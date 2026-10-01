Οι αρχές έχουν στρέψει την προσοχή τους στις διαδικτυακές επικοινωνίες των εμπλεκομένων στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, αναζητώντας κρίσιμα στοιχεία. Η έρευνα εστιάζει στα κινητά τηλέφωνα των δύο γιατρών που έχουν προφυλακιστεί, καθώς και στο κινητό του ίδιου του τραγουδιστή. Παράλληλα, εξετάζονται σκληρός δίσκος και USB, ενώ αναμένεται η ανάκτηση διαγραμμένων μηνυμάτων από εφαρμογές επικοινωνίας.

Η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου και οι διαδικασίες

Χθες, η Αστυνομία ενημερώθηκε επίσημα για την έκδοση του σχετικού βουλεύματος που αφορά την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου. Μετά από αυτή την εξέλιξη, έχουν ήδη ξεκινήσει οι απαραίτητες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές. Η άρση του απορρήτου δεν αφορά μόνο τα κινητά τηλέφωνα των δύο προφυλακισμένων γιατρών, αλλά επεκτείνεται και στο κινητό τηλέφωνο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Στόχος της συγκεκριμένης ενέργειας είναι να διαπιστωθεί εάν ο γνωστός τραγουδιστής πιθανόν «παγιδεύτηκε» και οδηγήθηκε να ακολουθήσει μία συγκεκριμένη θεραπεία, για την οποία φέρεται να ήταν εξαιρετικά διστακτικός. Οι αστυνομικές πηγές εξηγούν ότι η Ελληνική Αστυνομία θα αποστείλει σχετικά αιτήματα στις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας, προκειμένου να συνταχθούν εκθέσεις για τη συνολική δραστηριότητα έξι κινητών τηλεφώνων που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας.

Το χρονικό διάστημα της έρευνας και η εστίαση

Η άρση του απορρήτου καλύπτει ένα εκτεταμένο χρονικό διάστημα, το οποίο εκτείνεται από τις 11 Ιουλίου έως και την 10η Σεπτεμβρίου. Λόγω αυτής της μεγάλης διάρκειας, οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας αναμένεται να χρειαστούν σημαντικό χρόνο για να ολοκληρώσουν τις εκθέσεις τους. Αυτές οι εκθέσεις θα περιλαμβάνουν λεπτομερή στοιχεία για όλες τις κλήσεις και τα μηνύματα που πραγματοποιήθηκαν από τα έξι τηλέφωνα κατά το συγκεκριμένο διάστημα.

Παρά το ευρύ χρονικό πλαίσιο, η έρευνα θα επικεντρωθεί με ιδιαίτερη έμφαση στην ημέρα του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Ειδικότερα, θα δοθεί προσοχή σε όλες τις κλήσεις και τα μηνύματα που καταγράφηκαν μετά τις 15:23, ώρα κατά την οποία εκτιμάται ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη την ανακοπή καρδιάς. Οι αρχές αναζητούν απαντήσεις σχετικά με το ποιους επικοινώνησαν οι δύο γιατροί, ειδικά μέσω εφαρμογών που παρέχουν κρυπτογράφηση στις επικοινωνίες τους.

Ανάκτηση διαγραμμένων αρχείων και διαδικτυακές εφαρμογές

Μέχρι να παραδοθούν τα αποτελέσματα από τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας, οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών θα προχωρήσουν στη σύνταξη εκθέσεων για τη δραστηριότητα των κατόχων των κινητών τηλεφώνων στις διαδικτυακές εφαρμογές. Από αυτή την ανάλυση αναμένεται να προκύψουν σημαντικά στοιχεία.

Οι αρχές ελπίζουν να διαφωτιστεί το ζήτημα του ποιος έπεισε τον Γιώργο Μαζωνάκη να υποβληθεί στην πλασμαφαίρεση στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, καθώς και πότε και με ποιον τρόπο έγινε η απόκρυψη στοιχείων μετά την ανακοπή καρδιάς του τραγουδιστή. Υπάρχει ήδη εικόνα ότι έχουν διαγραφεί μηνύματα, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη διαδικασία της ανάκτησης των διαγραμμένων αρχείων.

Πιθανές νέες μαρτυρίες και ενδείξεις

Δεν αποκλείεται, κατά τη διάρκεια της κύριας ανάκρισης, να κληθούν να καταθέσουν ως μάρτυρες πρόσωπα των οποίων τα ονόματα θα προκύψουν στο κάδρο της έρευνας μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου. Επιπλέον, οι αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να προκύψουν στοιχεία και για άλλους «συνεργάτες» των δύο προφυλακισμένων γιατρών, πέραν του ήδη αναφερόμενου υπνοθεραπευτή.

Οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει τη σύνταξη του τελικού πορίσματος θα έχουν την ευθύνη να διαχωρίσουν ποια σημεία των αποτελεσμάτων της άρσης του απορρήτου σχετίζονται άμεσα με την υπόθεση και ποια όχι. Αυτό γίνεται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα περιληφθούν στη δικογραφία δεδομένα που δεν έχουν σχέση με την υπόθεση. Εάν, τέλος, κατά τη διάρκεια της έρευνας από την άρση του απορρήτου προκύψουν ενδείξεις για άλλα ποινικά αδικήματα, αυτά θα διερευνηθούν περαιτέρω.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis