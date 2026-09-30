Μια γυναίκα στο Ηράκλειο Κρήτης βρέθηκε αντιμέτωπη με μια σοβαρή περίπτωση δημόσιας διαπόμπευσης, όταν διαπίστωσε ότι φυλλάδια με τη φωτογραφία της, τα προσωπικά της στοιχεία και προσβλητικούς ισχυρισμούς είχαν τοποθετηθεί σε παρμπρίζ αυτοκινήτων. Το περιστατικό έλαβε χώρα στην περιοχή της Θερίσσου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της ίδιας της γυναίκας και των αστυνομικών αρχών. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο έρευνας για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των εμπλεκομένων.

Το περιεχόμενο των προσβλητικών φυλλαδίων

Τα φυλλάδια που διανεμήθηκαν περιείχαν πλήθος προσωπικών στοιχείων της γυναίκας, καθιστώντας την ευάλωτη σε δημόσια έκθεση. Συγκεκριμένα, στα φέιγ βολάν αναγράφονταν το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση της γυναίκας, ενώ περιλαμβάνονταν και η φωτογραφία της.

Πέρα από τα προσωπικά δεδομένα, τα φυλλάδια περιείχαν και απρεπείς χαρακτηρισμούς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, διατυπωνόταν ο ισχυρισμός ότι η γυναίκα εκδίδεται, γεγονός που συνιστά σοβαρή προσβολή της προσωπικότητάς της και της υπόληψής της.

Ο τρόπος και ο τόπος διανομής

Η διανομή των προσβλητικών φυλλαδίων πραγματοποιήθηκε με συγκεκριμένο τρόπο και σε συγκεκριμένη περιοχή. Οι δράστες μοίρασαν φακέλους, οι οποίοι περιείχαν τα επίμαχα φέιγ βολάν, τοποθετώντας τους στα παρμπρίζ σταθμευμένων αυτοκινήτων. Η ενέργεια αυτή έλαβε χώρα στη συνοικία της Θερίσσου, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου. Η διανομή των φυλλαδίων φέρεται να έγινε σε μεγάλη έκταση της συνοικίας, γεγονός που υποδηλώνει μια οργανωμένη προσπάθεια δημόσιας διαπόμπευσης και διάδοσης των ψευδών ισχυρισμών.

Η άμεση αντίδραση της γυναίκας και η κινητοποίηση των αρχών

Η γυναίκα, μόλις διαπίστωσε την πρωτοφανή αυτή ενέργεια εις βάρος της, αντέδρασε άμεσα. Ενημέρωσε χωρίς καθυστέρηση την Αστυνομία για το περιστατικό, προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα και να ξεκινήσει η διερεύνηση της υπόθεσης.

Στο πλαίσιο της έρευνας, η γυναίκα έδωσε κατάθεση στις αρχές, περιγράφοντας λεπτομερώς όσα συνέβησαν και παρέχοντας κάθε πληροφορία που θα μπορούσε να βοηθήσει στην εξιχνίαση της υπόθεσης. Η άμεση αυτή αντίδραση ήταν καθοριστική για την έναρξη των αστυνομικών ενεργειών.

Το βιντεοληπτικό υλικό και οι ύποπτοι

Οι αστυνομικές αρχές έχουν στη διάθεσή τους σημαντικό υλικό που μπορεί να οδηγήσει στην ταυτοποίηση των δραστών. Σε βίντεο που έχει δημοσιευθεί, διακρίνεται ένας άνδρας να αφήνει τους φακέλους με τα φέιγ βολάν στα σταθμευμένα αυτοκίνητα. Το υλικό αυτό αποτελεί βασικό στοιχείο για την πορεία της έρευνας.

Επιπλέον, κάμερες ασφαλείας παρακείμενων κτιρίων στην περιοχή της Θερίσσου έχουν καταγράψει τις κινήσεις των εμπλεκομένων. Το βιντεοληπτικό αυτό υλικό βρίσκεται στο επίκεντρο της αστυνομικής έρευνας, καθώς αναμένεται να προσφέρει περαιτέρω στοιχεία για την ταυτότητα των ατόμων που προέβησαν στη διανομή των φυλλαδίων.

Οι αστυνομικοί έχουν επικεντρώσει την έρευνά τους σε δύο άνδρες που φέρονται να μοίραζαν τα φυλλάδια. Παράλληλα, εξετάζεται ο ενδεχόμενος ρόλος μιας άλλης γυναίκας, για την οποία υπάρχουν υποψίες ότι μπορεί να βρίσκεται πίσω από την υπόθεση της διαπόμπευσης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis