Χανιά: Οκτώ εργαζόμενοι εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Σαμαριάς λόγω των ορμητικών νερών

Οκτώ εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Σαμαριάς, στην περιοχή των Χανίων, έπειτα από την πτώση 18 τόνων νερού που έχει μετατρέψει τον χείμαρρο σε ορμητικό. Το μονοπάτι που χρησιμοποιούν συνήθως οι επισκέπτες έχει καλυφθεί, καθιστώντας αδύνατη την ασφαλή μετακίνησή τους. Οι εγκλωβισμένοι έχουν λάβει οδηγία να παραμείνουν σε ασφαλές σημείο, αναμένοντας τη βελτίωση των καιρικών συνθηκών.

Οι συνθήκες εγκλωβισμού στο φαράγγι

Οι οκτώ εργαζόμενοι βρίσκονται εγκλωβισμένοι μέσα στο φαράγγι, στην περιοχή της Σαμαριάς, στο 7ο χιλιόμετρο από τα συνολικά 13 του εθνικού δρυμού. Είχαν εισέλθει στο φαράγγι από τις 29 του μήνα με σκοπό να εργαστούν. Η ομάδα αποτελείται από έξι εργαζόμενους του ΟΦΥΠΕΚΑ και δύο δασοφύλακες, ανάμεσά τους και τρεις γυναίκες.

Ο ορμητικός χείμαρρος, που δημιουργήθηκε από την πτώση των 18 τόνων νερού, έχει καλύψει πλήρως το μονοπάτι που διασχίζουν οι τουρίστες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η ασφαλής μετακίνηση των εγκλωβισμένων, οι οποίοι έχουν λάβει τη σαφή οδηγία να παραμείνουν στο σημείο που βρίσκονται, καθώς θεωρείται ασφαλές.

Η μαρτυρία ενός εκ των εγκλωβισμένων

Ένας εκ των οκτώ εγκλωβισμένων εργαζομένων περιέγραψε την κατάσταση, μιλώντας στην ΕΡΤ Χανίων. Όπως τόνισε, η παραμονή τους στο φαράγγι δεν αποτελεί επιλογή, αλλά είναι άμεσο αποτέλεσμα των δυσμενών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί. Ο έμπειρος συντονιστής λειτουργίας για την επισκεψιμότητα της Σαμαριάς, ο οποίος βρίσκεται μαζί τους, έχει διαβεβαιώσει ότι όλοι είναι ασφαλείς.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του εργαζομένου, η ομάδα διαθέτει προμήθειες που επαρκούν μέχρι την Τετάρτη. «Έχουμε ξύλα, έχουμε τρόφιμα μέχρι την Τετάρτη, είμαστε ψύχραιμοι, έχουμε επικοινωνία, μετά δεν ξέρουμε τι θα γίνει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο έμπειρος εργαζόμενος, υπογραμμίζοντας την ψυχραιμία τους παρά την αβεβαιότητα για το τι θα ακολουθήσει μετά την εξάντληση των προμηθειών.

Η σφοδρότητα της κακοκαιρίας και το ύψος της βροχόπτωσης

Η σφοδρότητα της κακοκαιρίας που έπληξε την περιοχή είναι εμφανής από τα δεδομένα που καταγράφηκαν. Στο Ξυλόσκαλο, το οποίο αποτελεί τη βόρεια είσοδο του φαραγγιού, καταγράφηκε ένα ενδεικτικό ύψος βροχής. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το ύψος βροχής έφτασε τα 318 χιλιοστά.

Αυτό το ύψος βροχής αντιστοιχεί σε έναν όγκο νερού που κανονικά πέφτει σε διάστημα 10 με 12 μηνών, αλλά στην προκειμένη περίπτωση έπεσε μέσα σε μόλις δύο 24ωρα. Αυτή η πρωτοφανής ποσότητα νερού είναι που οδήγησε στην κάλυψη του μονοπατιού και στον εγκλωβισμό των εργαζομένων.

Αναμονή για ασφαλή απομάκρυνση

Οι οκτώ εργαζόμενοι, συμπεριλαμβανομένων των τριών γυναικών, παραμένουν προς το παρόν ασφαλείς στο σημείο όπου βρίσκονται. Ο μόνος ασφαλής τρόπος απομάκρυνσής τους, όπως εξηγήθηκε, είναι να υποχωρήσουν τα νερά του χειμάρρου και να σταματήσει η βροχή. Οι εγκλωβισμένοι αναμένουν με ψυχραιμία τη βελτίωση των καιρικών συνθηκών, ώστε να μπορέσουν να απομακρυνθούν με ασφάλεια από το φαράγγι.

Με πληροφορίες από: Topontiki