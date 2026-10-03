Νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας ήρθε στο φως της δημοσιότητας στο Λαύριο, λίγα 24ωρα μετά από ένα περιστατικό απόπειρας γυναικοκτονίας στην ίδια περιοχή. Μια 23χρονη γυναίκα, η οποία διανύει τον έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης της, κατήγγειλε τον πρώην σύντροφό της για συνεχιζόμενες παρενοχλήσεις. Η νεαρή μητέρα, η οποία έχει ένα παιδί 3,5 ετών με τον καταγγελλόμενο, βρέθηκε αντιμέτωπη με την ανεπιθύμητη παρουσία του άνδρα σε παιδική χαρά, όπου της μίλησε με τρόπο που την αναστάτωσε βαθιά.

Η καταγγελία της εγκύου και το ιστορικό

Σύμφωνα με την καταγγελία, η 23χρονη γυναίκα, που βρίσκεται σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, συγκεκριμένα στον έβδομο μήνα, δέχεται συνεχείς παρενοχλήσεις από τον πρώην σύντροφό της. Η σχέση τους έχει λήξει, ωστόσο ο άνδρας φέρεται να συνεχίζει να την παρενοχλεί, δημιουργώντας της προβλήματα στην καθημερινότητά της.

Η νεαρή γυναίκα και ο καταγγελλόμενος άνδρας έχουν αποκτήσει μαζί ένα παιδί, το οποίο είναι σήμερα ηλικίας τρεισήμισι ετών. Αυτό το γεγονός προσδίδει μια επιπλέον διάσταση στην υπόθεση, καθώς η παρουσία του ανήλικου παιδιού συνδέεται άμεσα με τη σχέση των δύο ενηλίκων και τις ενέργειες του πρώην συντρόφου.

Το περιστατικό στην παιδική χαρά

Το πρόσφατο περιστατικό που οδήγησε στην καταγγελία έλαβε χώρα σε μια παιδική χαρά. Η 23χρονη βρισκόταν στον συγκεκριμένο χώρο, όταν εμφανίστηκε ξαφνικά ο πρώην σύντροφός της. Η συνάντηση αυτή δεν ήταν επιθυμητή από την πλευρά της γυναίκας, δεδομένης της φύσης των παρενοχλήσεων που είχε αναφέρει.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην παιδική χαρά, ο άνδρας απευθύνθηκε στην 23χρονη με τρόπο που περιγράφεται ως «σοκαριστικός». Η ακριβής φύση των λόγων του δεν έχει διευκρινιστεί περαιτέρω, ωστόσο προκάλεσε έντονη αναστάτωση και σύγχυση στη γυναίκα, η οποία βρισκόταν σε ευάλωτη κατάσταση λόγω της προχωρημένης της εγκυμοσύνης.

Μεταφορά στο νοσοκομείο και αστυνομική δράση

Λόγω της κατάστασης σύγχυσης στην οποία περιήλθε η 23χρονη, αλλά και εξαιτίας της προχωρημένης της εγκυμοσύνης, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της σε νοσοκομείο. Εκεί, της παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα, προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία της ίδιας και του εμβρύου.

Αφού έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο και η κατάστασή της σταθεροποιήθηκε, η νεαρή γυναίκα αποφάσισε να απευθυνθεί στις αρχές. Πήγε στην αστυνομία και προχώρησε στην επίσημη καταγγελία εναντίον του πρώην συντρόφου της για τις πράξεις του.

Μέτρα προστασίας και το ευρύτερο πλαίσιο

Στο πλαίσιο της προστασίας της 23χρονης και του αγέννητου παιδιού της, εγκρίθηκε η παροχή φύλαξης. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες σχετικά με το είδος της φύλαξης που θα της παρασχεθεί δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Το μέτρο αυτό κρίθηκε απαραίτητο για την ασφάλεια της γυναίκας μετά την καταγγελία της.

Η συγκεκριμένη υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο έρχεται στο φως μόλις λίγα 24ωρα μετά από ένα άλλο σοβαρό περιστατικό στην ίδια περιοχή, το οποίο αφορούσε απόπειρα γυναικοκτονίας. Αυτό το γεγονός υπογραμμίζει την ανάγκη για επαγρύπνηση και την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων στην τοπική κοινωνία.

Με πληροφορίες από: Topontiki