Κλήρωση Τζόκερ 3127: Οι τυχεροί αριθμοί και το τζακ ποτ της Κυριακής

Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026, πραγματοποιήθηκε η κλήρωση 3127 του Τζόκερ, με τους τυχερούς αριθμούς να ανακοινώνονται το βράδυ. Το ποσό του 1.000.000 ευρώ που μοιράζονταν στους νικητές της πρώτης κατηγορίας (5+1 επιτυχίες) δεν βρήκε κάτοχο, καθώς σημειώθηκε τζακ ποτ. Ως εκ τούτου, το έπαθλο για την επόμενη κλήρωση της Τρίτης 6 Οκτωβρίου αναμένεται να φτάσει τα 1.200.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης 3127

Στην κλήρωση Τζόκερ Allwyn, που έλαβε χώρα την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026, με αριθμό κλήρωσης 3127, οι αριθμοί που αναδείχθηκαν τυχεροί ήταν οι: 5, 21, 25, 26, 36. Ο αριθμός Τζόκερ που συμπλήρωσε την πεντάδα ήταν το 4.

Η κλήρωση αυτή, η οποία διεξάγεται κάθε Κυριακή, Πέμπτη και Τρίτη, προσέλκυσε το ενδιαφέρον των παικτών, καθώς τα ποσά που διατίθενται είναι σημαντικά. Παρά την ανακοίνωση των αριθμών, κανένα δελτίο δεν κατάφερε να πετύχει και τις έξι σωστές προβλέψεις στην πρώτη κατηγορία (5+1).

Το τζακ ποτ και το επόμενο μεγάλο έπαθλο

Το γεγονός ότι δεν υπήρξε νικητής στην πρώτη κατηγορία οδήγησε σε τζακ ποτ, με το αρχικό ποσό των 1.000.000 ευρώ να μεταφέρεται στην επόμενη κλήρωση. Αυτό σημαίνει ότι οι παίκτες που θα συμμετάσχουν στην κλήρωση της Τρίτης 6 Οκτωβρίου θα διεκδικήσουν ένα αυξημένο ποσό.

Συγκεκριμένα, το έπαθλο για την πρώτη κατηγορία στην επόμενη κλήρωση ανέρχεται στα 1.200.000 ευρώ. Οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00, με την κατάθεση των δελτίων να ολοκληρώνεται στις 21:30.

Τρόποι συμμετοχής και διαδικτυακή πρόσβαση

Οι παίκτες του Τζόκερ μπορούν να συμμετέχουν στις κληρώσεις με δύο βασικούς τρόπους. Ο πρώτος είναι η συμπλήρωση και κατάθεση του δελτίου τους σε ένα από τα πλησιέστερα καταστήματα Allwyn που βρίσκονται σε όλη την επικράτεια. Αυτός ο παραδοσιακός τρόπος παραμένει διαθέσιμος για όσους προτιμούν τη φυσική παρουσία.

Ο δεύτερος τρόπος είναι η διαδικτυακή συμμετοχή, μέσω της επίσημης πλατφόρμας allwyn.gr. Από εκεί, οι παίκτες έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν το δελτίο τους ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο ή tablet, από οποιοδήποτε σημείο κι αν βρίσκονται. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής και σε ομαδικά δελτία, τόσο στα φυσικά καταστήματα Allwyn όσο και μέσω διαδικτύου.

Νέες ρυθμίσεις στα έπαθλα της πρώτης κατηγορίας

Στην πρώτη κατηγορία, δηλαδή για τις 5+1 σωστές προβλέψεις, το ελάχιστο ποσό τζακ ποτ έχει αναπροσαρμοστεί και ξεκινά πλέον από το 1 εκατομμύριο ευρώ (μικτά), σε αντίθεση με τα 600.000 ευρώ που ίσχυαν παλαιότερα. Αυτή η αλλαγή αυξάνει το αρχικό διαθέσιμο ποσό για τους μεγάλους νικητές.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που προκύψουν πολλοί νικητές στην πρώτη κατηγορία, το συνολικό ποσό του τζακ ποτ μοιράζεται ισόποσα μεταξύ τους. Αυτό διασφαλίζει τη δίκαιη κατανομή των κερδών, ανεξάρτητα από τον αριθμό των επιτυχημένων δελτίων.

Καθορισμός και διανομή κερδών στη δεύτερη κατηγορία

Για τη δεύτερη κατηγορία, που αφορά τις 5 σωστές προβλέψεις χωρίς τον αριθμό Τζόκερ, το έπαθλο είναι πλέον σταθερό και ανέρχεται σε 100.000 ευρώ (μικτά) ανά νικητή σε κάθε κλήρωση. Ωστόσο, έχει οριστεί ένα ανώτατο όριο καταβολής για το συνολικό έπαθλο της δεύτερης κατηγορίας, το οποίο φτάνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ (μικτά).

Σε περίπτωση που προκύψουν μέχρι 20 νικητές στη δεύτερη κατηγορία, ο κάθε ένας από αυτούς θα λάβει ως έπαθλο το ποσό των 100.000 ευρώ. Αντίθετα, αν οι νικητές είναι περισσότεροι από 20, το συνολικό έπαθλο των 2 εκατομμυρίων ευρώ θα μοιραστεί ισόποσα μεταξύ τους. Για παράδειγμα, αν προκύψουν 25 νικητές, ο καθένας θα λάβει 80.000 ευρώ (μικτά) αντί για 100.000 ευρώ, προσαρμοζόμενος στο ανώτατο όριο.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos, Ieidiseis