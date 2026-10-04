Νέα μεταβολή του καιρού στην Κρήτη από την Πέμπτη, ενώ υποχωρούν τα έντονα φαινόμενα

Νέα μεταβολή των καιρικών φαινομένων αναμένεται να επηρεάσει την Κρήτη από την Πέμπτη, έπειτα από την καταστροφική κακοκαιρία που έπληξε εκτεταμένα τμήματα του νησιού τις προηγούμενες ημέρες. Ενώ η σφοδρότητα των φαινομένων υποχωρεί σταδιακά, με τις έντονες βροχοπτώσεις να παρουσιάζουν εξασθένηση, το νησί εξακολουθεί να βρίσκεται σε εγρήγορση για τις επερχόμενες αλλαγές.

Η εξασθένηση των φαινομένων και οι συνεχιζόμενες βροχές

Η κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη τα τελευταία εικοσιτετράωρα παρουσιάζει σταδιακή υποχώρηση, με τα πιο έντονα φαινόμενα να εξασθενούν. Ωστόσο, βροχές και τοπικές μπόρες αναμένεται να συνεχίσουν να εκδηλώνονται έως και το απόγευμα της Δευτέρας. Αυτά τα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στα βόρεια και τα ορεινά τμήματα του νησιού.

Όπως ανέφερε η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβγούλη, τα φαινόμενα έχουν χάσει μέρος της δυναμικής τους. Παρόλα αυτά, το έδαφος σε πολλές περιοχές της Κρήτης παραμένει κορεσμένο από τις προηγούμενες βροχοπτώσεις, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο για νέες εκδηλώσεις βροχής.

Πρωτοφανή ύψη βροχής σε Χανιά, Ρέθυμνο και Λασίθι

Την σφοδρότητα των φαινομένων των προηγούμενων ημερών μαρτυρά το ύψος του νερού που έχει καταγραφεί σε διάφορες περιοχές της Κρήτης. Συγκεκριμένα, στην περιοχή των Χανίων, προς τη Σαμαριά, έχει συγκεντρωθεί ποσότητα έως και 840 τόνων νερού ανά στρέμμα. Στο Ρέθυμνο, τοπικά καταγράφηκαν περίπου 660 τόνοι νερού ανά στρέμμα.

Αντίστοιχα, στο Οροπέδιο Λασιθίου, οι μετρήσεις έδειξαν περίπου 400 τόνους νερού ανά στρέμμα. Αυτές οι ποσότητες καταδεικνύουν την ασυνήθιστη ένταση των βροχοπτώσεων που έπληξαν το νησί.

Σύγκριση με την Αθήνα και η ένταση των φαινομένων

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος των βροχοπτώσεων στην Κρήτη, αξίζει να αναφερθεί ότι στην Αθήνα καταγράφονται κατά μέσο όρο περίπου 750 τόνοι νερού ανά στρέμμα σε διάστημα δύο ετών. Αντίθετα, στην Κρήτη, παρόμοιες ποσότητες έπεσαν τοπικά μέσα σε μόλις πέντε ημέρες, αναδεικνύοντας την ακραία φύση του φαινομένου.

Παρά τις συνεχιζόμενες βροχοπτώσεις, η ένταση των φαινομένων που αναμένονται δεν πρόκειται να φτάσει ούτε στο ελάχιστο τα επίπεδα που βίωσε η Κρήτη τις προηγούμενες ημέρες. Με το πέρασμα της ώρας, οι βροχές θα εξασθενούν όλο και περισσότερο.

Η νέα μεταβολή του καιρού από την Πέμπτη

Οι βροχοπτώσεις αναμένεται να κρατήσουν μέχρι και το απόγευμα της Δευτέρας, με διάσπαρτες μπόρες να σημειώνονται σε ένα ευρύ φάσμα περιοχών, από τα Χανιά έως το Λασίθι. Τα φαινόμενα αναμένονται να χτυπήσουν κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νησιού.

Δεν υπάρχει μία συγκεκριμένη περιοχή που να αντιμετωπίζει αποκλειστικά τον μεγαλύτερο κίνδυνο από τις επερχόμενες βροχοπτώσεις. Η νέα μεταβολή του καιρού από την Πέμπτη θα φέρει νέα δεδομένα, αλλά με σαφώς ηπιότερη μορφή σε σχέση με την πρόσφατη κακοκαιρία.

Η υποχώρηση των ισχυρών ανέμων

Παράλληλα με την εξασθένηση των βροχοπτώσεων, αναμένεται και η σταδιακή υποχώρηση των ισχυρών βοριάδων. Οι άνεμοι αυτοί τις προηγούμενες ημέρες ξεπέρασαν κατά τόπους τα 8 και 9 μποφόρ, προκαλώντας επιπλέον προβλήματα.

Τη Δευτέρα, οι βοριάδες αναμένεται να περιοριστούν σημαντικά, φτάνοντας έως τα 6 μποφόρ, συμβάλλοντας στην περαιτέρω βελτίωση των καιρικών συνθηκών στο νησί.

Με πληροφορίες από: Reader