Υπόθεση Μαζωνάκη: Ο προφυλακισμένος γιατρός Θεοδωρόπουλος δίνει τη δική του εκδοχή

Τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα που συνέβησαν την ημέρα του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη δίνει, μέσω των συνηγόρων του, ο 58χρονος γιατρός Ηλίας Θεοδωρόπουλος, ο οποίος έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση. Ο γιατρός υποστηρίζει ότι δεν είχε καμία συμμετοχή στη θεραπεία του τραγουδιστή και πληροφορήθηκε για την κατάστασή του μόνο όταν του ζητήθηκε να παράσχει επείγουσα ιατρική βοήθεια, λίγα λεπτά πριν από την επικοινωνία με το ΕΚΑΒ.

Η εκδοχή του γιατρού για την εμπλοκή του

Σύμφωνα με την υπεράσπιση του Ηλία Θεοδωρόπουλου, η κλήση για επείγουσα ιατρική βοήθεια έγινε περίπου στις 16:15, δηλαδή λίγα λεπτά πριν από την επικοινωνία με το ΕΚΑΒ, η οποία καταγράφηκε στις 16:21. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, ο 58χρονος δεν είχε καμία προηγούμενη επαφή με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο Τύπου, ο γιατρός δεν είχε επικοινωνήσει μαζί του, δεν τον είχε εξετάσει, δεν του είχε συστήσει θεραπεία και δεν του είχε προσφέρει οποιαδήποτε ιατρική υπηρεσία. Μάλιστα, η πλευρά του γιατρού τονίζει ότι οι δύο άνδρες δεν είχαν γνωριστεί ποτέ και δεν είχαν συνομιλήσει ούτε απευθείας, ούτε μέσω κάποιου τρίτου προσώπου.

Οι κινήσεις του Ηλία Θεοδωρόπουλου την επίμαχη ημέρα

Κατά την υπεράσπιση, ο 58χρονος απουσίαζε από το ιατρείο την ώρα που έφτασε εκεί ο τραγουδιστής, καθώς είχε φύγει για φαγητό. Παρέμεινε σε εστιατόριο για περίπου μία ώρα και επέστρεψε λίγο πριν από τις 15:00. Στη συνέχεια, όπως αναφέρεται, ξάπλωσε στον καναπέ του ιατρείου.

Στις 15:30 προσήλθε δικός του ασθενής για προγραμματισμένο ραντεβού. Η πλευρά του γιατρού σημειώνει ότι, έως εκείνη την ώρα, δεν υπήρχε κάποια ένδειξη που να παραπέμπει σε έκτακτη κατάσταση στον χώρο. Ο συγκεκριμένος ασθενής φέρεται να κατέθεσε ότι εξεταζόταν από τον 58χρονο μέχρι λίγα λεπτά πριν από την κλήση στο ΕΚΑΒ.

Η στιγμή της κλήσης για βοήθεια και η άφιξη του ΕΚΑΒ

Στις 16:06, σύμφωνα με την υπεράσπιση, ο ασθενής του γιατρού έλαβε στο κινητό του μήνυμα άυλης συνταγογράφησης για γαστροσκόπηση. Λίγο αργότερα, ο 58χρονος κλήθηκε να μεταβεί στο εξεταστήριο της συζύγου του προκειμένου να προσφέρει βοήθεια.

Περίπου έξι λεπτά αργότερα, στις 16:21, έγινε η κλήση στο ΕΚΑΒ. Στις 16:26, όταν έφτασαν οι διασώστες, βρήκαν τον 58χρονο να πραγματοποιεί ΚΑΡΠΑ στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Επιβεβαιώσεις και αναμονή στοιχείων

Οι συνήγοροι του 58χρονου υποστηρίζουν ότι τα όσα αναφέρουν επιβεβαιώνονται από καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων και από το βιντεοληπτικό υλικό που υπάρχει. Παράλληλα, αναμένουν τα αποτελέσματα της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου, τα οποία αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στην υπόθεση.

Ο εντολέας τους, όπως δηλώνουν, αναμένει σιωπηλά και με σεβασμό τη συλλογή όλων των στοιχείων από τις αρμόδιες αρχές.

Το προφίλ του 58χρονου γιατρού

Στην ανακοίνωσή τους, οι συνήγοροι κάνουν αναφορά στο επαγγελματικό και ακαδημαϊκό προφίλ του γιατρού. Όπως σημειώνουν, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος είναι 58 ετών και έχει τρία παιδιά. Έχει ολοκληρώσει όλες τις σπουδές του στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Διαθέτει διδακτορικό και ειδικότητα Παθολογίας, ενώ ασκεί το επάγγελμα εδώ και 33 χρόνια. Σύμφωνα με τους συνηγόρους του, ο γιατρός έχει λευκό πειθαρχικό μητρώο, γεγονός που υπογραμμίζει την επαγγελματική του πορεία.

Με πληροφορίες από: Topontiki