Η Βαλένθια επικράτησε της Σαραγόσα με 97-82, πρωταγωνιστής ο Σορτς

Η Βαλένθια πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Σαραγόσα, επικρατώντας με σκορ 97-82 σε αναμέτρηση του ισπανικού πρωταθλήματος. Η ομάδα πανηγύρισε το πρώτο της θετικό αποτέλεσμα στη διοργάνωση, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 1-1. Η εμφάνιση του Τι Τζέι Σορτς ήταν καθοριστική για την επίτευξη της εκτός έδρας νίκης.

Η επικράτηση της Βαλένθια στη Σαραγόσα

Η Βαλένθια έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις της, καταφέρνοντας να επιβληθεί της Σαραγόσα με 97-82. Αυτή η νίκη σηματοδοτεί το πρώτο θετικό αποτέλεσμα για τη Βαλένθια στο ισπανικό πρωτάθλημα για την τρέχουσα σεζόν. Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα ανεβάζει το ρεκόρ της στο 1-1, δείχνοντας σημάδια βελτίωσης και σταθερότητας.

Η αναμέτρηση διεξήχθη στην έδρα της Σαραγόσα, με τη Βαλένθια να μην αντιμετωπίζει ιδιαίτερες δυσκολίες. Η ομάδα κατάφερε να διατηρήσει τον έλεγχο του αγώνα, φτάνοντας στην επικράτηση με διψήφια διαφορά πόντων. Η επιτυχία αυτή δίνει ώθηση ενόψει των επόμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Η καθοριστική συμβολή του Τι Τζέι Σορτς

Ο Αμερικανός γκαρντ, Τι Τζέι Σορτς, αναδείχθηκε για ακόμη μία φορά σε πρωταγωνιστή της αναμέτρησης, επιβεβαιώνοντας τον σημαντικό ρόλο που έχει στη νέα του ομάδα. Η παρουσία του ήταν καθοριστική στην επίτευξη του θετικού αποτελέσματος για τη Βαλένθια.

Ο Σορτς ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 21 πόντους, αναδεικνυόμενος σε έναν από τους κορυφαίους σκόρερ της ομάδας του. Παράλληλα, μοίρασε 5 ασίστ, συμβάλλοντας ενεργά στην οργανωτική και επιθετική λειτουργία της Βαλένθια. Η απόδοσή του ήταν ένα βασικό σημείο αναφοράς για την επιτυχία της ομάδας.

Οι επιδόσεις των Μίροτιτς και Πουέρτο

Στην επιθετική προσπάθεια της Βαλένθια συνέβαλαν επίσης και άλλοι παίκτες, με σημαντική συνεισφορά. Ο Νίκολα Μίροτιτς είχε μια ουσιαστική παρουσία στο παρκέ, προσθέτοντας 17 πόντους στον ενεργητικό της ομάδας. Επιπλέον, κατέγραψε 5 ριμπάουντ, ενισχύοντας την ομάδα και στην άμυνα.

Ακολούθησε ο Πουέρτο, ο οποίος σημείωσε 16 πόντους, προσφέροντας επιπλέον λύσεις στην επίθεση της Βαλένθια. Η συνολική ομαδική προσπάθεια, σε συνδυασμό με τις ατομικές επιδόσεις, οδήγησε στην άνετη επικράτηση επί της Σαραγόσα.

Οι διακριθέντες της Σαραγόσα

Από την πλευρά των γηπεδούχων της Σαραγόσα, υπήρξαν επίσης παίκτες που ξεχώρισαν με την απόδοσή τους, παρά την ήττα της ομάδας τους. Ο Γιαρόφσκι αναδείχθηκε σε πρώτο σκόρερ για τη Σαραγόσα, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 22 πόντους.

Επιπλέον, ο Ολασένι είχε μια θετική παρουσία στο παιχνίδι, καταγράφοντας double-double. Συγκεκριμένα, σημείωσε 12 πόντους και μάζεψε 11 ριμπάουντ, δείχνοντας την προσπάθειά του στην αναμέτρηση.

Επόμενη αναμέτρηση στην Euroleague

Η Βαλένθια, μετά την επιτυχημένη εμφάνιση στο ισπανικό πρωτάθλημα, στρέφεται πλέον στις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις. Η ομάδα αφήνει πίσω της την αναμέτρηση με τη Σαραγόσα και επικεντρώνεται στον επόμενο αγώνα της.

Την Τετάρτη, στις 8 Οκτωβρίου, η Βαλένθια θα υποδεχθεί τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 21:30 και εντάσσεται στην 4η αγωνιστική της EuroLeague. Η ομάδα καλείται να διατηρήσει τον ρυθμό της και σε αυτή τη σημαντική διοργάνωση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta