνθέτουν ένα περιβάλλον όπου η έκκληση για ειρηνικές λύσεις αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Με πληροφορίες από: Topontiki