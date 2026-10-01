Ο Δήμος Αθηναίων θέτει σε λειτουργία το «AthensCharge» για ηλεκτρικά οχήματα

Ο Δήμος Αθηναίων αναλαμβάνει πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης, καθώς γίνεται ο πρώτος Δήμος στην Ελλάδα που διαχειρίζεται ένα αυτόνομο δίκτυο φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα. Το δίκτυο αυτό περιλαμβάνει συνολικά 19 δημόσιους σταθμούς φόρτισης, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων. Από την 1η Οκτωβρίου, τίθεται σε πλήρη λειτουργία το «AthensCharge», η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Δήμου, μαζί με την εφαρμογή για smartphone, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των οδηγών ηλεκτρικών οχημάτων.

Το δίκτυο φόρτισης και η διαχείρισή του

Ο Δήμος Αθηναίων αποτελεί πλέον τον πρώτο Δήμο σε ολόκληρη τη χώρα που αναλαμβάνει την πλήρη διαχείριση του δικού του δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Το δίκτυο αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας στην πρωτεύουσα.

Το σύνολο του δικτύου αποτελείται από 19 δημόσιους σταθμούς φόρτισης, οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί σε διάφορες τοποθεσίες εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Αθηναίων. Η δημιουργία και η εγκατάσταση αυτών των υποδομών κατέστη δυνατή έπειτα από μια σημαντική δωρεά που πραγματοποίησε η εταιρεία Metlen Energy & Metals προς τον Δήμο, η οποία έλαβε χώρα το έτος 2020.

Η λειτουργία και η διαχείριση αυτών των υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων αναλαμβάνεται πλέον από τη ΔΑΕΜ Α.Ε., έναν φορέα που υπάγεται στον Δήμο Αθηναίων. Η ενέργεια αυτή σηματοδοτεί την πλήρη ανάληψη της ευθύνης για το δίκτυο από τον Δήμο, διασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία του.

Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα «AthensCharge»

Από την 1η Οκτωβρίου, τίθεται σε πλήρη λειτουργία το «AthensCharge». Πρόκειται για τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα που έχει αναπτύξει ο Δήμος Αθηναίων, η οποία συνοδεύεται και από μια ειδική εφαρμογή για smartphone. Η πλατφόρμα αυτή σχεδιάστηκε για να προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση στους χρήστες ηλεκτρικών οχημάτων.

Μέσω του «AthensCharge», οι οδηγοί θα έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν εύκολα και γρήγορα τους διαθέσιμους φορτιστές που ανήκουν στο δημοτικό δίκτυο. Επιπλέον, η εφαρμογή επιτρέπει στους χρήστες να ξεκινούν τη διαδικασία φόρτισης του οχήματός τους, να την παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο, καθώς και να πραγματοποιούν όλες τις απαραίτητες πληρωμές τους ηλεκτρονικά, με απλό και ασφαλή τρόπο.

Κόστος υπηρεσίας και υποστήριξη χρηστών

Η χρέωση για τη χρήση της υπηρεσίας φόρτισης μέσω του δικτύου του Δήμου Αθηναίων θα πραγματοποιείται με βάση την ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται από κάθε όχημα. Η καθορισμένη τιμή για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχεται σε 0,37 ευρώ ανά κιλοβατώρα (kWh).

Για την πλήρη υποστήριξη των χρηστών του «AthensCharge», έχει τεθεί σε λειτουργία μια ειδική γραμμή εξυπηρέτησης. Οι οδηγοί μπορούν να απευθύνονται στο 1595, τη Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημοτών Αθηναίων, για οποιαδήποτε απορία, τεχνικό ζήτημα ή ανάγκη υποστήριξης που μπορεί να προκύψει σχετικά με τη χρήση των δημοτικών φορτιστών. Η γραμμή αυτή είναι διαθέσιμη όλο το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα, με τη χρέωση της κλήσης να εξαρτάται από τον εκάστοτε πάροχο τηλεπικοινωνιών.

Προηγούμενη κατάσταση και αλλαγές

Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του «AthensCharge» και την ανάληψη της διαχείρισης από τον Δήμο, το σύνολο του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλωνόταν στους δημοτικούς φορτιστές επιβάρυνε αποκλειστικά τον Δήμο Αθηναίων. Η συνολική δαπάνη που έχει επωμιστεί ο Δήμος για τη λειτουργία αυτών των σταθμών φόρτισης έχει ξεπεράσει τις 200.000 ευρώ.

Παράλληλα, παρατηρήθηκαν προβλήματα σχετικά με τη χρήση των θέσεων φόρτισης. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι συγκεκριμένες θέσεις χρησιμοποιούνταν ως χώροι μακράς στάθμευσης, καθώς οχήματα παρέμεναν συνδεδεμένα στους φορτιστές ακόμα και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας φόρτισης. Αυτή η πρακτική δημιουργούσε προβλήματα στη διαθεσιμότητα των φορτιστών για άλλους χρήστες.

Με την ανάληψη του ελέγχου της λειτουργίας του δικτύου από τον Δήμο Αθηναίων και τη χρήση της νέας πλατφόρμας, αναμένεται να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Ο στόχος είναι η αποτελεσματικότερη διαχείριση των θέσεων φόρτισης και η εξασφάλιση της ορθής χρήσης τους από τους οδηγούς ηλεκτρικών οχημάτων.

Με πληροφορίες από: Newsit