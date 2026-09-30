Ο Ρονάλντο δεν προπονήθηκε με την Πορτογαλία, πιθανή η αποχώρησή του

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν έλαβε μέρος στο πρόγραμμα προπόνησης της εθνικής Πορτογαλίας την Τετάρτη, μια εξέλιξη που έρχεται λίγες ώρες αφότου ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Χόρχε Ζεσούς, είχε επιχειρήσει να θέσει τέλος στη συζήτηση περί δυσαρέσκειας του παίκτη. Η απουσία του αρχηγού έχει αναζωπυρώσει τις συζητήσεις, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για πιθανή αποχώρησή του από το καμπ της ομάδας.

Νέο επεισόδιο στις σχέσεις Ρονάλντο - Ζεσούς

Η μη συμμετοχή του Κριστιάνο Ρονάλντο στην προπόνηση της Τετάρτης αποτελεί ένα νέο επεισόδιο στις σχέσεις του με τον Χόρχε Ζεσούς. Παρά την προηγούμενη κάλυψη από τον προπονητή, ο CR7 δεν προπονήθηκε με την υπόλοιπη ομάδα. Μάλιστα, υπάρχουν πληροφορίες που υποστηρίζουν ότι είναι πολύ πιθανή η αποχώρησή του από το καμπ της εθνικής Πορτογαλίας.

Ο λόγος της απουσίας του παραμένει άγνωστος. Δεν έχει διευκρινιστεί εάν αυτή συνδέεται με τη φημολογούμενη δυσαρέσκεια του παίκτη ή εάν πρόκειται για μια απόφαση που σχετίζεται με τη φυσική του κατάσταση και τη διαχείριση των δυνάμεών του. Η εξέλιξη αυτή αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον λόγω των όσων είχε δηλώσει ο Ζεσούς λίγες ώρες νωρίτερα.

Οι προηγούμενες δηλώσεις του προπονητή

Ο Πορτογάλος τεχνικός είχε διαψεύσει κατηγορηματικά ότι υπήρχε ρήξη μεταξύ των δύο, λίγες ώρες πριν από τη νέα απουσία του Ρονάλντο. Είχε εξηγήσει ότι η προηγούμενη απουσία του Ρονάλντο από την προπόνηση ήταν απολύτως φυσιολογική. Όπως είχε τονίσει, ο Κριστιάνο δεν προπονείται συνήθως την πρώτη ή τη δεύτερη ημέρα μετά από αγώνα.

Ο Ζεσούς είχε αναφέρει ότι ο παίκτης είχε ακολουθήσει πρόγραμμα ενδυνάμωσης και ασκήσεις κινητικότητας. Μάλιστα, είχε δηλώσει ρητά ότι την Τετάρτη ο Ρονάλντο θα επέστρεφε στο κανονικό πρόγραμμα με την ομάδα, κάτι που τελικά δεν συνέβη.

Το ξεκίνημα της δυσαρέσκειας μετά τον αγώνα με τη Νορβηγία

Όλα ξεκίνησαν από την αναμέτρηση με τη Νορβηγία. Σε αυτό τον αγώνα, ο Χόρχε Ζεσούς άφησε τον Κριστιάνο Ρονάλντο στον πάγκο. Παρόλο που τον έστειλε για προθέρμανση κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, τελικά δεν τον χρησιμοποίησε καθόλου.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο 41χρονος παίκτης δεν έκρυψε την ενόχλησή του για αυτή την απόφαση. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός επιχείρησε να υποβαθμίσει το γεγονός, αναγνωρίζοντας ωστόσο την αντίδραση του παίκτη.

Η αντίδραση του Ζεσούς και η προετοιμασία για τη Δανία

Ο Ζεσούς παραδέχθηκε ότι ήταν απολύτως φυσιολογικό ένας παίκτης να μην είναι ευχαριστημένος όταν προθερμαίνεται επί 20 ή 30 λεπτά και τελικά δεν αγωνίζεται. Πρόσθεσε χαρακτηριστικά ότι «ούτε ο Πελέ ούτε ο Μαραντόνα θα ήταν χαρούμενοι» σε μια τέτοια κατάσταση. Παράλληλα, υποστήριξε ότι το μοναδικό δικό του λάθος ήταν πως έστειλε τον Ρονάλντο για ζέσταμα περίπου 15 λεπτά νωρίτερα απ' όσο έπρεπε.

Η νέα απουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο, ωστόσο, ήρθε λίγες ώρες μετά τις συγκεκριμένες διαβεβαιώσεις του προπονητή, αναζωπυρώνοντας αναπόφευκτα τη συζήτηση γύρω από τον αρχηγό της Πορτογαλίας. Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ η ομάδα προετοιμάζεται για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Δανία την Πέμπτη, στο πλαίσιο του Nations League. Το ιδιωτικό αεροπλάνο του Ρονάλντο αναμένεται να αναχωρήσει από τη Μαδρίτη για την Κοπεγχάγη αργά το απόγευμα της Τετάρτης, με προγραμματισμένη αναχώρηση από την Κοπεγχάγη για τη Μαδρίτη αργότερα την ίδια ημέρα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta