Η άγνωστη τουρκική διάλεκτος της Μικράς Ασίας που γράφτηκε με ελληνικό αλφάβητο

Μια ιδιαίτερη τουρκική διάλεκτος, γνωστή ως «καραμανλήδικα», αναπτύχθηκε στις ανατολικές επαρχίες της Μικράς Ασίας από τουρκόφωνους χριστιανούς. Αυτή η διάλεκτος, που σήμερα διασώζεται ως υλικό μελέτης, χρησιμοποιούσε ελληνικούς χαρακτήρες στη γραπτή της μορφή, σε αντίθεση με τους αραβικούς. Αποτέλεσε μια προσπάθεια διάσωσης του ελληνικού στοιχείου και ένα ανάχωμα στον εκτουρκισμό και εξισλαμισμό εντός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Η δημιουργία των καραμανλήδικων

Τα καραμανλήδικα δημιουργήθηκαν από τους Καραμανλήδες, μια ομάδα τουρκόφωνων Ελλήνων που ζούσαν κυρίως στην περιοχή της Καραμανίας. Η διάλεκτος αυτή αναπτύχθηκε ως μια μέση λύση για την επιβίωση των χριστιανών στην αυτοκρατορία, καθώς ήταν απαραίτητη η γνώση της τουρκικής γλώσσας. Μέσω της χρήσης του ελληνικού αλφαβήτου για τη γραφή της τουρκικής, επιδιώχθηκε η διατήρηση της ιδιαίτερης ταυτότητας.

Η καταγωγή των Καραμανλήδων δεν είναι πλήρως σαφής, αποτελώντας σημείο διαφωνίας μεταξύ των ειδικών μέχρι και σήμερα. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι ήταν απόγονοι Βυζαντινών που έχασαν την επαφή με την ελληνική γλώσσα, ενώ άλλοι θεωρούν ότι πρόκειται για τουρκικούς πληθυσμούς που μεταφέρθηκαν στις συγκεκριμένες περιοχές και ασπάστηκαν τον χριστιανισμό. Αυτή η διαφωνία έχει και πολιτική υφή, καθώς για τους Τούρκους είναι δύσκολο να αποδεχτούν την ύπαρξη μιας ξεχωριστής κατηγορίας ομοεθνών τους που εκχριστιανίστηκε, ενώ για τους Έλληνες τα καραμανλήδικα επιβεβαιώνουν την επιβίωση του ελληνικού στοιχείου υπό συνθήκες σκλαβιάς.

Πρώτες καταγραφές και εκδόσεις

Οι πρώτες αναφορές για αυτή την ιδιαίτερη διάλεκτο προέρχονται από μελέτες ερευνητών της Δύσης, με μία από αυτές να χρονολογείται το 1584. Σε αυτή τη μελέτη γίνεται λόγος για μία διάλεκτο της τουρκικής που χρησιμοποιείται κυρίως στη Μικρά Ασία, αλλά όχι αποκλειστικά εκεί, και η οποία στη γραπτή της μορφή χρησιμοποιεί ελληνικούς χαρακτήρες.

Το πρώτο επίσημο βιβλίο γραμμένο στα καραμανλήδικα εκδόθηκε το 1718. Συγγραφέας του ήταν ο μητροπολίτης Ναυπάκτου και Άρτης, Νεόφυτος Μαυρομμάτης. Ο μητροπολίτης είχε ζήσει αρκετά χρόνια στην Κωνσταντινούπολη και το βιβλίο του είχε θρησκευτικό χαρακτήρα, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για τη διάλεκτο.

Οικονομική και κοινωνική ζωή

Οι Καραμανλήδες, σύμφωνα με ιστορικές πηγές, ήταν συχνά εύποροι άνθρωποι και διακρίνονταν ως εξαιρετικοί έμποροι. Αποτελούσαν ένα σημαντικό κομμάτι της οικονομικής δραστηριότητας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, συμβάλλοντας στην εμπορική ανάπτυξη των περιοχών όπου ζούσαν.

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο διαδραμάτισε ενεργό ρόλο στην προσπάθεια διατήρησης της ελληνικότητας των Καραμανλήδων. Ενθάρρυνε τους Καραμανλήδες να μαθαίνουν ελληνικά, με στόχο να διατηρήσουν ζωντανή τη σύνδεσή τους με την ελληνική γλώσσα και την πολιτιστική τους κληρονομιά, παρά τις πιέσεις της εποχής.

Η γλώσσα στην καθημερινότητα και η άνθιση

Στο παρελθόν, οι τουρκικές αρχές είχαν αναγκάσει τους Καραμανλήδες να μιλούν αποκλειστικά τουρκικά. Ως εκ τούτου, είναι λογικό να υποθέσουμε ότι τα καραμανλήδικα προέκυψαν ως ένας συμβιβασμός. Στην καθημερινή τους επικοινωνία, οι Καραμανλήδες μιλούσαν μια τουρκική ντοπιολαλιά, ενώ χρησιμοποιούσαν το ελληνικό αλφάβητο μόνο στα γραπτά τους κείμενα.

Με το πέρασμα του χρόνου, και ιδιαίτερα κατά τον 19ο αιώνα, η διάλεκτος γνώρισε μια αξιοσημείωτη άνθιση. Εκείνη την περίοδο, δημιουργήθηκαν και εκδόθηκαν εφημερίδες αποκλειστικά στα καραμανλήδικα. Παράλληλα, κυκλοφόρησαν μυθιστορήματα και συλλογές με τούρκικα δημοτικά τραγούδια, όλα γραμμένα με ελληνικούς χαρακτήρες, συμβάλλοντας στην περαιτέρω διάδοση και διατήρηση αυτής της μοναδικής γλωσσικής κληρονομιάς.

Με πληροφορίες από: Reader