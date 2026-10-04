Επίθεση με μαχαίρι στο Σικάγο: Νεκρή 7χρονη έπειτα από δολοφονική επίθεση

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί στο Σικάγο η δολοφονική επίθεση με θύμα ένα 7χρονο κορίτσι, το οποίο έχασε τη ζωή του αφού δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές. Η τραγωδία σημειώθηκε μέρα μεσημέρι, ενώ το παιδί περπατούσε αμέριμνο στον δρόμο. Περαστικοί κατάφεραν να καταδιώξουν και τελικά να ακινητοποιήσουν τη δράστιδα, μια άγνωστη γυναίκα.

Η φρικιαστική επίθεση και ο τόπος της τραγωδίας

Το περιστατικό, που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας. Η επίθεση έλαβε χώρα γύρω στις 11:55 το πρωί του Σαββάτου, σε μια πολυσύχναστη περιοχή της πόλης. Συγκεκριμένα, η τραγωδία εκτυλίχθηκε στη λεωφόρο South Cottage Grove, κοντά στην οδό East 86th, εντός της συνοικίας East Chatham του Σικάγο.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις της αστυνομίας, η 7χρονη περπατούσε αμέριμνη στο πεζοδρόμιο, όταν μια γυναίκα την πλησίασε. Η δράστιδα ήταν άγνωστη στο ανήλικο κορίτσι. Χωρίς προφανή λόγο, η γυναίκα μαχαίρωσε πολλαπλές φορές το παιδί στην πλάτη, προκαλώντας του σοβαρά και μοιραία τραύματα.

Η άμεση αντίδραση των πολιτών και η καταδίωξη

Οι δραματικές στιγμές που ακολούθησαν την επίθεση αποτυπώνονται σε υλικό από κάμερες ασφαλείας επιχείρησης, το οποίο εξασφάλισε το NBC Chicago. Στα πλάνα αυτά διακρίνονται αυτόπτες μάρτυρες να σπεύδουν αμέσως στο σημείο, προσπαθώντας να προσφέρουν βοήθεια στο τραυματισμένο κορίτσι.

Την ίδια στιγμή, άλλοι πολίτες επέδειξαν άμεσα αντανακλαστικά και θάρρος, ξεκινώντας την καταδίωξη της δράστιδας. Τρέχοντας πίσω από τη γυναίκα, οι παρευρισκόμενοι κατάφεραν να την ακινητοποιήσουν, αποτρέποντας την περαιτέρω διαφυγή της. Η άμεση παρέμβαση των πολιτών ήταν καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Η σύλληψη της δράστιδας και η νοσηλεία της

Μετά την ακινητοποίησή της από τους πολίτες, η γυναίκα, η οποία φέρεται να είναι η δράστιδα της επίθεσης, διακομίστηκε σε νοσοκομείο. Εκεί της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες για τραύματα που υπέστη κατά τη διάρκεια της καταδίωξης και της ακινητοποίησής της.

Αφού έλαβε την απαραίτητη ιατρική φροντίδα, η γυναίκα τέθηκε υπό επίσημη κράτηση από τις αστυνομικές αρχές. Η διαδικασία αυτή σηματοδοτεί την έναρξη της επίσημης διερεύνησης του ρόλου της στην τραγική αυτή υπόθεση, με τις αρχές να αναλαμβάνουν πλέον πλήρως τον χειρισμό της κατάστασης.

Η μάχη για τη ζωή και η έρευνα των αρχών

Το 7χρονο κορίτσι, μετά τις πολλαπλές μαχαιριές που δέχθηκε στην πλάτη, μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε τοπικό νοσοκομείο. Παρά τις άμεσες ενέργειες και τις προσπάθειες των ιατρών, οι οποίοι προσπάθησαν να το κρατήσουν στη ζωή, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Η απώλεια της ζωής του ανήλικου θύματος έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένειά του και έχει προκαλέσει σοκ στην ευρύτερη κοινότητα.

Αμέσως μετά το περιστατικό, αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο του εγκλήματος και απέκλεισαν την περιοχή με κορδέλες ασφαλείας. Αυτή η ενέργεια κρίθηκε απαραίτητη για τη διαφύλαξη των στοιχείων και τη συλλογή τεκμηρίων. Μέχρι στιγμής, τα κίνητρα πίσω από αυτή τη φρικιαστική και απρόκλητη επίθεση παραμένουν άγνωστα. Οι Αρχές συνεχίζουν εντατικά την έρευνα, με στόχο να ρίξουν πλήρες φως στις συνθήκες της τραγωδίας και να αποδοθούν ευθύνες.

Με πληροφορίες από: Topontiki