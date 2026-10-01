Η 21χρονη που υπέστη ανακοπή ενώ «σκρόλαρε» στο κινητό: Η μητέρα της την έσωσε με ΚΑΡΠΑ και απινιδωτή

Μια 21χρονη φοιτήτρια βίωσε μια σοβαρή περιπέτεια υγείας, όταν υπέστη κρίση και καρδιακή ανακοπή μέσα στο σπίτι της, ενώ ασχολούνταν με το κινητό της τηλέφωνο. Η άμεση και αποφασιστική παρέμβαση της μητέρας της, η οποία είχε εκπαιδευτεί στην ΚΑΡΠΑ και διέθετε απινιδωτή στο σπίτι, αποδείχθηκε σωτήρια. Το περιστατικό οδήγησε σε διάγνωση μιας σπάνιας καρδιακής διαταραχής και σε χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπισή της.

Η κρίση και η άμεση αντίδραση της μητέρας

Η Rhianna Mackay, φοιτήτρια του Cardiff University, βρισκόταν στο σπίτι της με τους γονείς της στις αρχές Ιουλίου. Καθώς καθόταν και χρησιμοποιούσε το κινητό της τηλέφωνο, ξαφνικά υπέστη μια κρίση. Η 21χρονη έπεσε από τον καναπέ στο πάτωμα, προκαλώντας την άμεση ανησυχία της μητέρας της, Vicky, η οποία βρισκόταν δίπλα της και αντιλήφθηκε γρήγορα τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Η Rhianna περιέγραψε ότι δεν είχε αντιμετωπίσει ποτέ ξανά κάτι παρόμοιο. «Καθόμουν στο σπίτι, στο κινητό μου, και άρχισα να έχω κρίση. Έπεσα από τον καναπέ στο πάτωμα. Δεν μου είχε ξανασυμβεί ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η μητέρα της, Vicky, είχε λάβει εκπαίδευση μέσω της Scottish Rugby και εργάζεται επίσης ως εθελόντρια διασώστρια. Όταν διαπίστωσε ότι η κόρη της δεν ανέπνεε, ξεκίνησε αμέσως τις ενέργειες ΚΑΡΠΑ, εφαρμόζοντας τις γνώσεις της για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Ο ρόλος του απινιδωτή και η διάγνωση

Στην προσπάθειά της να σώσει την κόρη της, η Vicky χρησιμοποίησε και τον απινιδωτή που διέθετε η οικογένεια στο σπίτι. Η συσκευή χορήγησε δύο ηλεκτρικά σοκ, τα οποία αποδείχθηκαν καθοριστικά για την επαναφορά της 21χρονης. Μετά την αρχική σταθεροποίηση, η Rhianna μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο στο Caithness General Hospital, ένα νοσοκομείο στη Σκωτία.

Εκεί, οι γιατροί έλαβαν την απόφαση να την θέσουν σε τεχνητό κώμα, προκειμένου να προστατεύσουν τον οργανισμό της και να διευκολύνουν την ανάρρωσή της. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της, η Rhianna διαγνώστηκε με σύνδρομο μακρού QT (LQTS). Πρόκειται για μια σπάνια διαταραχή του καρδιακού ρυθμού, η οποία μπορεί να προκαλέσει διάφορα συμπτώματα, όπως λιποθυμία, κρίσεις, καρδιακή ανακοπή και, σε σοβαρές περιπτώσεις, μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε θάνατο.

Η επέμβαση και η μακροχρόνια θεραπεία

Για την αντιμετώπιση του συνδρόμου μακρού QT, η 21χρονη υποβλήθηκε σε μια περίπου δίωρη χειρουργική επέμβαση. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, της τοποθετήθηκε ένας εμφυτεύσιμος απινιδωτής στην καρδιά της, μια συσκευή που έχει ως στόχο να παρακολουθεί τον καρδιακό της ρυθμό και να επεμβαίνει αυτόματα σε περίπτωση ανάγκης. Επιπλέον, οι γιατροί τής συνέστησαν να λαμβάνει β-αναστολείς για το υπόλοιπο της ζωής της, ως μέρος της μακροχρόνιας θεραπείας για το LQTS.

Η Rhianna δήλωσε ότι δεν θυμάται καθόλου το περιστατικό της καρδιακής ανακοπής. Αυτό το γεγονός, όπως ανέφερε η ίδια, έκανε την εμπειρία διαφορετική για εκείνη σε σχέση με την οικογένειά της. «Νομίζω ότι ήταν πιο τραυματικό για την οικογένειά μου παρά για μένα, καθώς δεν μπορώ να θυμηθώ ότι συνέβη», είπε χαρακτηριστικά, αναδεικνύοντας το ψυχολογικό βάρος που έφεραν οι δικοί της άνθρωποι.

Αποφοίτηση από το νοσοκομείο και θετική στάση ζωής

Η περιπέτεια της υγείας της Rhianna είχε ως αποτέλεσμα να χάσει την τελετή αποφοίτησής της από το Cardiff University, έπειτα από τρία χρόνια σκληρών σπουδών. «Ήταν αρκετά heartbreaking όταν δεν μπορούσα να πάω στην αποφοίτησή μου, καθώς είχα δουλέψει τόσο σκληρά για τρία χρόνια για να πάρω το πτυχίο μου», ανέφερε η ίδια, εκφράζοντας την απογοήτευσή της.

Παρόλα αυτά, η οικογένειά της προσπάθησε να κάνει αυτή τη συγκεκριμένη ημέρα ξεχωριστή για εκείνη. Ο πατέρας της έψαξε παντού για να βρει ένα μικρό καπέλο αποφοίτησης, ενώ οι νοσηλευτές του νοσοκομείου, όταν έμαθαν ότι βρισκόταν εκεί την ημέρα της αποφοίτησής της, της έφεραν μια μικρή τούρτα για να τη συγχαρούν. Η Rhianna ελπίζει ότι την επόμενη χρονιά θα μπορέσει να βρεθεί στην τελετή και να παραλάβει το πιστοποιητικό της πάνω στη σκηνή. «Δεν μπορούν πολλοί άνθρωποι να πουν ότι αποφοίτησαν από το πανεπιστήμιο μέσα από το νοσοκομείο», είπε με χιούμορ.

Παρά τις δυσκολίες που πέρασε, η 21χρονη προσπαθεί να βλέπει την κατάσταση με θετικό τρόπο και πλέον αναζητά εργασία, ενώ συνεχίζει την ανάρρωσή της. «Έχω μια αρκετά θετική στάση απέναντι σε αυτό», δήλωσε, δείχνοντας την αποφασιστικότητά της να προχωρήσει μπροστά μετά την περιπέτεια της υγείας της.

Με πληροφορίες από: Gazzetta