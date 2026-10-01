Αιματηρό επεισόδιο σε πτήση της Flydubai: Ο συγκυβερνήτης φέρεται να μαχαίρωσε τον κυβερνήτη

Μια πτήση της Flydubai, με αριθμό FZ1073, που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, μετατράπηκε σε εφιάλτη όταν ο συγκυβερνήτης φέρεται να μαχαίρωσε τον κυβερνήτη. Το περιστατικό οδήγησε σε αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους στο Ταμπούκ της βορειοδυτικής Σαουδικής Αραβίας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, επιβάτες και μέλη του πληρώματος επενέβησαν άμεσα για να ακινητοποιήσουν τον δράστη, αποτρέποντας πιθανώς μία τραγωδία, ενώ οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Ισραήλ διερευνούν τα ακριβή αίτια και κίνητρα του συμβάντος.

Τα δραματικά λεπτά στον αέρα

Η πτήση, στην οποία επέβαιναν περίπου 170 επιβάτες, ξεκίνησε κανονικά από το Ντουμπάι με προορισμό το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν. Ωστόσο, η κατάσταση άλλαξε δραματικά όταν το αεροσκάφος άρχισε ξαφνικά να χάνει ύψος με μεγάλη ταχύτητα.

Στοιχεία παρακολούθησης της πτήσης δείχνουν ότι το Boeing 737 MAX πετούσε σε ύψος περίπου 34.000 ποδιών, όταν πραγματοποίησε εξαιρετικά απότομη κάθοδο, χάνοντας περισσότερα από 14.000 πόδια μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Επιβάτες περιέγραψαν ότι το αεροσκάφος βυθιζόταν για περίπου 20 με 30 δευτερόλεπτα, σταθεροποιούνταν προσωρινά και στη συνέχεια άρχιζε ξανά να χάνει ύψος, ενώ ακούγονταν κραυγές από το μπροστινό μέρος.

Η επέμβαση επιβατών και πληρώματος

Ο τραυματισμένος κυβερνήτης κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλοτηρίου, σχεδόν ταυτόχρονα με την απότομη κάθοδο του αεροπλάνου. Επιβάτες και μέλη του πληρώματος, αντιλαμβανόμενοι την κρισιμότητα της κατάστασης, επενέβησαν για να ακινητοποιήσουν τον συγκυβερνήτη.

Στην πτήση ταξίδευε και άλλο πλήρωμα της Flydubai, το οποίο ανέλαβε τελικά τον έλεγχο του αεροσκάφους, οδηγώντας το σε αναγκαστική προσγείωση στο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας.

Η ταυτότητα του τραυματία κυβερνήτη

Ο κυβερνήτης που τραυματίστηκε σοβαρά ταυτοποιήθηκε ως ο Σμιτ Ματσάρ, Ινδός υπήκοος που ζει και εργάζεται στο Ντουμπάι. Ο κ. Ματσάρ διαθέτει περίπου 13 χρόνια εμπειρίας ως πιλότος, εκ των οποίων περισσότερα από τέσσερα στη Flydubai.

Αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για πιλότο από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ωστόσο η ταυτότητά του διευκρινίστηκε αργότερα.

Οι έρευνες των αρχών και οι διαφορετικές εκδοχές

Μετά την αναγκαστική προσγείωση, ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη και ανακρίνεται από τις σαουδαραβικές αρχές. Το Ισραήλ εξετάζει το ενδεχόμενο να επρόκειτο για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης, με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να δηλώνει ότι ένας από τους πιλότους μαχαίρωσε τον συνάδελφό του και φάνηκε να προσπαθεί να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους.

Από την πλευρά τους, η Flydubai και οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων εμφανίζονται πιο επιφυλακτικές ως προς τα αίτια και τα κίνητρα. Η Γενική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΑΕ επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε «περιστατικό ασφαλείας» με τραυματισμούς, χωρίς να υιοθετήσει μέχρι στιγμής την εκδοχή περί τρομοκρατικής ενέργειας.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr, enikos.gr