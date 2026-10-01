Στέφανος Τσιτσιπάς: Πρόκριση στους «16» στο Τόκιο με ανατροπή

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατάφερε να επικρατήσει του Τόμας Ετσεβερί με 2-1 σετ, συγκεκριμένα με 4-6, 6-3, 6-4, και να προκριθεί στη φάση των «16» του τουρνουά ATP 500 στο Τόκιο. Η νίκη αυτή ήρθε με ανατροπή, καθώς ο Έλληνας τενίστας ανέβασε τις στροφές του μετά την απώλεια του πρώτου σετ.

Ο αγώνας είχε καθυστέρηση 24 ωρών, καθώς είχε αναβληθεί την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου εξαιτίας των άσχημων καιρικών συνθηκών και της βροχής. Παρά την αναβολή, ο Τσιτσιπάς έδειξε την απαιτούμενη συγκέντρωση για να φτάσει στην πρόκριση.

Η αναβολή και η τρίτη νίκη

Το παιχνίδι, όπως προαναφέρθηκε, διεξήχθη με μία ημέρα καθυστέρηση, μετά την αναβολή του την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου λόγω βροχής. Αυτή η νίκη αποτελεί την τρίτη συνολικά για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο συγκεκριμένο τουρνουά, καθώς είχε προηγηθεί δύο επιτυχημένες αναμετρήσεις στα προκριματικά.

Μετά την επικράτηση επί του Αργεντινού Τόμας Ετσεβερί, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα διεκδικήσει μία θέση στα προημιτελικά του ATP 500 του Τόκιο. Ο επόμενος αντίπαλός του στη φάση των «16» θα είναι ο Μονεγάσκος Βαλεντίν Βασερό, ο οποίος βρίσκεται στο Νο.18 της παγκόσμιας κατάταξης.

Η εξέλιξη του πρώτου σετ

Το εναρκτήριο σετ του αγώνα βρήκε τον Τόμας Ετσεβερί να παίρνει το προβάδισμα, φτάνοντας σε break point στο πρώτο game και διατηρώντας το σερβίς του. Έτσι, ο Αργεντινός προηγήθηκε αρχικά με 2-0 και στη συνέχεια με 3-1.

Ακολούθησαν έξι διαδοχικά love game, με τον Στέφανο Τσιτσιπά να προσπαθεί να μειώσει τη διαφορά, φτάνοντας το σκορ σε 3-2, 4-3 και 5-4. Ωστόσο, ο αντίπαλός του κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά του και να κατακτήσει το πρώτο σετ με τελικό σκορ 6-4.

Η αντίδραση του Τσιτσιπά στο δεύτερο σετ

Το δεύτερο σετ είχε μία εντελώς διαφορετική εξέλιξη, με τον Στέφανο Τσιτσιπά να ανεβάζει την απόδοσή του. Ο Έλληνας τενίστας κατέκτησε τους 12 από τους 16 πρώτους πόντους και κατάφερε να φτάσει σε δικό του break, προηγούμενος έτσι με 3-0.

Σε ένα από τα λίγα ισορροπημένα game του αγώνα, ο Ετσεβερί βρέθηκε αντιμέτωπος με break point, αλλά μετά το δεύτερο αβαντάζ το κατέκτησε, μειώνοντας το σκορ σε 3-1. Ο Τσιτσιπάς απάντησε με ένα νέο love game, κάνοντας το 4-1, ενώ στη συνέχεια έφτασε με άνεση στο 5-2 και με ένα ακόμη love game διαμόρφωσε το τελικό 6-3, ισοφαρίζοντας τα σετ.

Η καθοριστική επικράτηση στο τρίτο σετ

Στο τρίτο και καθοριστικό σετ, ο Ετσεβερί πήρε αρχικά το προβάδισμα, όμως ο Τσιτσιπάς ισοφάρισε σε 1-1. Στο επόμενο game, ο 28χρονος Έλληνας παίκτης εκμεταλλεύτηκε τη δεύτερη ευκαιρία του και «έσπασε» το σερβίς του αντιπάλου του, προσπερνώντας με 2-1.

Διατηρώντας το δικό του σερβίς, ο Τσιτσιπάς έκανε το 3-1 και με ένα love game έφτασε στο 4-2. Ο Ετσεβερί προσπάθησε να ασκήσει πίεση στο 8ο game, ισοφαρίζοντας σε 30-30, αλλά ο Τσιτσιπάς, με έναν forehand winner και τον 9ο άσο του στον αγώνα, το κατέκτησε για το 5-3.

Στο 10ο game, παρότι μετά το 40-0 σπατάλησε τα δύο πρώτα match point, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έφτασε στο 6-4, εξασφαλίζοντας την άξια πρόκριση. Συνολικά, ο Έλληνας τενίστας είχε 21 winners και εννέα άσους απέναντι στον παίκτη από την Αργεντινή, δείχνοντας ότι, με εξαίρεση το εναρκτήριο game, δεν κινδύνευσε στο σερβίς του και πέτυχε τα breaks που του έδωσαν τον έλεγχο στην αρχή του δεύτερου και του τρίτου σετ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta