Τι συμβαίνει πραγματικά στο σώμα όταν καταπίνουμε τσίχλα: Η προσομοίωση που ίσως καταρρίπτει τον μύθο των 7 χρόνων

Για πολλά χρόνια, η προειδοποίηση ότι η κατάποση τσίχλας οδηγεί στην παραμονή της στο στομάχι για επτά χρόνια μεταδιδόταν από γενιά σε γενιά. Ωστόσο, μια πρόσφατη προσομοίωση που δημοσιεύτηκε στο YouTube έρχεται να δώσει απαντήσεις σχετικά με το τι συμβαίνει πραγματικά μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Το βίντεο παρουσιάζει την πορεία της τσίχλας μετά την κατάποση, καταρρίπτοντας τον παλιό αυτό μύθο.

Η διαδρομή της τσίχλας στο πεπτικό σύστημα

Η προσομοίωση, η οποία δημοσιεύτηκε από τον λογαριασμό @Simplihowww στο YouTube, απεικονίζει με animation την πορεία μιας τσίχλας από τη στιγμή της κατάποσης. Αρχικά, η τσίχλα φτάνει στο στομάχι, όπου έρχεται σε επαφή με τα γαστρικά υγρά του οργανισμού.

Εκεί, κάποια από τα συστατικά της τσίχλας είναι δυνατόν να διασπαστούν. Συγκεκριμένα, αρωματικές ουσίες και διάφορα πρόσθετα μπορούν να επεξεργαστούν από τον οργανισμό. Αυτός ο μηχανισμός είναι παρόμοιος με τον τρόπο που προϊόντα όπως οι τσίχλες νικοτίνης απελευθερώνουν τη δραστική τους ουσία μέσα στο σώμα.

Τι συμβαίνει με τη βάση της τσίχλας

Παρόλο που ορισμένα συστατικά διασπώνται, η βάση της τσίχλας, δηλαδή το κύριο υλικό της, δεν πέπτεται από τον ανθρώπινο οργανισμό. Ωστόσο, η προσομοίωση ξεκαθαρίζει ότι η μη πεπτόμενη βάση δεν παραμένει στο στομάχι για τα επτά χρόνια που αναφέρει ο γνωστός μύθος.

Όπως και άλλα υλικά που ο οργανισμός δεν μπορεί να διασπάσει, η τσίχλα συνεχίζει την πορεία της μέσα από το πεπτικό σύστημα. Περνάει από το έντερο και τελικά αποβάλλεται από τον οργανισμό. Η αποβολή της γίνεται μέσω των κοπράνων.

Κατάρριψη του μύθου των επτά χρόνων

Σύμφωνα με τα ευρήματα της προσομοίωσης, η διαδικασία της αποβολής της τσίχλας από τον οργανισμό ολοκληρώνεται μέσα σε μερικές ημέρες. Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την πεποίθηση ότι η τσίχλα θα παρέμενε στο στομάχι για επτά ολόκληρα χρόνια.

Επομένως, ο γνωστός κανόνας των «επτά χρόνων» καταρρίπτεται ως ένας μύθος. Αν κάποιος καταπιεί κατά λάθος μία τσίχλα, αυτή δεν πρόκειται να παραμείνει στο στομάχι του για χρόνια, αλλά θα ακολουθήσει τη φυσική πορεία αποβολής όπως και άλλα μη πεπτόμενα υλικά.

Σπάνιες περιπτώσεις προβλημάτων υγείας

Ενώ η περιστασιακή κατάποση τσίχλας θεωρείται γενικά ακίνδυνη και δεν αποτελεί λόγο ανησυχίας, έχουν καταγραφεί εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις όπου η κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων τσίχλας έχει δημιουργήσει προβλήματα στο πεπτικό σύστημα.

Μία τέτοια περίπτωση αφορούσε ένα αγόρι που άρχισε να καταπίνει τσίχλες σκόπιμα και σε μεγάλες ποσότητες. Το αγόρι παρουσίασε κοιλιακό πόνο και διάρροια. Οι γιατροί, μετά από εξετάσεις, διαπίστωσαν ότι είχε σχηματιστεί μια μεγάλη μάζα τσίχλας στο στομάχι του, η οποία προκαλούσε απόφραξη στο πεπτικό του σύστημα.

Για την αφαίρεση αυτής της μάζας, χρειάστηκε να τοποθετηθεί ένας μεταλλικός σωλήνας μέσω του λαιμού του αγοριού. Οι γιατροί χρειάστηκε να καταβάλουν αρκετές προσπάθειες μέχρι να καταφέρουν να απομακρύνουν ολόκληρη τη μάζα τσίχλας που είχε συσσωρευτεί.

Συμπεράσματα από την προσομοίωση

Η προσομοίωση επιβεβαιώνει ότι η κατάποση μιας τσίχλας περιστασιακά δεν συνεπάγεται ότι αυτή θα παραμείνει στο στομάχι για επτά χρόνια. Η βάση της τσίχλας δεν διασπάται από το πεπτικό σύστημα, αλλά συνεχίζει την πορεία της μέσα από το έντερο και τελικά αποβάλλεται από τον οργανισμό.

Το πρόβλημα μπορεί να προκύψει μόνο σε πολύ πιο ακραίες συνθήκες, όπως όταν κάποιος καταναλώνει σκόπιμα και επανειλημμένα μεγάλες ποσότητες τσίχλας. Επομένως, ο ευρέως διαδεδομένος κανόνας των «επτά χρόνων» είναι απλώς ένας μύθος, καθώς η τσίχλα αποβάλλεται όπως και άλλα υλικά που ο οργανισμός δεν μπορεί να πέψει.

Με πληροφορίες από: Gazzetta