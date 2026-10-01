Συνεχίστηκαν οι καταθέσεις στην 35η δικάσιμο της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, που διεξάγεται στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας. Ο Διονύσης Γεωργιάδης, πατέρας του Γεράσιμου Γεωργιάδη, του μοναδικού τραυματία που εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κωματώδη κατάσταση, περιέγραψε επί μία ώρα τις τελευταίες στιγμές πριν από το ταξίδι, αλλά και όσα αντίκρισε η οικογένεια στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Οι σκέψεις πριν το μοιραίο ταξίδι

Ο πατέρας του Γεράσιμου αναφέρθηκε στις ώρες πριν από την αναχώρησή του, τη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου 2023. Μόλις τρεις ώρες πριν το ταξίδι, ο γιος του είχε εκφράσει την αμφιβολία του για το αν θα έπρεπε να φύγει εκείνο το βράδυ, λέγοντας: «Μήπως να φύγω αύριο με την ξαδέρφη μου;».

Ο κ. Γεωργιάδης, όπως κατέθεσε, του απάντησε ότι ίσως ήταν καλύτερα να ταξιδέψει εκείνο το βράδι. Στην οικογένεια είχαν εξετάσει ακόμη και το ενδεχόμενο να ταξιδέψει με λεωφορείο, ωστόσο ο Γεράσιμος αποφάσισε τελικά, την τελευταία στιγμή, να επιβιβαστεί στο τρένο.

Κατά την ώρα της έκρηξης, ο Γεράσιμος εκτοξεύτηκε αρκετά μακριά, προσγειώθηκε με το δεξί του πόδι σε απόσταση άνω των 85 μέτρων από το τρένο. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη απόσταση στην οποία βρέθηκε άνθρωπος από το συρμό. Δίπλα του υπήρχαν μόνο μέλη διαμελισμένων ανθρώπων. Ο γιος του είχε πιθανότατα αποκοιμηθεί λίγα λεπτά πριν από το δυστύχημα και δέχθηκε εξαιρετικά ισχυρές δυνάμεις κατά την εκτόξευσή του.

Η μάχη για τη ζωή και η πορεία νοσηλείας

Ο Διονύσης Γεωργιάδης περιέγραψε τη μεταφορά του γιου του στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Εκεί, όπως είπε, οι γιατροί ενημέρωσαν την οικογένεια για τη σοβαρότητα της κατάστασής του. «Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας αντιμετωπίσαμε μία τρομακτική πραγματικότητα. Οι γιατροί μας ενημέρωσαν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση, αν και εξωτερικά ο Γεράσιμος δεν είχε τραύματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρά τη σοβαρότητα, το παιδί άρχισε να ανοίγει τα μάτια και σε κάποιους ήχους φαινόταν να έχει μίνιμουμ ανταπόκριση, ιδιαίτερα σε χαρακτηριστικές φωνές, όπως του αδερφού του και της μητέρας του. Στη συνέχεια, άρχισαν οι πρώτες λοιμώξεις. Ο πατέρας του Γεράσιμου περιέγραψε την πορεία της νοσηλείας του σε διαφορετικά ιατρικά κέντρα, καθώς η οικογένεια αναζητούσε τρόπους αντιμετώπισης της κατάστασής του.

Εξελίξεις στην 35η δικάσιμο

Η κατάθεση του Διονύση Γεωργιάδη έλαβε χώρα σε μια ημέρα με ιδιαίτερο συναισθηματικό βάρος για τις οικογένειες των θυμάτων και των τραυματιών. Νωρίτερα, συγγενείς της Ιφιγένειας Μήτσκα ανήρτησαν πανό έξω από τη δικαστική αίθουσα.

Η διαδικασία συνεχίστηκε με παρόντες στο εδώλιο τους δύο κατηγορουμένους, Σπύρο Πατέρα και Παύλο Κουζή. Κατά την έναρξη της 35ης δικασίμου, το δικαστήριο διέταξε την κατάσχεση της υπηρεσιακής συσκευής του μηχανοδηγού Νίκου Ναλμπάντη και παράλληλα παρήγγειλε την υποβολή αίτησης κατάσχεσης. Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε ως προς το ζήτημα της πραγματογνωμοσύνης, ενώ απέρριψε το αίτημα για την κλήση των μαρτύρων.

Με πληροφορίες από: tanea.gr, megatv.com, ertnews.gr