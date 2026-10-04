«Μετά από 44 μήνες γεμάτους ξυλόλιο μπήκε στη ζωή μας η υδραζίνη»: Νέα αντιπαράθεση για τα Τέμπη

Νέος κύκλος αντιπαράθεσης έχει ανοίξει γύρω από τα αίτια της πυρόσφαιρας που εκδηλώθηκε μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Η αναφορά της Μαρίας Καρυστιανού στην υδραζίνη, ως ένα πιθανό ενδεχόμενο για την πυρόσφαιρα, προκάλεσε την αιχμηρή αντίδραση του Νίκου Πλακιά. Η συζήτηση μετατοπίζεται πλέον από το ξυλόλιο σε ένα νέο χημικό στοιχείο, φέρνοντας στην επιφάνεια νέα ερωτήματα.

Η αναφορά στην υδραζίνη και η αντίδραση Πλακιά

Η Μαρία Καρυστιανού, κατά την πρόσφατη συνέντευξή της στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» του Νίκου Χατζηνικολάου στον ΑΝΤ1, αναφέρθηκε εκτενώς στο ζήτημα της πυρόσφαιρας. Στο πλαίσιο αυτό, έκανε λόγο για την υδραζίνη ως μια πιθανή ουσία που, κατά την άποψή της, θα μπορούσε να σχετίζεται με όσα ακολούθησαν τη σύγκρουση των δύο τρένων.

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Νίκου Πλακιά. Ο κ. Πλακιάς τοποθετήθηκε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), σχολιάζοντας με εμφανώς ειρωνικό τρόπο τη μετατόπιση της δημόσιας συζήτησης από το ξυλόλιο στην υδραζίνη. Χαρακτηριστικά έγραψε: «Και ξαφνικά μετά από 44 μήνες γεμάτους ξυλόλιο μπήκε στη ζωή μας η υδραζίνη».

Το ξυλόλιο και οι εργαστηριακές αναλύσεις

Στην ίδια ανάρτηση, ο Νίκος Πλακιάς σχολίασε ότι, σύμφωνα με όσα παρουσιάζονται πλέον δημόσια, η υδραζίνη εμφανίζεται ως το εύφλεκτο υλικό που ενδεχομένως μετέφερε το τρένο. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο ξυλόλιο, το οποίο είχε εντοπιστεί στο σημείο του δυστυχήματος.

Ο κ. Πλακιάς υπενθύμισε τις σχετικές εργαστηριακές αναλύσεις που είχαν γίνει στο χημείο του κράτους για το ξυλόλιο. Με ειρωνικό τόνο, υπονόησε ότι το ξυλόλιο που βρέθηκε στο σημείο του δυστυχήματος και στο χημείο του κράτους οφείλεται πλέον στην καύση των υλικών των τρένων, θέτοντας ερωτήματα για τη νέα αυτή προσέγγιση.

Η θέση της Μαρίας Καρυστιανού για την πυρόσφαιρα

Η Μαρία Καρυστιανού επανέλαβε τη θέση της ότι η σύγκρουση δύο ηλεκτρικών τρένων και τα έλαια σιλικόνης δεν επαρκούν, κατά την εκτίμησή της, για να εξηγήσουν την πυρόσφαιρα που ακολούθησε το δυστύχημα στα Τέμπη. Η ίδια υποστήριξε ότι απαιτούνται περαιτέρω εξηγήσεις για την έκταση και την ένταση του φαινομένου.

Στο πλαίσιο των δηλώσεών της, επικαλέστηκε ευρήματα που, όπως υποστήριξε, αφορούν ξυλόλιο, τολουόλιο και άλλους αρωματικούς υδρογονάνθρακες. Επιπλέον, αναφέρθηκε στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ και στο πείραμα Καρώνη, στοιχεία που κατά την ίδια ενισχύουν την ανάγκη για διερεύνηση άλλων παραγόντων. Παράλληλα, υποστήριξε ότι από τους τρεις μετασχηματιστές των συρμών, οι δύο παρέμειναν ακέραιοι, ενώ ο τρίτος εξακολουθούσε να περιέχει περίπου τα δύο τρίτα του υλικού του.

Η χρήση της υδραζίνης και οι αιχμές

Ο Νίκος Πλακιάς ολοκλήρωσε την παρέμβασή του σε ακόμη πιο αιχμηρό τόνο, χωρίς να κατονομάζει συγκεκριμένο πρόσωπο. Επισήμανε ότι η υδραζίνη χρησιμοποιείται ως καύσιμο πυραύλων. Πρόκειται για μία ιδιαίτερα εύφλεκτη, τοξική χημική ένωση που χρησιμοποιείται κυρίως ως καύσιμο σε πυραυλικά συστήματα, δορυφόρους και ειδικά στρατιωτικά βλήματα.

Προσέθεσε ειρωνικά ότι «μάλλον τώρα θα χρησιμοποιηθεί και σαν καύσιμο για βλήματα παντός τύπου», αφήνοντας σαφείς αιχμές για την εμφάνιση της ουσίας στη δημόσια συζήτηση σχετικά με τα αίτια της τραγωδίας των Τεμπών.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit