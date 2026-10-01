Καραμπόλα έξι οχημάτων στον Κηφισό προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία

Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί από νωρίς το πρωί της Πέμπτης στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού. Αιτία στάθηκε μια καραμπόλα στην οποία ενεπλάκησαν έξι οχήματα, στο ύψος των Τριών Γεφυρών. Η κατάσταση αυτή έχει προκαλέσει τεράστια ταλαιπωρία στους οδηγούς, με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη στο ρεύμα προς Πειραιά.

Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στην κάθοδο του Κηφισού

Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα καθόδου της Λεωφόρου Κηφισού αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες. Ένα εκτεταμένο κυκλοφοριακό κομφούζιο έχει καταγραφεί, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε όσους κινούνται στον συγκεκριμένο οδικό άξονα.

Τα προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων εντοπίζονται ήδη από τη γέφυρα του Ολυμπιακού Χωριού, με τις καθυστερήσεις να είναι τεράστιες. Η κατάσταση αυτή έχει θέσει το ρεύμα προς Πειραιά σε κατάσταση «κόκκινου», υποδηλώνοντας την ιδιαίτερα επιβαρυμένη ροή.

Το σημείο της καραμπόλας και η εμπλοκή των οχημάτων

Το έντονο μποτιλιάρισμα που παρατηρείται στον Κηφισό προκλήθηκε από ένα τροχαίο συμβάν. Συγκεκριμένα, σημειώθηκε καραμπόλα στην οποία ενεπλάκησαν συνολικά έξι αυτοκίνητα, δημιουργώντας ένα σύνθετο σκηνικό στην οδική αρτηρία.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στο ύψος των Τριών Γεφυρών, ένα σημείο που συχνά παρουσιάζει αυξημένη κίνηση. Η εμπλοκή τόσων οχημάτων σε αυτό το σημείο είχε ως άμεσο αποτέλεσμα την επιβράδυνση της ροής των οχημάτων και τη δημιουργία ουρών.

Οι συνέπειες της καραμπόλας έγιναν αισθητές σε μεγάλο τμήμα της καθόδου του Κηφισού, με τα προβλήματα να ξεκινούν, όπως προαναφέρθηκε, από τη γέφυρα του Ολυμπιακού Χωριού.

Εκτεταμένο μποτιλιάρισμα με κατεύθυνση προς Πειραιά

Η κυκλοφορία με κατεύθυνση προς τον Πειραιά έχει επηρεαστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από το συμβάν. Το ρεύμα καθόδου της Λεωφόρου Κηφισού, που οδηγεί προς την περιοχή του Πειραιά, δυσχεραίνεται σημαντικά, με τους οδηγούς να χρειάζονται υπομονή.

Το μποτιλιάρισμα είναι έντονο και εκτεταμένο, καθιστώντας την διέλευση εξαιρετικά αργή. Οι οδηγοί που κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση αντιμετωπίζουν σημαντικές καθυστερήσεις, οι οποίες προστίθενται στην καθημερινή τους μετακίνηση.

Η κατάσταση αυτή, με το ρεύμα προς Πειραιά να είναι «στο κόκκινο», υπογραμμίζει την έκταση των κυκλοφοριακών προβλημάτων που προκλήθηκαν από την καραμπόλα των έξι οχημάτων.

Η χρονική στιγμή του συμβάντος

Τα σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στον Κηφισό άρχισαν να εκδηλώνονται από νωρίς το πρωί της Πέμπτης. Η καραμπόλα των έξι οχημάτων σημειώθηκε κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, επηρεάζοντας έτσι την κίνηση των οχημάτων κατά την έναρξη της εργάσιμης ημέρας.

Η χρονική αυτή στιγμή συνέβαλε στην επιδείνωση της κατάστασης, καθώς συμπίπτει με τις ώρες αιχμής, όπου ο όγκος των οχημάτων στον Κηφισό είναι ήδη αυξημένος. Ως εκ τούτου, η ταλαιπωρία για τους οδηγούς ήταν άμεση και σημαντική.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis