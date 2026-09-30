Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τείχος 2.000 ετών στο Παρίσι, πιθανό ίχνος της αρχαίας Λουτέτιας

Αρχαιολόγοι έφεραν στο φως στο Παρίσι ένα εύρημα που ενδέχεται να λύσει ένα μυστήριο αιώνων, την ακριβή τοποθεσία της αρχαίας Λουτέτιας. Πρόκειται για έναν γαλατικό οικισμό που θεωρείται πρόδρομος της σημερινής γαλλικής πρωτεύουσας. Η ανακάλυψη αφορά ένα τείχος μήκους 20 μέτρων, το οποίο βρέθηκε κάτω από το Hôtel-Dieu, δίπλα στον καθεδρικό ναό της Notre-Dame, και μπορεί να αποτελεί το πρώτο υλικό ίχνος της αρχαίας Λουτέτιας.

Η ανακάλυψη και η χρονολόγηση του ευρήματος

Στην αυλή του ιστορικού νοσοκομείου Hôtel-Dieu, το οποίο βρίσκεται στην le de la Cité και λίγα μέτρα από τον καθεδρικό ναό της Notre-Dame, αποκαλύφθηκε ένα εντυπωσιακό τείχος κατασκευασμένο από πέτρα και ξύλο. Το μήκος του φτάνει περίπου τα 20 μέτρα. Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα των αναλύσεων άνθρακα-14, το εύρημα χρονολογείται μεταξύ 200 και 10 π.Χ.

Οι ανασκαφές ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο του 2026 και διεξάγονται από την αρχαιολογική υπηρεσία της πόλης του Παρισιού, σε συνεργασία με το γαλλικό Εθνικό Ινστιτούτο Προληπτικής Αρχαιολογικής Έρευνας (Inrap). Οι εργασίες αυτές πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του Hôtel-Dieu, οδηγώντας σε αυτό το σημαντικό αρχαιολογικό εύρημα.

Χαρακτηριστικά της κατασκευής και άλλα ευρήματα

Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν έναν τοίχο του οποίου η κατασκευή παρουσιάζει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Μεγάλοι λίθοι συνδυάζονται με ξύλινα δοκάρια που είναι τοποθετημένα οριζόντια και εγκάρσια. Η τεχνική αυτή είναι χαρακτηριστική ορισμένων γαλατικών οχυρώσεων της ύστερης Εποχής του Σιδήρου.

Πίσω από το τείχος βρέθηκε επίσης μια τεχνητή πλατφόρμα από άμμο και χαλίκια, με πάχος σχεδόν δύο μέτρα. Μπροστά από το τείχος εντοπίστηκαν κατάλοιπα ενός ξύλινου κτιρίου που είχε καταστραφεί από φωτιά. Το ίδιο το τείχος φέρει έντονα σημάδια πυρκαγιάς, ενώ οι αρχαιολόγοι βρήκαν ακόμη απανθρακωμένους σπόρους. Αυτά τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι στην περιοχή υπήρχε ένας χώρος αποθήκευσης. Επιπλέον, στη βάση του τείχους εντοπίστηκε μια γαλατική αιχμή δόρατος.

Το μυστήριο της αρχαίας Λουτέτιας στις γραπτές πηγές

Η ανακάλυψη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς μέχρι σήμερα η γαλατική Λουτέτια ήταν γνωστή κυρίως από τις γραπτές αναφορές του Ιούλιου Καίσαρα. Ο Ρωμαίος στρατηγός αναφέρει στο έργο του «De Bello Gallico» ότι το 53 π.Χ. ταξίδεψε στη Λουτέτια, όπου συγκάλεσε μια συνέλευση γαλατικών λαών. Έναν χρόνο αργότερα, κατά τη μάχη της Λουτέτιας, οι Parisii, η γαλατική φυλή της περιοχής, φέρεται να έκαψαν τις εγκαταστάσεις τους, ώστε να μην πέσουν στα χέρια των Ρωμαίων.

Ο Καίσαρας περιέγραψε τη Λουτέτια ως έναν οχυρωμένο οικισμό που βρισκόταν σε ένα νησί του Σηκουάνα, το οποίο συνδεόταν με τις όχθες μέσω γεφυρών. Για αιώνες, η le de la Cité θεωρούνταν η πιθανότερη τοποθεσία για την αρχαία Λουτέτια. Ωστόσο, η απουσία αδιαμφισβήτητων αρχαιολογικών στοιχείων είχε οδηγήσει ορισμένους ερευνητές να εξετάσουν και την περιοχή της Ναντέρ, δυτικά του σημερινού Παρισιού, ως πιθανή τοποθεσία.

Η σημασία του ευρήματος και οι επόμενοι στόχοι

Το γαλλικό υπουργείο Πολιτισμού χαρακτηρίζει την ανακάλυψη ως ιδιαίτερα σημαντική. Ωστόσο, υπογραμμίζει ότι απαιτείται περαιτέρω επιστημονική μελέτη προτού επιβεβαιωθεί οριστικά η λειτουργία και η χρονολογία του τείχους. Η επιστημονική προσοχή απαιτεί ακόμη να επαληθευτούν η λειτουργία και η χρονολογία του, όμως η σύγκλιση των στοιχείων δείχνει προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta