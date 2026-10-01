Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο κακοκαιρίας – Μήνυμα 112 στο Ρέθυμνο και κλειστά σχολεία

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, το οποίο είχε εκδοθεί την Τετάρτη 30-09-26 στις 12:00 τοπική ώρα. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις προβλέψεις για την εξέλιξη της κακοκαιρίας.

Για σήμερα, Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026, προβλέπονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα νότια της χώρας, με επίκεντρο την Κρήτη, ενώ πολύ θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο.

Έντονα φαινόμενα σε Κρήτη και Αιγαίο

Στην Κρήτη, αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου. Τα έντονα αυτά φαινόμενα είναι πιθανό να συνεχιστούν κατά διαστήματα έως και το πρωί της Κυριακής 4 Οκτωβρίου 2026.

Παράλληλα, στο Αιγαίο οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα είναι τοπικά πολύ θυελλώδεις, φτάνοντας σε ένταση τα 8 με 9 μποφόρ. Σύμφωνα με τις χθεσινές προγνώσεις, υπήρχε πιθανότητα εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων, ενώ αναμενόταν να σημειωθούν πάνω από 300 τόνοι νερού ανά στρέμμα σε Χανιά και Ρέθυμνο, ποσότητα που συνήθως πέφτει σε διάστημα εξαμήνου και αναμενόταν να καταγραφεί μέσα σε μόλις τέσσερις με πέντε ημέρες.

Προειδοποίηση 112 στο Ρέθυμνο

Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, εστάλη μήνυμα μέσω του 112 στους πολίτες που βρίσκονται στο Ρέθυμνο. Η σύσταση είναι να αποφεύγονται οι μετακινήσεις και οι επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου, που ανήκουν στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου.

Η προειδοποίηση απευθύνεται σε όλους όσοι βρίσκονται ή πρόκειται να μετακινηθούν στην περιοχή, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις και να καταστήσουν επικίνδυνο το οδικό δίκτυο.

Κλειστά σχολεία στον Δήμο Μινώα

Σήμερα, Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026, όλες οι σχολικές μονάδες του Δήμου Μινώα, συμπεριλαμβανομένων των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών, θα παραμείνουν κλειστές. Η απόφαση ελήφθη εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

Βασικός γνώμονας για την απόφαση αυτή ήταν η ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και του προσωπικού, καθώς και η αποφυγή προβλημάτων και κινδύνων κατά τις μετακινήσεις τους.

Οδηγίες προς τους πολίτες

Στη νοτιοανατολική ηπειρωτική Ελλάδα, την Εύβοια, τις Σποράδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στην Κρήτη θα είναι κατά τόπους έντονες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια. Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών μέχρι την υποχώρηση των φαινομένων.

Με πληροφορίες από: enikos.gr, newsbeast.gr