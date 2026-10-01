Πέμπτος θάνατος από ιλαρά στις ΗΠΑ, καθώς η επιδημία φτάνει σε επίπεδα 35ετίας

Οι αρχές στην Πενσιλβάνια, πολιτεία στις ανατολικές ΗΠΑ, επιβεβαίωσαν χθες Τετάρτη τον πέμπτο θάνατο που συνδέεται με την επιδημία ιλαράς στη χώρα. Το ξέσπασμα της νόσου έχει φτάσει σε επίπεδο που η χώρα είχε να γνωρίσει εδώ και 35 χρόνια. Το πρόσωπο που απεβίωσε ήταν ανεμβολίαστο για τη σοβαρή και εξαιρετικά μολυσματική ασθένεια και ζούσε στην κομητεία Λάνκαστερ.

Η επιδημία της ιλαράς και ο πέμπτος θάνατος

Ο πέμπτος θάνατος που συνδέεται με την επιδημία ιλαράς στις ΗΠΑ καταγράφηκε στην Πενσιλβάνια. Το πολιτειακό υπουργείο Υγείας απέφυγε να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες σχετικά με το πρόσωπο που απεβίωσε, πέραν του ότι ήταν ανεμβολίαστο και κάτοικος της κομητείας Λάνκαστερ.

Στη συγκεκριμένη κομητεία είναι γνωστό ότι ζει μια μεγάλη κοινότητα των Έιμις, οι οποίοι είναι παραδοσιοκράτες χριστιανοί. Το ποσοστό εμβολιασμού των μελών αυτής της κοινότητας είναι πολύ κατώτερο από αυτό του γενικού πληθυσμού, γεγονός που καθιστά την περιοχή ευάλωτη σε τέτοια ξεσπάσματα.

Η επιστροφή της νόσου στις Ηνωμένες Πολιτείες

Η ιλαρά είχε κηρυχτεί εξαλειφθείσα στις ΗΠΑ κατά τα χρόνια του 2000, χάρη στην αποτελεσματικότητα του εμβολιασμού. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια δυναμική επιστροφή της νόσου, προκαλώντας ανησυχία στις υγειονομικές αρχές.

Αυτή η επανεμφάνιση αποδίδεται κυρίως στη μείωση του ποσοστού του εμβολιασμού στον πληθυσμό. Παράλληλα, η αυξανόμενη δυσπιστία μερίδας του πληθυσμού έναντι των υγειονομικών αρχών συμβάλλει στην εξάπλωση της ασθένειας.

Ο ρόλος του Ρόμπερτ Κένεντι του νεότερου

Ο υπουργός Υγείας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Ρόμπερτ Κένεντι ο νεότερος, κατηγορείται πως είχε σημαντικό ρόλο στην αύξηση της δυσπιστίας έναντι των εμβολίων. Ο πολύ γνωστός για την αμφισβήτηση των εμβολίων, νυν υπουργός, έχει διασπείρει επανειλημμένα ψευδείς πληροφορίες για το εμβόλιο εναντίον της ιλαράς.

Επιπλέον, ο Ρόμπερτ Κένεντι ο νεότερος έχει υποβαθμίσει την επικινδυνότητα της νόσου. Έχει επίσης αφήσει να εννοηθεί πως κάποιοι από τους θανάτους της τρέχουσας επιδημίας δεν οφείλονταν στην ιλαρά, προκαλώντας αντιδράσεις από τις υγειονομικές αρχές.

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα και οι προηγούμενοι θάνατοι

Από την αρχή του 2026, έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά πάνω από 3.650 κρούσματα της ασθένειας σε ολόκληρες τις ΗΠΑ. Από αυτά, πάνω από 900 κρούσματα έχουν καταγραφεί μόνο στην Πενσιλβάνια, αναδεικνύοντας την ένταση της επιδημίας στην πολιτεία.

Πριν από τον πρόσφατο πέμπτο θάνατο, οι υγειονομικές αρχές στην Πενσιλβάνια είχαν ήδη αποδώσει από τον Αύγουστο τέσσερις θανάτους στην ιλαρά. Τα θύματα περιελάμβαναν δύο βρέφη, τα οποία ήταν πολύ μικρά για να έχουν εμβολιαστεί, έναν 18χρονο και μια 40χρονη.

Η επικινδυνότητα της ιλαράς

Η ιλαρά προκαλεί μια σειρά συμπτωμάτων, όπως εκδήλωση υψηλού πυρετού, αναπνευστικές δυσχέρειες και εξανθήματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η νόσος μπορεί να οδηγήσει σε πιο σοβαρές επιπλοκές, όπως πνευμονία και φλεγμονή στον εγκέφαλο.

Αυτές οι επιπλοκές έχουν επικίνδυνες συνέπειες, φτάνοντας ακόμα και στον θάνατο. Προτού παρασκευαστεί εμβόλιο, στις αρχές των χρόνων του 1960, η ιλαρά σκότωνε εκατοντάδες παιδιά κάθε χρόνο στις ΗΠΑ. Η ασθένεια συνεχίζει ακόμη και σήμερα να στοιχίζει δεκάδες χιλιάδες ζωές σε παγκόσμια κλίμακα σε ετήσια βάση.

Με πληροφορίες από: Topontiki