Περιστατικό με κρουαζιερόπλοιο στη Ρόδο: Έσπασαν κάβοι λόγω κυματισμού

Μεγάλη κινητοποίηση προκάλεσε στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου ένα περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου, με πρωταγωνιστή το κρουαζιερόπλοιο Scarlet Lady. Το πλοίο, το οποίο βρισκόταν δεμένο στο κεντρικό λιμάνι του νησιού, αντιμετώπισε πρόβλημα όταν οι κάβοι πρόσδεσής του έσπασαν εξαιτίας του έντονου κυματισμού. Οι άμεσες ενέργειες του πλοιάρχου, σε συνδυασμό με την κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών, συνέβαλαν στην ομαλή διαχείριση της κατάστασης, αποτρέποντας σοβαρότερες συνέπειες.

Η πρόωρη άφιξη για προστασία από την κακοκαιρία

Το κρουαζιερόπλοιο Scarlet Lady είχε καταπλεύσει στο λιμάνι της Ρόδου αργά το απόγευμα, μία ημέρα νωρίτερα από τον αρχικά προγραμματισμένο χρόνο άφιξής του. Η απόφαση αυτή είχε ληφθεί με σκοπό την προστασία του πλοίου από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην ευρύτερη περιοχή.

Η πρόωρη προσέγγιση στο λιμάνι αποτελούσε μέτρο προφύλαξης, διασφαλίζοντας την ασφάλεια τόσο του σκάφους όσο και των επιβαινόντων του πληρώματος και των επιβατών. Το κρουαζιερόπλοιο παρέμενε δεμένο, αναμένοντας τη βελτίωση των καιρικών φαινομένων.

Η στιγμή της θραύσης των κάβων πρόσδεσης

Λίγο μετά τις 20:15 το βράδυ της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου, σημειώθηκε το περιστατικό που έθεσε σε συναγερμό τις λιμενικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι κάβοι πρόσδεσης του κρουαζιερόπλοιου Scarlet Lady έσπασαν ξαφνικά.

Η θραύση των κάβων οφειλόταν στον έντονο κυματισμό που επικρατούσε εκείνη την ώρα εντός του λιμανιού. Ως αποτέλεσμα αυτής της απρόβλεπτης εξέλιξης, το μεγάλο κρουαζιερόπλοιο αποκολλήθηκε από τη θέση του, ξεκινώντας μια ακούσια μετακίνηση.

Επαφή με άλλα σκάφη και άμεση αντίδραση του πλοιάρχου

Μετά την αποκόλληση, το Scarlet Lady μετακινήθηκε προς την άκρη του λιμανιού. Κατά τη διάρκεια αυτής της ανεξέλεγκτης πορείας, ήρθε σε επαφή με άλλα σκάφη που ήταν δεμένα στο συγκεκριμένο σημείο.

Πιο συγκεκριμένα, το κρουαζιερόπλοιο ήρθε σε επαφή με ένα καταμαράν, καθώς και με δύο μικρότερα πλοιάρια. Ωστόσο, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής διαθέσιμες πληροφορίες, από την επαφή αυτή δεν προκλήθηκαν ζημιές σε κανένα από τα εμπλεκόμενα σκάφη, γεγονός που αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στους άμεσους χειρισμούς.

Ο πλοίαρχος του Scarlet Lady αντέδραξε με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Με κατάλληλους χειρισμούς, κατάφερε να απομακρύνει το κρουαζιερόπλοιο χρησιμοποιώντας τις δικές του δυνάμεις και να το επαναφέρει με ασφάλεια στην αρχική του θέση πρόσδεσης, σταθεροποιώντας την κατάσταση.

Κινητοποίηση των αρχών και αποτροπή σοβαρότερου περιστατικού

Παράλληλα με τους άμεσους και καθοριστικούς χειρισμούς του πλοιάρχου, τέθηκαν σε ετοιμότητα και τα ρυμουλκά του λιμανιού, ενώ οι αρμόδιες αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα για την πλήρη αντιμετώπιση του περιστατικού. Η γρήγορη και συντονισμένη αντίδραση όλων των εμπλεκομένων ήταν καθοριστική.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι άμεσοι χειρισμοί του πλοιάρχου συνέβαλαν αποφασιστικά στην αποτροπή μιας σοβαρότερης εξέλιξης, η οποία θα μπορούσε να είχε προκύψει από την απώλεια των κάβων. Η αποτελεσματική διαχείριση της κατάστασης οδήγησε στην ομαλοποίηση της κατάστασης στο λιμάνι της Ρόδου.

Από το σύνολο του συμβάντος δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός, ούτε προέκυψε κίνδυνος για τους επιβάτες ή τα μέλη του πληρώματος του κρουαζιερόπλοιου. Η ασφάλεια όλων διασφαλίστηκε χάρη στην άμεση και σωστή ανταπόκριση.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit