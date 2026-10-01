Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Πέμπτη 1 Οκτωβρίου

Πέμπτη 1 Οκτωβρίου σήμερα, και το εορτολόγιο περιλαμβάνει αρκετά ονόματα που γιορτάζουν. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Ανανία του Αποστόλου και του Οσίου Ρωμανού του Μελωδού, μεταξύ άλλων. Επιπλέον, η σημερινή ημέρα έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ ως Διεθνής Ημέρα Ηλικιωμένων, ενώ από το 2026 περιλαμβάνεται και η Διεθνής Ημέρα Καφέ.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου τιμώνται τα ονόματα Ανανίας, Νίνος, Θηρέσιος, Θηρεσία, Ρωμανός, Ρωμάνα και Ρωμανή. Αυτά τα ονόματα συνδέονται με σημαντικές μορφές της χριστιανικής παράδοσης, των οποίων τη μνήμη τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία.

Ειδικότερα, η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Ανανία του Αποστόλου και του Οσίου Ρωμανού του Μελωδού. Στο εκκλησιαστικό ημερολόγιο της ημέρας περιλαμβάνονται επίσης ο Όσιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης και η Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου της Γοργοεπηκόου.

Ο Άγιος Ανανίας ο Απόστολος και η υπακοή του

Ο Άγιος Ανανίας ο Απόστολος αποτελεί παράδειγμα υπακοής στο θέλημα του Θεού. Όταν ο Θεός του εμφανίστηκε σε όραμα και του ζήτησε να συναντήσει τον Σαύλο, ο οποίος ήταν γνωστός ως φόβος και τρόμος των χριστιανών, ο Ανανίας υπάκουσε αμέσως. Πήγε στην Ευθεία οδό και αναζήτησε το σπίτι του Ιούδα, όπου βρισκόταν ο Σαύλος.

Εκεί, ο Ανανίας θεράπευσε τον Σαύλο και τον βάπτισε χριστιανό. Ο Σαύλος, μετέπειτα γνωστός ως Παύλος, εξελίχθηκε στον μέγα Απόστολο των Εθνών. Μετά από αυτό, ο Ανανίας συνέχισε το έργο του στην Ελευθερούπολη, όπου με τη διδασκαλία του προσέλκυσε πολυάριθμες ψυχές στον Χριστό.

Η αποστολική δράση του Ανανία προκάλεσε την προσοχή του ηγεμόνα Λουκιανού, ο οποίος τον συνέλαβε. Ο Λουκιανός προσπάθησε με πολλούς και ποικίλους τρόπους να τον πείσει να αλλαξοπιστήσει, αλλά ο Ανανίας παρέμεινε αμετακίνητος στα χριστιανικά του φρονήματα. Για την πίστη του, ο Άγιος Ανανίας υποβλήθηκε σε φρικτά βασανιστήρια.

Ο ηγεμόνας τον μαστίγωσε με νεύρα βοδιών, του ξέσχισε τα πλευρά με σιδερένια νύχια και έκαψε τις πληγές του με αναμμένες λαμπάδες. Τελικά, αφού τον έβγαλε έξω από την πόλη, τον λιθοβόλησε, με αποτέλεσμα ο Ανανίας να λάβει το αμαράντινο στεφάνι της υπακοής στο θέλημα του Θεού.

Ο Όσιος Ρωμανός ο Μελωδός: Η ζωή και το έργο του

Ο Όσιος Ρωμανός ο Μελωδός τιμάται την 1η Οκτωβρίου και αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές μορφές της βυζαντινής εκκλησιαστικής υμνογραφίας. Οι πληροφορίες για τον βίο του αναφέρουν ότι έζησε είτε τον 6ο αιώνα μ.Χ. επί βασιλέως Αναστασίου του Α’, είτε κατά μία άλλη εκδοχή, τον 8ο αιώνα μ.Χ. επί βασιλέως Αναστασίου του Β’.

Γεννήθηκε στην Έμεσα της Συρίας, τη σημερινή Χομς, και σύμφωνα με ανώνυμο ύμνο, ήταν εβραϊκής καταγωγής. Αρχικά υπηρέτησε ως διάκονος στην εκκλησία της Βηρυτού, προτού μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη, όπου διέμεινε στα κελιά του Ναού της Θεοτόκου ή του Ναού της Παναγίας των Βλαχερνών.

Παρόλο που ο Ρωμανός είχε μέτρια παιδεία και το ποιητικό του ταλέντο ήταν αρχικά άγνωστο, ενώ δεν διακρινόταν για τις φωνητικές του ικανότητες, διέθετε βαθιά πίστη στην Παναγία. Τακτικά παρακολουθούσε τις κατανυκτικές ολονυκτίες στον Ναό της Παναγίας των Βλαχερνών.

Σε μία τέτοια αγρυπνία, κατά τη γιορτή των Χριστουγέννων, η ψυχή του γέμισε με κατάνυξη. Είδε σε όνειρο ή όραμα την Παναγία να του προσφέρει ένα βιβλίο ή τυλιγμένη περγαμηνή (κοντάκιο) και να του λέει να το καταφάει. Μετά από αυτό το όραμα, ο Ρωμανός συνέθεσε και έψαλε το περίφημο κοντάκιο των Χριστουγέννων, «Η Παρθένος σήμερον τον υπερούσιον τίκτει».

Στη συνέχεια, ο Όσιος Ρωμανός αφιέρωσε τη ζωή του στη σύνθεση εκκλησιαστικών ύμνων για τις μεγάλες εορτές και τους Αγίους της Εκκλησίας. Του αποδίδονται περίπου 1.000 κοντάκια, αν και μόνο ένα μέρος του έργου του έχει διασωθεί μέχρι σήμερα.

Διεθνείς Ημέρες της 1ης Οκτωβρίου

Πέρα από τις θρησκευτικές τιμές, η 1η Οκτωβρίου έχει καθοριστεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) ως η Διεθνής Ημέρα Ηλικιωμένων. Ο στόχος αυτής της ημέρας είναι η ανάδειξη των ζητημάτων που αφορούν στους ηλικιωμένους, η προώθηση της αξιοπρεπούς γήρανσης, η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους και η καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω ηλικίας.

Επιπλέον, από το έτος 2026, στο επίσημο ημερολόγιο διεθνών ημερών του ΟΗΕ περιλαμβάνεται επίσης την 1η Οκτωβρίου η Διεθνής Ημέρα Καφέ, αναδεικνύοντας τη σημασία του προϊόντος και της κουλτούρας του παγκοσμίως.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis